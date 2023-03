*Este comunicado fue traducido por un sistema automático.

VANCOUVER, BC, 7 de marzo de 2023 /PRNewswire/ - Sable Resources Ltd. ("Sable" o la "Compañía") (TSXV: SAE) (OTCQB: SBLRF) se complace en anunciar los resultados iniciales del programa de perforación en curso en Don Proyecto Julio en San Juan, Argentina. La Compañía ha recibido los resultados completos de los tres primeros pozos perforados en esta temporada de exploración, ubicados dentro del objetivo La Gringa: DJ-DH-22-10, DJ-DH-22-11 y DJ-DH-23-12. Todos los gastos de exploración en Don Julio están totalmente financiados en virtud del acuerdo de participación entre la Compañía y South32, firmado en 2021.

"La mineralización de Cu-Au de alta ley cerca de la superficie interceptada por el pozo 12 representa un nuevo estilo de mineralización que se seguirá para comprender su geometría, tamaño y relación reales con el sistema de pórfido general en el objetivo La Gringa. Nos estamos expandiendo la búsqueda hacia el oeste con prometedoras observaciones geológicas y geoquímicas”, afirmó el Dr. Rubén Padilla, presidente y director ejecutivo de Sable.

A continuación se muestran los puntos destacados de los sondajes informados con datos de ubicación e intervalos destacados incluidos en las Tablas 1 y 2 a continuación.

2,21 % CuEq (1,61 % Cu; 19,1 g/t Ag; 0,38 g/t Au; 0,4 % Zn) en 11,1 m de 53,0 a 64,1 m

Incluido 8,42 % CuEq (6,52 % Cu; 84 g/t Ag; 0,99 g/t Au; 1,21 % Zn) en 0,7 m de 55,0 a 55,7 m 5,96 % CuEq (3,76 % Cu; 25,4 g/t Ag; 2,39 g/t Au; 0,64 % Zn) en 0,55 m de 60,0 a 60,55 m 8,80 % CuEq (6,75 % Cu; 82,1 g/t Ag; 0,95 g/t Au; 1,74 % Zn) en 0,5 m de 63,6 a 64,1 m

Incluido 1,3 % CuEq (0,54 % Cu; 6,81 g/t Ag; 0,95 g/t Au) en 13,7 m de 149,0 a 162,7 m

Incluido 11,11 % CuEq (4,64 % Cu; 56,6 g/t Ag; 8,09 g/t Au; 0,22 % Zn) en 1,1 m de 160,5 a 161,6 m 7,81 % CuEq (3,52 % Cu; 43,8 g/t Ag; 5,24 g/t Au; 0,24 % Zn) en 0,5 m de 162,2 a 162,7 m

Incluido 3,58 % CuEq (0,82 % Cu; 7,95 g/t Ag; 3,69 g/t Au) en 2,0 m de 202,0 a 204,0 m

10,58 % CuEq (4,85 % Cu; 50,4 g/t Ag; 7,19 g/t Au; 0,15 % Zn) en 1,0 m de 221,5 a 222,5 m

0,21 % CuEq (2,12 g/t Ag; 0,13 g/t Au; 0,09 % Cu) en 12,1 m de 205,5 a 217,6 m

1,1 % CuEq (4,09 g/t Ag; 0,27 g/t Au; 0,87 % Cu) en 1,0 m de 227,0 a 228,0 m

1,57 % CuEq (17,2 g/t Ag; 0,7 g/t Au; 0,91 % Cu) en 2,0 m de 330,0 a 332,0 m

0,31 % CuEq (0,18 g/t Au; 0,18 % Cu) en 20,0 m de 380,0 a 400,0 m

Incluido 1,36 % CuEq (1,76 g/t Ag; 0,82 g/t Au; 0,75 % Cu) en 2,0 m de 392,0 a 394,0 m 0,62 % CuEq (0,28 g/t Au; 0,41 % Cu) en 2,0 m de 396,0 a 398,0 m

Incluido 0,23 % CuEq (1,23 g/t Ag; 0,083 g/t Au; 0,16 % Cu) en 63,0 m de 482,0 a 545,0 m

Incluido 0,75 % CuEq (1,32 g/t Ag; 0,31 g/t Au; 0,51 % Cu) en 2,0 m de 510,0 a 512,0 m 1,37 % CuEq (9,82 g/t Ag; 0,22 g/t Au; 1,12 % Cu) en 2,0 m de 522,0 a 524,0 m 1,45 % CuEq (1,98 g/t Ag; 0,44 g/t Au; 1,11 % Cu) en 2,0 m de 543,0 a 545,0 m

