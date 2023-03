Por ProInversión

21 de marzo de 2023

PROINVERSIÓN informó que actualmente en Perú existen tres (3) concesiones de proyectos aeroportuarios mediante las Asociaciones Público-Privadas (APP) que incluyen en total 18 aeropuertos, con inversiones programadas que superarían los US$ 3,000 millones.

Se trata de las concesiones del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, adjudicado en 2001, con un compromiso de inversión superior a US$ 1,730 millones; el Primer Grupo de Aeropuertos Regionales que abarca 12 aeropuertos del norte y centro del país, adjudicados en 2006, con un compromiso de inversión de US$ 635 millones; y el Segundo Grupo de Aeropuertos Regionales, adjudicado en 2011, conformado por cinco (5) aeropuertos del sur del país, con un compromiso de inversión de casi US$ 200 millones.

A estos cerca de US$ 2,600 millones de compromisos de inversión reportados por OSITRAN, se agregarían inversiones adicionales, destacando las que viene realizando LAP, a través de las obras de ampliación del Aeropuerto Jorge Chávez.

En las tres concesiones, el privado tiene la obligación de mantener y operar los aeropuertos con altos niveles de seguridad y calidad, requeridos a través de los servicios aeroportuarios y comerciales. En el marco de las denominadas obras obligatorias o iniciales se encargaron al privado ampliar y remodelar las terminales, rehabilitar las pistas, playas de estacionamiento, entre otras intervenciones.

Según datos del OSITRAN (a enero de 2023) las inversiones acumuladas en desarrollo de infraestructura aeroportuaria alcanzaron los US$ 588 millones, a cargo de las empresas concesionarias: Lima Airport Partner (LAP), Aeropuertos del Perú y Aeropuertos Andinos del Perú. De este total, a LAP se le ha reconocido aproximadamente US$ 377 millones, Aeropuertos del Perú US$ 141 millones y Aeropuertos Andinos del Perú US$ 69 millones.

En el caso de LAP, según cifras proporcionadas por la propia compañía, desde el inicio de la concesión (2001) hasta el cierre de 2022, habría invertido en total US$ 1,234 millones; solo en 2022 habría invertido US$ 316 millones en el Proyecto de Ampliación del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez (conocido como NewLIM) y casi US$ 15 millones en el terminal actual. “La inversión total que se realizará en el Proyecto de Ampliación del Aeropuerto será más de US$ 2,000 millones”, comentó Milagros Montes, gerente de Regulación y Asuntos Públicos de LAP.

Por su parte, en el Segundo Grupo de Aeropuertos se encuentran en la etapa de contratación de Obras US$ 126 millones, en la etapa de elaboración de ingeniería US$ 156 millones y en estudios de preinversión US$ 360 millones.

La concesión mediante la modalidad de APP ha permitido modernizar la infraestructura aeroportuaria del país, mejorando la calidad del servicio, aumentando la conectividad e impulsando las actividades productivas, comerciales (exportación e importación) y de servicios, sobre todo las relacionadas a actividades turísticas: el flujo de turistas en establecimientos de hospedaje colectivo se triplicó en 15 años, de poco más de 26 millones en el 2005 a 83 millones en el 2019 (año prepandemia), en tanto el número de establecimientos de hospedaje pasó de más de 9.6 mil en 2005 a 23.6 mil en 2019. Esto benefició también a los centros turísticos, restaurantes, museos entre otros, generando importantes ingresos de divisas.

Asimismo, las concesiones ayudaron a atender con suficiencia la mayor demanda de usuarios y, por tanto, el aumento del número de vuelos. Por ejemplo, en el caso del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, el número de vuelos pasó de 61 mil vuelos en el 2001 a 198 mil vuelos en 2019, y el número de pasajeros se multiplicó seis (6) veces en el mismo periodo (de 4 a 24 millones anuales).

ESTÁNDARES INTERNACIONALES



Las inversiones han permitido además cumplir con los estándares internacionales -como es el caso de LAP- en relación con el tiempo que se brindan los servicios y el tamaño de los espacios para pasajeros (hall público de salida, control de Boarding pass internacional, migraciones), según un estudio realizado por IATA en 2019.

En el caso de los aeropuertos regionales, las inversiones de ambas concesiones y las eficiencias operativas han permitido mejorar la calidad de sus servicios. Así, por ejemplo, en los aeropuertos de Trujillo, Pucallpa, Tarapoto y Tacna se han cumplido con los niveles de servicio de Hall Público de salida y Check-In de acuerdo con los estándares internacionales y esto ha ayudado a que la percepción sobre el servicio del aeropuerto se mantenga en niveles altos.

En ese sentido, el mecanismo APP da sostenibilidad a las operaciones aeroportuarias, conectando a los peruanos internamente, y con el resto del mundo: al cierre de 2022, el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez alcanzó más de 8 destinos respecto al 2019 y ha conectado 6 destinos más en comparación con el 2021, teniendo en total 36 destinos internacionales en América y Europa.

INGRESOS PARA EL ESTADO



En el caso de LAP, transfirió al Estado más de S/ 4,900 millones entre 2001 y 2021; en 2019 (prepandemia) transfirió cerca de S/ 528 millones y en 2021 más de S/ 245 millones. De acuerdo al contrato de concesión, cerca de la mitad de los ingresos de operaciones portuarias se transfieren al Estado y son utilizados con diferentes fines, tales como la expropiación de terrenos y otras intervenciones en los aeropuertos de provincia.

Por el lado de los aeropuertos regionales, hasta 2019, el Segundo Grupo de Aeropuertos Regionales no ha requerido cofinanciamiento para cubrir el costo de sus operaciones, generando incluso un excedente a favor del Estado Peruano; mientras que el cofinanciamiento del Primer Grupo de Aeropuertos Regionales se redujo hasta alcanzar los 3.8% de los ingresos totales en 2019, aunque después aumentó a 12% en 2021 debido a la pandemia.