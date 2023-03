Comunicado de Prensa

*Este comunicado fue traducido por un sistema automático.

TORONTO, ON / ACCESSWIRE / 15 de marzo de 2023 / Polaris Renewable Energy Inc. (TSX:PIF) ("Polaris" o la "Compañía"), una empresa con sede en Toronto dedicada a la operación, adquisición y desarrollo de proyectos de energía renovable en los Estados Unidos, se complace en anunciar que ha firmado un acuerdo con Export Development Canada ("EDC") para una línea de crédito a plazo de tasa flotante de $ 10 millones de dólares (la "línea de crédito"). El propósito de la Facilidad es proporcionar capital para financiar los gastos de desarrollo en etapa inicial necesarios para llevar los proyectos al punto de estar listos para la construcción. La Facilidad ha sido cerrada sobre una base no utilizada. Cualquier retiro del Fondo en el futuro queda a discreción de la Compañía.

Este producto innovador se agregó al conjunto de soluciones de productos de EDC con el objetivo de ayudar a las empresas canadienses de energía renovable que buscan aumentar su presencia a nivel internacional. La disponibilidad del Fondo es de hasta 24 meses con un plazo adicional de 24 meses posteriores al desembolso.

La Facilidad brinda a la Compañía flexibilidad financiera adicional a medida que comienza a agregar y desarrollar su propia cartera de proyectos internos. Además, la empresa se complace en asociarse con EDC a medida que aumenta su cartera en América.