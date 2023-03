Por Silver Mountain Resources

Destacados:

La perforación subterránea encontró intersecciones polimetálicas de plata de alta ley en las vetas Perseguida y Pozo Rico y extensiones de vetas adyacentes, que incluyen:

7.50m @ 260.76 g/t Ag, 1.25% Pb, 2.19% Zn, 0.10% Cu, y 2.27 g/t Au en la veta Perseguida, en sondaje SMR-69-22-MTC, incluyendo 0,75 m @ 611,00 g/t Ag, 4,00 % Pb, 9,00 % Zn, 0,44 % Cu y 14,20 g/t Au

1,60 m @ 296,59 g/t Ag, 2,78 % Pb, 6,32 % Zn, 0,04 % Cu y 0,99 g/t Au en la veta Perseguida, en el sondaje SMR-68-22-MTC, que incluye: 0,55 m @ 565,00 g/t Ag, 7,50 % Pb, 17,20 % Zn, 0,06 % Cu y 1,50 g/t Au

0,60 m @ 180,00 g/t Ag, 0,24 % Pb, 0,29 % Zn, 0,03 % Cu y 1,15 g/t Au en la veta Pozo Rico, en el sondaje SMR-65-22-PZR

TORONTO, 8 de marzo de 2023 /CNW/ - Silver Mountain Resources Inc. (TSXV: AGMR) (OTCQB: AGMRF) (BVL: AGMR) (" Silver Mountain ", " AGMR " o la " Compañía ") se complace en brindar la resultados de ensayo de los últimos pozos de perforación de su campaña de perforación subterránea de 2022 con un total de 16,955 metros perforados en 71 pozos en la mina de plata Reliquias, 100% propiedad de la Compañía, en Huancavelica, centro de Perú. 1 Los resultados del ensayo de 7 pozos perforados para probar las vetas Pozo Rico, Perseguida, Matacaballo, Vulcano y Escondida se informan en este comunicado (Tabla 1).

Sistema de vetas Pozo Rico

Ubicado entre 120 y 280 m al suroeste y subparalelo a la veta Sacasipuedes, el sistema de Pozo Rico incluye al menos 6 estructuras que han sido identificadas mediante mapeo de superficie con una longitud de rumbo combinada de al menos 490 m (Fig. 1). Solo dos extensiones de vetas del sistema de vetas de Pozo Rico han visto una explotación subterránea histórica restringida a lo largo de dos niveles. Se programaron dos perforaciones exploratorias para investigar el sistema de vetas en profundidad, especialmente las extensiones más cercanas a la estructura Sacasipuedes. El pozo de perforación SMR-65-22-PZR interceptó cuatro separaciones diferentes del sistema Pozo Rico, con la mejor interceptación de 0,60 m @ 180 g/t Ag, 0,24 % Pb, 0,29 % Zn y 1,15 g/t Au (Tab. 1). El segundo pozo pasó inicialmente a través de un pilar restante de la estructura Sacasipuedes, que ensayó 1,45 m @ 184 g/t Ag, 2,65 % Pb, 4,67 % Zn, 1,75 % Cu y 0,27 g/t Au. Más abajo en el pozo, se interceptaron tres divisiones distintas de la veta Pozo Rico, con hasta 67 g/t Ag, 1,2 % Pb, 1,9 % Zn, 0,24 % Cu y 1,29 g/t Au en anchos de 0,50 a 0,75 m.

Para obtener información adicional con respecto al Proyecto Castrovirreyna, consulte el informe técnico de la Compañía, titulado Instrumento Nacional 43-101 Informe Técnico—Proyecto Castrovirreyna, Perú, con fecha del 6 de octubre de 2021, modificado el 18 de noviembre de 2021, fecha de entrada en vigencia el 17 de agosto de 2021, disponible en el perfil de la Compañía en www.sedar.com.

