Los aspectos destacados de la perforación incluyen 27 metros a 836 g/t Ag y 16 metros a 699 g/t Ag

El éxito de la exploración cercana a la mina presenta la oportunidad de extender las reservas minerales y la vida útil de la mina

DENVER / 27 de marzo de 2023 / Business Wire / SSR Mining Inc. (NASDAQ/TSX: SSRM, ASX: SSR) ("SSR Mining" o la "Compañía") se complace en anunciar los resultados de 48 perforaciones completadas en el proyecto Puna (“Puna”) para el período de agosto de 2022 a diciembre de 2022. Puna incluye las propiedades Pirquitas y Chinchillas, ambas ubicadas en la provincia de Jujuy, en el norte de Argentina ( ver Figura 1 ). Chinchillas es una explotación a cielo abierto de plata, plomo y zinc. mina y es la fuente actual del mineral procesado en la planta de procesamiento de Pirquitas, ubicada aproximadamente a 42 kilómetros al suroeste de la propiedad Chinchillas.

El programa de exploración de 2022 se centró en la expansión de recursos, descubrimiento y perforación de reconciliación en Chinchillas y fue la primera perforación de exploración completada en la propiedad desde 2016. De los 48 pozos informados, 27 tenían como objetivo extensiones de la mineralización de Chinchillas hacia el este, noreste y en profundidad. La perforación también interceptó la mineralización en la zona de Melina y en Socavon Del Diablo, dos objetivos separados ubicados junto a la infraestructura existente de Chinchillas que albergan potencial para complementar el mineral extraído actualmente del depósito principal de Chinchillas. Además, se completaron dos perforaciones en el objetivo Cortaderas en la propiedad Pirquitas.

Los aspectos más destacados de la perforación de la propiedad Chinchillas incluyen ( consulte las Figuras 2 y 3 ) ( consulte la Tabla 1 ):

CHN22-341: 65 metros a 386 g/t Ag (435 g/t AgEq) desde 53 metros Incluyendo: 27 metros a 836 g/t Ag (913 g/t AgEq) desde 73 metros

65 metros a 386 g/t Ag (435 g/t AgEq) desde 53 metros CHN22-374: 63 metros a 219 g/t Ag (451 g/t AgEq) desde 90 metros Incluye: 18 metros a 382 g/t Ag (840 g/t AgEq) desde 101 metros

63 metros a 219 g/t Ag (451 g/t AgEq) desde 90 metros CHN22-343: 31 metros a 453 g/t Ag (542 g/t AgEq) desde 25 metros

31 metros a 453 g/t Ag (542 g/t AgEq) desde 25 metros CHN22-347: 30 metros a 422 g/t Ag (479 g/t AgEq) desde 2 metros Incluye: 16 metros a 699 g/t Ag (797 g/t AgEq) desde 9 metros

30 metros a 422 g/t Ag (479 g/t AgEq) desde 2 metros

Rod Antal, presidente y director ejecutivo de SSR Mining, dijo: “Puna ha sido un gran contribuyente a la cartera de SSR Mining durante los últimos dos años, generando una producción sólida y un fuerte flujo de caja libre. Esta actualización presenta la primera actividad de perforación de exploración completada en Chinchillas desde antes de que la mina comenzara la producción y demuestra la mineralización de intersecciones cercanas a la mina y dentro del tajo que son un buen augurio para posibles extensiones de la vida útil actual de la Reserva Mineral de Puna. Además, las intercepciones de alta ley en los objetivos Melina y Socavón Del Diablo indican el potencial de oportunidades adicionales de minería a cielo abierto inmediatamente adyacentes al tajo principal Chinchillas, mientras que los resultados positivos del objetivo Cortaderas en la propiedad Pirquitas podrían presentar un desarrollo a más largo plazo. camino para una mayor extensión de la vida útil de la mina en Puna. Hemos ampliado el presupuesto de exploración de Puna a 15 000 metros en 2023, ya que nuestro objetivo es acelerar los esfuerzos de conversión y expansión de recursos minerales”.

Tabla 1: Intercepciones significativas de la perforación de exploración de 2022 en la propiedad Chinchillas.

