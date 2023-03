Por Sonoro Gold

Este comunicado fue traducido por un sistema automático

VANCOUVER, Canadá, 27 de marzo de 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Sonoro Gold Corp. (TSXV: SGO | OTCQB: SMOFF | FRA: 23SP) ("Sonoro" o la "Compañía") se complace en informar la presentación de una solicitud técnica informe para el proyecto de oro Cerro Caliche (“Cerro Caliche”) titulado “Informe técnico NI 43-101: Estimación de recursos minerales, Proyecto Cerro Caliche, Sonora, México” (el “MRE”) con fecha de vigencia del 26 de enero de 2023.

El informe MRE ha sido preparado por SRK Consulting (US) Inc. ("SRK") de acuerdo con los requisitos del National Instrument 43-101 y se basa en un total de 55 360 metros de datos perforados, incluidos 498 pozos perforados, 17 zanjas y ensayos. para 53,865 metros de los datos perforados, según se informó en un comunicado de prensa del 7 de febrero de 2023.

Kenneth MacLeod, presidente y director ejecutivo, comentó: “Este es un hito importante en el desarrollo de Cerro Caliche. Con solo el 30% de las zonas mineralizadas conocidas de la propiedad perforadas y analizadas hasta la fecha, el informe destaca una vez más el valor intrínseco del proyecto. El impacto económico del MRE en nuestra operación minera de lixiviación en pilas a cielo abierto propuesta se divulgará en un informe técnico posterior, que se espera que se presente a fines del segundo trimestre de 2023”.

Aspectos destacados de la estimación de recursos minerales

Recursos Minerales Indicados de 19,9 millones de toneladas ("Mt") a 0,44 g/t Au y 3,5 g/t Ag ley;

Contiene dentro de un pit shell optimizado:

280.000 onzas de oro (“Au”)

2,240,000 onzas de plata (“Ag”)

290,000 onzas de oro equivalente (“AuEq”)

Recursos Minerales Inferidos de 10.5 Mt a 0.42 g/t Au y 4.0 g/t Ag ley;

Contiene dentro de un pit shell optimizado:

140.000 onzas de Au

1,345,000 onzas de Ag

150,000 onzas de AuEq

El 65% del tonelaje combinado de recursos está dentro de la categoría Indicada;

Susceptible de una combinación de minería a cielo abierto y extracción por lixiviación en pilas.

Estimación de recursos minerales

Este Informe MRE actualizado para Cerro Caliche se basa en datos con una fecha de corte del 4 de enero de 2023 y se informa con una fecha de vigencia del 26 de enero de 2023, como se muestra en la Tabla 1-1.

Tabla 1 : Proyecto Cerro Caliche - Estimación de recursos minerales - 0,20 g/t AuEq Ley de corte 1- 7

C lasificación







toneladas _



Una nota media Contenido de metal Au Agricultura AuEq Au Agricultura AuEq kt _ g/t g/t g/t (000s onzas) (000s onzas) (000s onzas) Indicado 19,900 0.44 3.5 0,46 280 2,235 290 inferido 10,550 0.42 4.0 0.44 140 1,345 150