Sistema de vetas Oerseguida

Los cuatro pozos de perforación iniciales que probaron la veta Perseguida se dirigieron por debajo de los trabajos históricos existentes (consulte el comunicado de prensa publicado el 25 de enero). Posteriormente, se preparó la plataforma de perforación C-11 sobre el nivel de acarreo histórico 701 de la estructura Perseguida (ver sección longitudinal, Fig.2), la cual se utilizó para completar tres pozos: SMR-67, SMR-68 y SMR- 69. Dos barrenos interceptaron la veta Perseguida y dos splays en los primeros 50 metros del barreno, antes de continuar perforando hacia la veta Matacaballo. Las interceptaciones de perforación de fondo de pozo de la veta Perseguida arrojaron intervalos fuertemente mineralizados con 7,50 m @ 260,76 g/t Ag, 1,25 Pb, 2,19 % Zn, 0,10 % Cu y 2,27 g/t Au en el pozo SMR-69-22-MTC y 1,60 m @ 296,59 g/t Ag, 2,78 % Pb, 6,32 % Zn, 0,04 % Cu y 0,99 g/t Au en el pozo SMR-68-22-MTC (Tab.1). El tercer pozo, SMR-67-22-MTC, se perforó en un azimut diferente para probar la estructura de Matacaballo al este de intercepciones anteriores. Desafortunadamente, este pozo de perforación tuvo que ser abandonado a 147,40 m debido a dificultades técnicas, justo después de encontrar tres ensanchamientos diferentes de la veta Perseguida que arrojaron hasta 274 g/t Ag, 2,4 % Pb, 5,7 % Zn y 1,84 g/t Au en anchos de 0,30 a 1,20 m.

Estructuras Vulcano y Escondida

La parte este de la mina Reliquias ha experimentado una explotación extensiva desde varios niveles desarrollados en las vetas Pasteur y Vulcano, con mineralización de plata de alto grado reportada cerca de la superficie. 2 Debido a la falta de acceso a los niveles inferiores de la mina en estas vetas en el cuarto trimestre de 2022, la cámara de perforación C12 se preparó justo dentro del socavón de la Rampa 759 (Fig. 1), básicamente por encima de los trabajos históricos. El pozo SMR-70-22-VUL fue perforado con un azimut noroeste con la intención de probar la veta Vulcano. A 33,45 m de profundidad, interceptó un intervalo de 2,30 m de ancho de vetas mineralizadas correlacionadas con la veta Pasteur, y el mejor intervalo arrojó 170 g/t Ag, 1,5 % Pb, 2,6 % Zn y 1,17 g/t Au sobre 0,50 m (Tab.1). Unos pocos metros en el fondo del pozo, se encontró un vacío de más de 3 m de ancho, muy probablemente un trabajo histórico no documentado, y el pozo tuvo que ser abandonado.

2 Para obtener información adicional con respecto al Proyecto Castrovirreyna, consulte el informe técnico de la Compañía, titulado Instrumento Nacional 43-101 Informe Técnico—Proyecto Castrovirreyna, Perú , de fecha 6 de octubre de 2021, modificado el 18 de noviembre de 2021, fecha de entrada en vigencia el 17 de agosto de 2021, disponible en el perfil de la Compañía en www.sedar.com.

El segundo pozo programado desde esta plataforma fue SMR-71-22-ESC, destinado a investigar la extensión del sistema Perseguida, también llamada veta Escondida, más de 600 m al sureste de los interceptos de perforación existentes. En este pozo se observaron ensanchamientos de vetas que retornaron hasta 501 g/t Ag y 1.24 g/t Au con espesores entre 0.30 y 1.10 m. El pozo SMR-71 tenía una profundidad objetivo de 460 m para llegar a la veta Escondida, pero tuvo que terminarse a 394,55 m debido a dificultades técnicas para avanzar a través de una zona de falla.

Alfredo Bazo, presidente y director ejecutivo, comentó: "Los pozos de perforación informados hoy tenían como objetivo ampliar nuestro conocimiento de vetas adicionales, cientos de metros más allá de los trabajos de la mina principal. Estos pozos exploratorios identificaron intercepciones muy prometedoras de las estructuras Perseguida y Pozo Rico que justifican perforación de seguimiento durante la próxima campaña de perforación.Para explorar más a fondo el sistema de vetas de Pozo Rico en las inmediaciones de los trabajos existentes, se completarán perforaciones adicionales durante los próximos meses.Un corte transversal que conduce al nivel 390 de la rama norte del Pozo La veta Rico ya se encuentra en proceso de rehabilitación, con el objetivo de realizar un mapeo detallado y muestreo de canales, al mismo tiempo, nuestro trabajo de rehabilitación de la mina avanza hacia la parte este de la mina Reliquías, lo que nos permitirá preparar plataformas de perforación más adecuadas para probar las vetas Pasteur, Vulcano y Escondida debajo y lateralmente de los trabajos mineros históricos".