Incluido

0,11 % Cu sobre 12,0 m de 375,0 m a 387,0 m

0,14 % CuEq (0,091 % Cu; 139 ppm Mo; 0,95 g/t Ag) en 305 m de 528,0 a 833,0 m

Incluido 0,14 % CuEq (0,097 % Cu; 129 ppm Mo) en 59,0 m desde 528,0 hasta 587,0 m 0,17 % CuEq (0,11 % Cu; 151 ppm Mo; 1,32 g/t Ag) en 45,8 m desde 636,2 hasta 682,0 m 0,17 % CuEq (0,11 % Cu; 135 ppm Mo; 1,4 g/t Ag) en 16,0 m de 758,0 a 774,0 m

Incluido

DJ-DH-22-12 (Hoyo 12) fue perforado 800m al oeste de DJ-DH-22-07, completado la temporada pasada, con el objetivo de una gran anomalía de cargabilidad identificada en el objetivo La Gringa. La mineralización interceptada por el pozo 12 estaba completamente cubierta por gravas cuaternarias delgadas (Figuras 1 y 2) y consiste en calcopirita, tenantita, enargita y esfalerita, típicas de los niveles profundos del ambiente de alta sulfuración. El pozo cortó al menos tres zonas de sulfuros masivos, brechas y stockworks cuya geometría aún no se comprende por completo. El pozo DJ-DH-23-14 fue perforado en dirección opuesta al pozo 12 para comprender la geometría de la mineralización con resultados aún pendientes. El estilo de mineralización se asemeja a depósitos de alta sulfuración como Čukaru Peki ubicado en el distrito de Bor en Serbia y otros sistemas de alta sulfuración de Cu-Au de nivel profundo.

DJ-DH-22-10 (Hoyo 10) apuntó a una anomalía magnética combinada con baja resistividad y anomalías geoquímicas del histórico hoyo ATW-03 (Figuras 1 y 3). El hoyo estuvo dominado por una alteración arcillosa avanzada que se transformó en sericita-illita con presencia de vetillas A y B. Aunque el pozo no alcanzó alteración potásica, extendió el ambiente de pórfido por lo menos 900m desde el pozo DJ-DH-22-07 perforado el año pasado. Interceptó un número significativo de estructuras de alta sulfuración con anomalías de Au-Cu caracterizadas por tenantita, enargita y pirita.

DJ-DH-22-11 (Hoyo 11) fue planificado para dar seguimiento a la alteración de biotita y el veteado temprano de pórfido encontrado en los pozos DJ-DH-22-07 y DJ-DH-22-09 de la temporada pasada (Figuras 1 y 4) . El hoyo está ubicado 580m al oeste de DJ-DH-22-07. El hoyo 11 interceptó una transición de alteración similar de argílica avanzada (caolinita-alunita-pirofilita), progresando a sericita-illita y luego entrando en una fuerte alteración de biotita con abundantes vetillas tipo A y B. El pozo mostraba un incremento positivo en molibdenita, calcopirita y vetillas, cuando tuvo que ser abandonado por problemas técnicos a 833m.

Agujero Azimut Aderezo Profundidad Norte Dirección del este Elevación DJ-DH-22-10 220 70 686 6626144 2432900 4462 DJ-DH-22-11 sesenta y cinco 70 833 6627047 2431930 4330 DJ-DH-23-12 220 55 461 6627300 2431750 4300

Tabla 1. Ubicación de los agujeros reportados





Agujero De A Intervalo (m) Ag (g/t) Au (g/t) Cu (%) meses (ppm) zinc (%) CuEq (%) AuEq (%) DJ-DH-22-10 16.5 17.1 0.6 50.5 2.14