kt = mil toneladas

koz = mil onzas troy

Los Recursos Minerales en esta estimación se clasificaron de acuerdo con las definiciones descritas en los Estándares de la CIM sobre Recursos Minerales y Reservas, Definiciones y Directrices (CIM, 2014) preparados por el Comité Permanente de Definiciones de Reservas de la CIM y adoptados por el Consejo de la CIM. Todos los montos en dólares se presentan en dólares estadounidenses y todas las onzas se presentan en onzas troy (1 oz = 31,104 g). Los recursos restringidos de la estructura del rajo con perspectivas razonables de extracción económica eventual ("RPEEE") se declaran como contenidos dentro de los dominios de estimación por encima de 0,20 g/t de ley de corte AuEq. Las estructuras del tajo se basan en un precio de oro asumido a largo plazo de US$1800/oz y una recuperación de oro de 74%. La plata no se incluyó en los parámetros de optimización. Se aplicó un ángulo de pendiente general de 50° basado en datos geotécnicos preliminares. Los supuestos de costos operativos incluyen costos de extracción de US$1,90/ton (t), costos de procesamiento de US$6,47, costos generales y administrativos de US$0,49/ty costos de venta de US$0,20/oz. AuEq se calcula con base en el precio del oro a largo plazo de US$1.800/oz, el precio de la plata de US$25/oz, sin dilución minera aplicada, la recuperación de oro es de 74% y la recuperación de plata es de 27,2%. AuEq = [(Ley de Au* Recuperación de Au* Precio de Au) + (Ley de Ag*Recuperación de Ag*Precio de Ag)] / (Recuperación de Au*Precio de Au). Los Recursos Minerales no son Reservas Minerales y no tienen viabilidad económica demostrada. No hay certeza de que la totalidad o parte de los Recursos Minerales se conviertan en Reservas Minerales en el futuro. La estimación de los Recursos Minerales puede verse afectada materialmente por los permisos ambientales, legales, de título, impositivos, sociopolíticos, de mercadeo u otros asuntos relevantes. Todas las cantidades se redondean al número apropiado de cifras significativas; en consecuencia, las sumas pueden no coincidir debido al redondeo. Los recursos minerales fueron estimados por el Sr. Doug Reid, P.Eng. (EGBC 123571), consultor principal (geología de recursos) de SRK Consulting (US), Inc., una persona calificada según se define en los términos de las pautas de CIM.





SRK también comenta favorablemente el potencial de crecimiento del proyecto en términos de exploración. Los volúmenes geológicos actuales y las estimaciones de leyes, ubicadas fuera de los revestimientos del tajo, se consideran demasiado limitadas para establecer la continuidad de las leyes para cumplir con los requisitos actuales de Perspectivas Razonables de Extracción Económica Eventual (RPEEE) para que el área mineralizada se considere Recursos Minerales. SRK ha definido los rangos para los posibles objetivos de exploración fuera del caparazón de los pozos actuales y se encuentran dentro de las zonas mineralizadas modeladas actualmente.

Se advierte al lector que la cantidad potencial y los rangos de ley señalados anteriormente son de naturaleza conceptual y que no se ha realizado suficiente exploración para definir este material como un Recurso Mineral. No está claro si la exploración adicional dará como resultado que estas estimaciones de objetivos de exploración se delineen como recursos minerales o se conviertan en reservas minerales en el futuro. SRK advierte que las estimaciones de objetivos de exploración no son una categoría definida por CIM, no son recursos minerales y son demasiado especulativas para cumplir con la definición de recursos minerales.

Con base en el análisis, SRK considera que el potencial de exploración dentro de las áreas perforadas para Cerro Caliche es el siguiente:

Cortar

AuEq

(g/t)



Rango de tonelaje Rangos de grado Metal contenido Rango de tonelaje ('000) Rango AuEq (g/t) Rango Au (g/t) Rango Ag (g/t) AuEQ

('000 onzas) Au

('000 onzas) Agricultura

('000 onzas)

min máximo min máximo min máximo min máximo min máximo min máximo min máximo 0.20 15,000 22,500 0.26 0.39 0.25 0.38 2.2 3.2 125 285 120 275 1,045 2,350

Hay oportunidades adicionales a lo largo del rumbo y paralelas a las tendencias actuales de la veta y este potencial puede cuantificarse a través de perforaciones adicionales. Además de la perforación, el mapeo de la superficie y el muestreo sugieren que varias tendencias mineralizadas tienen potencial para recursos adicionales a lo largo del rumbo. Se justifican más programas de perforación de exploración.

Verificación de datos

Los datos utilizados en este Informe MRE están respaldados por los procedimientos de control de calidad y garantía de calidad ("QA/QC") estándar de la industria, como la inserción de estándares certificados y blancos en el flujo de muestra y la utilización de laboratorios analíticos independientes certificados para todos los ensayos. . Se revisaron los datos históricos de QA/QC y la metodología del proyecto y se resumirán en el informe técnico NI 43-101. No se descubrieron problemas significativos de QA/QC durante la revisión de los datos.