La siguiente tabla muestra los resultados de intercepciones mineralizadas encontradas en los siete pozos de perforación informados en este comunicado de prensa con más detalle.

En nombre de la Junta Directiva de Silver Mountain Resources Inc.

Alfredo Bazo, Gerente General y Director

La información científica y técnica contenida en este comunicado de prensa ha sido revisada y aprobada por Antonio Cruz, consultor independiente de la Compañía y Persona Calificada en el sentido del Instrumento Nacional 43-101- Estándares de Divulgación para Proyectos Minerales.

Silver Mountain Resources Inc. es un explorador de plata y desarrollador de minas que planea reiniciar la producción en la mina subterránea Reliquias y emprender actividades de exploración en sus posibles campamentos de plata en el Proyecto Castrovirreyna en Huancavelica, Perú.

Para obtener información adicional con respecto al Proyecto Castrovirreyna, consulte el informe técnico de la Compañía, titulado Instrumento Nacional 43-101 Informe Técnico—Proyecto Castrovirreyna, Perú, con fecha 6 de octubre de 2021, modificado el 18 de noviembre de 2021, fecha efectiva 17 de agosto de 2021 , disponible en https://sedar.com .

Para obtener más información sobre nuestro programa de perforación, incluidas las secciones transversales de las vetas principales con las ubicaciones de los pozos de perforación, consulte nuestra presentación corporativa, disponible en nuestro sitio web en www.agmr.ca.

La subsidiaria de Silver Mountain, Sociedad Minera Reliquias SAC, posee el 100% de sus concesiones y posee más de 39,000 hectáreas en el distrito de Castrovirreyna, Huancavelica, Perú.

Silver Mountain sigue protocolos analíticos y de muestreo sistemáticos y rigurosos que cumplen con los estándares de la industria. Estos protocolos se resumen a continuación.

Todos los agujeros de perforación son agujeros de núcleo de diamante con diámetros de núcleo HQ o NQ. El núcleo de perforación se recolecta en el sitio de perforación subterránea donde se toman medidas de recuperación antes de que el núcleo sea transportado por camión a la instalación de registro de núcleos en el campamento de la mina Caudalosa Grande, donde se fotografía y registra geológicamente. Luego, el núcleo se corta por la mitad con una hoja de sierra de diamante y la mitad de la muestra se retiene en la caja del núcleo para referencia futura y la otra mitad se coloca en una bolsa de plástico preetiquetada, se sella con una brida de plástico y se identifica con una muestra única. número. El núcleo generalmente se muestrea en un intervalo de muestreo de 1 a 2 metros, a menos que el geólogo determine la presencia de un contacto geológico importante. Las muestras embolsadas luego se almacenan en un área segura hasta que se envíen a una instalación de preparación de muestras de laboratorio certificada. Las muestras se envían por lotes al laboratorio de ALS en Lima para su análisis. Silver Mountain inserta de forma independiente estándares de control certificados, espacios en blanco finos y gruesos y duplicados en el flujo de muestra para monitorear la calidad de los datos. Estos estándares se insertan "a ciegas" en el laboratorio en la secuencia de muestras antes de salir de las instalaciones de almacenamiento central. En el laboratorio, las muestras se secan, trituran y pulverizan y luego se analizan mediante un análisis de acabado AA de ensayo de fuego para oro y una digestión multiácida completa con análisis ICP-AES para otros elementos. Las muestras con resultados que exceden los valores máximos de detección para los principales elementos de interés (Ag, Zn, Pb, Cu) se vuelven a analizar utilizando técnicas analíticas precisas de ICP de ley de mineral, mientras que los valores altos de oro se vuelven a analizar mediante ensayo de fuego con un gravimétrico. finalizar.