2.74 DJ-DH-22-10 205.5 217.6 12.1 2.12 0.13 0.09



0.21

DJ-DH-22-10 227.0 228.0 1.0 4.09 0.27 0.87



1.1

DJ-DH-22-10 330.0 332.0 2.0 17.2 0.7 0.91



1.57

DJ-DH-22-10 380.0 400.0 20.0

0.18 0.18



0.31

Incluido 392.0 394.0 2.0 1.76 0.82 0.75



1.36

Y 396.0 398.0 2.0

0.28 0.41



0,62

DJ-DH-22-10 482.0 545.0 63.0 1.23 0.083 0.16



0.23

Incluido 510.0 512.0 2.0 1.32 0.31 0.51



0.75

Y 522.0 524.0 2.0 9.82 0.22 1.12



1.37

Y 543.0 545.0 2.0 1.98 0.44 1.11



1.45

DJ-DH-22-11 375.0 387.0 12.0



0.11







DJ-DH-22-11 528.0 833.0 305.0 0,95

0.091 139.0

0.14

Incluido 528.0 587.0 59.0



0.097 129.0

0.14

Y 636.2 682.0 45,8 1.32

0.11 151.0

0.17

Y 758.0 774.0 16.0 1.4

0.11 135.0

0.17

DJ-DH-22-12 53.0 64.1 11.1 19.1 0.38 1.61

0.4 2.21

Incluido 55,0 55.7 0.7 84.0 0.99 6.52

1.21 8.42

Y 60.0 60.55 0,55 25.4 2.39 3.76

0,64 5.96

Y 63.6 64.1 0.5 82.1 0,95 6.75

1.74 8.80

DJ-DH-22-12 102.0 102.5 0.5 2.04 1.0 0.391



1.13

DJ-DH-22-12 149.0 162.7 13.7 6.81 0,95 0.54







Incluido 160.5 161.6 1.1 56,6 8.09 4.64

0.22 11.11

Y 162.2 162.7 0.5 43.8 5.24 3.52

0.24 7.81

DJ-DH-22-12 202.0 204.0 2.0 7.95 3.69 0.82



3.58

DJ-DH-22-12 221.5 222.5 1.0 50.4 7.19 4.85

0.15 10.58



Tabla 2. Intervalos destacados de pozos reportados

La mineralización de pórfido se caracteriza por amplias zonas de sulfuros diseminados y stockwork de vetas; la mineralización de Cu-Au de alta ley interceptada en el pozo 12 consiste en zonas irregulares de sulfuros semimasivos, brechas ricas en sulfuros y stockworks; por lo tanto, el ancho real no se puede determinar en este momento. CuEq y AuEq se calcularon con base en una recuperación del 100% y precios de USD 1.500 por oz para el oro; USD 18,00 por onza para Ag; USD 3,00 por libra de cobre; USD 10,00 por libra de molibdeno y USD 1,10 por libra de zinc.

Luis Arteaga M.Sc. P.Geo., Vicepresidente de Exploración es la Persona Calificada de la Compañía según lo define NI 43-101. Ha revisado y aprobado la información técnica de este comunicado de prensa.

El proyecto Don Julio comprende 69.350 hectáreas en la Cordillera Frontal en San Juan, Argentina. Incluye el cúmulo Don Julio que contiene numerosos objetivos de pórfido (La Gringa, Poposa, Amarillo, Punta Cana, Tocota); sulfuración intermedia (Lodo, San Gabriel, Colorado); skarn (Fermín); y las propiedades regionales que incluyen el proyecto Los Pumas así como extensos terrenos inexplorados. Desde 2018, Sable ha realizado trabajos de superficie sistemáticos, incluido el mapeo; muestreo de rocas; muestreo de astrágalo; GroundMag, UAV-Mag y polarización inducida. Sable realizó una primera campaña de perforación en 2019 con 3101m perforados en 11 pozos y una segunda campaña a principios de 2022 que comprendió 4294m en 9 pozos. En 2021, Sable firmó un acuerdo Earn-In con South32 para explorar conjuntamente el proyecto Don Julio.

Sable es un explorador de base junior bien financiado que se enfoca en el descubrimiento de nuevos proyectos de cobre y metales preciosos de primer nivel a través de la exploración sistemática en terrenos dotados ubicados en jurisdicciones mineras favorables y establecidas. El enfoque de Sable es desarrollar su gran cartera de nuevos proyectos greenfields a nivel de recursos. Sable está explorando activamente el Programa Regional San Juan (163.969 ha) que incorpora los Proyectos Don Julio, El Fierro, La Poncha y Los Pumas en la Provincia de San Juan, Argentina; y el Programa Regional de México (1.16Mha en aplicación, 39,000ha tituladas) incorporando los proyectos Vinata y El Escarpe.