Personas Calificadas

La información científica y técnica contenida en este comunicado de prensa correspondiente a Cerro Caliche ha sido revisada y aprobada por las siguientes personas calificadas bajo NI 43-101:

Geología: Scott Burkett, SME-RM, consultor principal de SRK

Recursos minerales: Douglas Reid, P.Eng., Consultor principal de SRK

Procesamiento y metalurgia: Eric J. Olin, MSc, MBA, SME-RM, consultor principal (metalurgia)

Las personas calificadas han verificado la información divulgada en este documento, incluidos los procedimientos de muestreo, preparación, seguridad y análisis subyacentes a dicha información, y no conocen ningún riesgo e incertidumbre significativos que puedan afectar la confiabilidad o confianza en la información discutida en este documento. Cada uno de los Sres. Burkett, Olin y Reid es una "Persona Calificada Independiente", vis-à-vis Sonoro, según se define dicho término en NI 43-101.

Acerca de SRK Consulting (US), Inc.

SRK Consulting es una firma de consultoría minera internacional independiente que brinda asesoramiento y soluciones enfocadas a clientes en las industrias de recursos terrestres y hídricos. La empresa ha contribuido al éxito de sus clientes durante más de 45 años en más de 20 000 proyectos en todo el mundo. Tiene su sede en 45 oficinas en todo el mundo con especialistas líderes en minería en campos como diligencia debida, estudios técnicos, gestión de aguas y desechos mineros, permisos y rehabilitación de minas.

Acerca de Sonoro Gold Corp.

Sonoro Gold Corp. es una empresa de exploración y desarrollo que cotiza en bolsa y posee el proyecto Cerro Caliche en etapa cercana al desarrollo y el proyecto San Marcial en etapa de exploración en el estado de Sonora, México. La Compañía cuenta con equipos operativos y de gestión altamente experimentados con antecedentes comprobados para el descubrimiento y desarrollo de depósitos de recursos naturales.

En representación del Directorio de Sonoro Gold Corp.

Por: “ Kenneth MacLeod”

Kenneth MacLeod

Presidente y CEO

Para más información póngase en contacto:

Sonoro Gold Corp. - Tel: (604) 632-1764

Correo electrónico: info@sonorogold.com

Precauciones de la declaración prospectiva:

Este comunicado de prensa puede contener "información prospectiva", tal como se define en la legislación de valores canadiense aplicable. Todas las declaraciones que no sean declaraciones de hechos históricos, incluidas en este comunicado, incluidas, entre otras, declaraciones sobre la exploración y el desarrollo futuros en el proyecto Cerro Caliche, y los planes y objetivos futuros de la Compañía, constituyen información prospectiva que implica varios riesgos y incertidumbres La información prospectiva se basa en una serie de factores y suposiciones que se han utilizado para desarrollar dicha información , pero que pueden resultar incorrectas, incluidas, entre otras, suposiciones relacionadas con la continuidad de la Compañía y sus subsidiarias como una empresa en marcha, las condiciones económicas y de mercado generales, los precios de los minerales y la precisión de las estimaciones de recursos minerales. No se puede garantizar que dicha información resulte ser precisa y que los resultados reales y los eventos futuros puedan diferir materialmente de los previstos en dicha información prospectiva. Los factores importantes que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de las expectativas de la Compañía incluyen los riesgos de exploración y desarrollo asociados con los proyectos de la Compañía, la imposibilidad de establecer recursos minerales estimados, la volatilidad de los precios de las materias primas, las variaciones de las tasas de recuperación y las condiciones económicas globales. La información prospectiva contenida en este comunicado se realiza a partir de la fecha de este comunicado. La Compañía renuncia a cualquier intención u obligación de actualizar o revisar cualquier declaración prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de otra manera, excepto según lo exija la ley o las políticas de TSX Venture Exchange. Se alienta a los lectores a revisar el registro completo de divulgación pública de la Compañía en SEDAR en www.sedar.com.

Ni TSX Venture Exchange ni su Proveedor de Servicios de Regulación (según se define ese término en las políticas de TSX Venture Exchange) aceptan responsabilidad por la idoneidad o precisión de este comunicado.