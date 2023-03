Comunicado de Prensa

Por Río Tinto

*Este comunicado fue traducido por un sistema automático

31 de marzo de 2023

Rio Tinto y First Quantum Minerals ("First Quantum") han llegado a un acuerdo para formar una empresa conjunta que trabajará para desbloquear el desarrollo del proyecto de cobre La Granja en Perú, uno de los depósitos de cobre sin desarrollar más grandes del mundo.

La Granja es un yacimiento mineral complejo ubicado a gran altura en Cajamarca, al norte de Perú, que tiene el potencial de ser una operación grande y de larga duración, con un recurso mineral indicado e inferido publicado que totaliza 4320 millones de toneladas con un 0,51 % de cobre. La empresa conjunta reunirá el conocimiento, la experiencia y los recursos combinados de Rio Tinto y First Quantum Minerals para avanzar en el proyecto.

Según la transacción propuesta, First Quantum adquirirá una participación del 55 % en el proyecto por $105 millones y se comprometerá a invertir más hasta $546 millones en la empresa conjunta para financiar exclusivamente los costos operativos y de capital para llevar el proyecto a través de un estudio de factibilidad y hacia desarrollo. Una vez completado el compromiso de financiamiento exclusivo, todos los gastos posteriores se aplicarán de manera proporcional de acuerdo con la propiedad accionaria del proyecto.

Se espera que la transacción se complete a fines del tercer trimestre de 2023, sujeto a la satisfacción de las aprobaciones regulatorias. Como propietario mayoritario, First Quantum operará el proyecto La Granja con el trabajo inicial enfocado en completar el estudio de factibilidad.

Rio Tinto adquirió el Proyecto La Granja del Gobierno de Perú en 2006 y desde entonces ha llevado a cabo un extenso programa de perforación que amplió significativamente el recurso declarado y la comprensión del yacimiento, y estableció asociaciones con comunidades anfitrionas y gobiernos locales y nacionales.

El presidente ejecutivo de Rio Tinto Copper, Bold Baatar , dijo: “La Granja es un proyecto emocionante pero complejo que tiene el potencial de ser una nueva fuente importante del cobre que se necesita para la transición energética. Nos complace celebrar este acuerdo con First Quantum, que aportará nuestras capacidades de desarrollo combinadas y un profundo conocimiento de La Granja para avanzar en el proyecto.

“Esta asociación subraya el potencial de La Granja para ser un importante productor de cobre y la posición de Perú como uno de los destinos de inversión minera más importantes del mundo. El desarrollo de La Granja también fortalecería aún más la cartera de cobre de Rio Tinto luego de la adquisición de Turquoise Hill Resources y el comienzo de la minería subterránea en Oyu Tolgoi en Mongolia”.

El director ejecutivo de First Quantum, Tristan Pascall , dijo: “Me complace mucho anunciar la asociación de hoy con Rio Tinto, un líder mundial en la industria minera. El trabajo de Rio Tinto en La Granja ha sido extenso hasta la fecha y compartimos la opinión de nuestro socio de que el proyecto tiene el potencial de convertirse en una mina de cobre de primer nivel. Esperamos trabajar juntos para construir sobre esta base, aprovechando las fortalezas centrales de First Quantum en el diseño de la mina, el desarrollo de proyectos y la participación de la comunidad para hacer avanzar a La Granja a la siguiente etapa. First Quantum está entusiasmado con la ampliación de nuestras relaciones existentes en Perú y apreciamos el apoyo brindado por el Gobierno de Perú a esta importante asociación para su futura gran inversión en el país”.

Rio Tinto y FQM también firmaron un memorando de entendimiento para la cooperación estratégica a nivel mundial en la exploración y el desarrollo de proyectos de cobre y otros metales básicos, así como para compartir información y conocimientos técnicos sobre la mejor minería, procesamiento y descarbonización de su clase. .