South32 es una empresa de minería y metales diversificada a nivel mundial. El propósito de la empresa es marcar la diferencia mediante el desarrollo de los recursos naturales, mejorando la vida de las personas ahora y para las generaciones venideras. South32 cuenta con la confianza de sus propietarios y socios para aprovechar el potencial de sus recursos. South32 produce materias primas que incluyen bauxita, alúmina, aluminio, cobre, plata, plomo, zinc, níquel, carbón metalúrgico y manganeso desde sus operaciones en Australia, África del Sur y América del Sur. Con un enfoque en aumentar su exposición a los metales base, South32 también tiene dos opciones de desarrollo en América del Norte y varias asociaciones con exploradores jóvenes en todo el mundo.

Enlace relacionado: sableresources.com

Ni TSX Venture Exchange ni su Proveedor de Servicios de Regulación, según se define ese término en las políticas de TSX Venture Exchange, acepta responsabilidad por la idoneidad o precisión de este comunicado.

La preparación de muestras para proyectos en Argentina es realizada por ALS Chemex Argentina, una subsidiaria de ALS Minerals, en sus instalaciones ubicadas en Mendoza, Argentina. Los análisis se llevan a cabo en su laboratorio en Lima, Perú. La preparación de la muestra incluye el secado en un horno a una temperatura máxima de 60 °C, la trituración fina de la muestra hasta al menos el 70 % pasando menos de 2 mm, la división de la muestra con un divisor rápido y la pulverización de una división de 250 g hasta al menos el 85 %. pasando 75 micras (código PREP-31). Los agujeros contenidos en este comunicado de prensa fueron analizados por los métodos Au-AA24 (Terminación de Espectrometría de Absorción Atómica y Fusión de Ensayo de Fuego) y ME-MS61 (Terminación de Digestión de Cuatro Ácidos con Espectrometría de Masas); el último incluye 48 elementos (Al, Ag, As, Ba, Be, Bi, Ca, Cd, Ce, Co, Cr, Cs, Cu, Fe, Ga, Ge, Hf, In, K, La, Li, Mg , Mn, Mo, Na, Nb, Ni, P, Pb, Rb, Re, S, Sb, Sc, Se, Sn, Sr, Ta, Te, Th, Ti, Tl, U, V, W, Y, Zn , Zr). Ambos métodos de digestión disuelven la mayoría de los minerales, pero no todos los elementos se extraen cuantitativamente en algunas matrices de muestra. Las muestras de control (estándares, blancos y duplicados) se insertan sistemáticamente y sus resultados se evalúan de acuerdo con los protocolos de la Compañía.

Ciertas declaraciones contenidas en este comunicado de prensa constituyen información prospectiva. Estas declaraciones se relacionan con eventos futuros o desempeño futuro. El uso de cualquiera de las palabras "podría", "pretender", "esperar", "creer", "hará", "proyectado", "estimado" y expresiones y declaraciones similares relacionadas con asuntos que no son hechos históricos tienen la intención de identifican información prospectiva y se basan en las creencias o suposiciones actuales de Sable en cuanto al resultado y el momento de dichos eventos futuros. Los resultados futuros reales pueden diferir materialmente. Si bien dichas declaraciones se basan en suposiciones razonables de la administración de Sable, no puede garantizarse que las conclusiones o pronósticos resulten ser precisos.

Si bien Sable considera que estas suposiciones son razonables según la información actualmente disponible, es posible que resulten ser incorrectas. La información prospectiva implica riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores que pueden causar que los resultados, el desempeño o los logros reales sean materialmente diferentes de cualquier resultado, desempeño o logro futuros expresados o implícitos en la información prospectiva. Dichos factores incluyen riesgos inherentes a la exploración y desarrollo de depósitos minerales, incluidos los riesgos relacionados con cambios en los parámetros del proyecto a medida que se redefinen los planes, riesgos relacionados con variaciones en la ley o las tasas de recuperación, riesgos relacionados con cambios en los precios de los minerales y la demanda mundial. y suministro de minerales, riesgos relacionados con el aumento de la competencia y las condiciones financieras mundiales actuales y la pandemia de COVID-19, riesgos de acceso y suministro, dependencia de personal clave, riesgos operativos y riesgos regulatorios, incluidos los riesgos relacionados con la adquisición de las licencias necesarias y permisos, financiación, capitalización y riesgos de liquidez.

La información prospectiva contenida en este comunicado se realiza a partir de la fecha del presente, y Sable no está obligada a actualizar o revisar ninguna información prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros u otros, excepto según lo exijan las leyes aplicables. leyes de valores. Debido a los riesgos, incertidumbres y suposiciones contenidos en este documento, los inversores no deben depositar una confianza indebida en la información prospectiva. Las declaraciones anteriores califican expresamente cualquier información prospectiva contenida en este documento.