Identificación del agujero de (m) Tomás) Intervalo (m) Ag (g/t) Pb (%) zinc (%) Equivalente a la edad (g/t) CHN22-341 40 49 9 590 2.1 0.6 671 53 118 sesenta y cinco 386 1.4 0.3 435 Incluido 73 100 27 836 2.4 0.2 913 CHN22-342 49 69 20 177 1.5 0.5 238 91 103 12 544 1.0 1.3 619 CHN22-343 25 56 31 453 2.9 0.1 542 CHN22-347 2 32 30 422 1.9 0.0 479 Incluido 9 25 dieciséis 699 3.3 0.0 797

123 157 34 198 1.0 0.7 251 Incluido 127 143 dieciséis 292 1.0 0.8 350 CHN22-348 33 48 15 411 1.2 0.0 446 Incluido 33 42 9 658 1.4 0.0 699 CHN22-349 13 29 dieciséis 276 0.6 0.0 294 CHN22-353 0 66 66 149 1.2 0.1 189 CHN22-374 90 153 63 219 3.8 3.4 451 Incluido 101 119 18 382 6.2 7.7 840 CHN22-375 0 32 32 146 0.7 0.2 174 CHN22-383 160 179 19 175 1.4 0.1 220 Incluido 164 170 6 370 2.3 0.1 441

Los intervalos significativos se informan usando un límite de 50 gramos por tonelada (g/t) equivalente de plata (AgEq) y con un máximo de 3 metros de dilución contigua. Todas las intersecciones son intervalos de ancho de núcleo.

Los valores equivalentes de plata se calculan utilizando los siguientes precios de metales: precio de plata (Ag) de $22 por onza troy, precio de plomo (Pb) de $0,95 por libra y precio de zinc (Zn) de $1,15 por libra. Las recuperaciones metalúrgicas de la operación Chinchillas no se utilizaron en el cálculo de los valores de AgEq (las recuperaciones fueron del 95,7 % para plata, 92,3 % para plomo y 48,7 % para zinc en 2022).

Panorámica de la Puna

Puna es 100% propiedad de SSR Mining y está compuesta por las propiedades Chinchillas y Pirquitas ( ver Figura 1 ). SSR Mining aprobó el inicio de la mina y la planta de procesamiento de Pirquitas en octubre de 2006, y la mina Chinchillas declaró producción comercial en diciembre de 2018. Chinchillas es una mina a cielo abierto de plata, plomo y zinc que proporciona todo el mineral que actualmente se procesa en la planta de procesamiento de Pirquitas. planta, ubicada a 42 km al suroeste. La planta de procesamiento produce un concentrado de plata y plomo y un concentrado de zinc que se envían a fundiciones internacionales.

Las propiedades Chinchillas y Pirquitas están ubicadas dentro del cinturón boliviano de estaño, plata y zinc que se extiende desde el depósito de estaño y cobre San Rafael en el sur de Perú hasta la región de la Puna de Jujuy, Argentina. Estos depósitos generalmente se caracterizan por la intrusión de complejos de domos de dacita con mineralización alojada en zonas de cizallamiento y brechas dentro de los domos de dacita o dentro de la roca del país. Más raramente, como en el caso de la propiedad Chinchillas, los depósitos también contienen cuerpos de manto planos diseminados dentro de rocas sedimentarias y piroclásticas que son cortadas por cizallas 'alimentadoras'.

Exploración y descripción general de la propiedad de chinchillas

La propiedad Chinchillas se compone de tres concesiones contiguas que suman más de 2.000 hectáreas. La mina a cielo abierto Chinchillas alcanzó la producción comercial en diciembre de 2018. Como se informó en el Resumen del Informe Técnico de Puna de 2021 (el "TRS de Puna"), la mina tiene una vida de Reserva Mineral que se extiende hasta 2026 con un perfil de producción anual promedio de 7.0 millones de onzas de plata. . Durante los próximos tres años, SSR Mining espera que Puna produzca entre 8,0 y 9,0 millones de onzas de plata al año.

La mineralización significativa de plata, plomo y zinc ocurre en cuatro áreas principales en la propiedad Chinchillas: las zonas Silver Mantos y Mantos Basement en la parte oeste de la propiedad, y las zonas Socavon del Diablo y Socavon Basement en la parte este. Actualmente, la minería está activa en los dos depósitos de Mantos, que permanecen abiertos para la expansión hacia el este.

En 2022, SSR Mining tenía dos equipos de perforación operando en la propiedad Chinchillas completando casi 7500 metros de perforación en 46 pozos de perforación ( consulte la Figura 2 y la Tabla 5 ). La perforación se completó dentro y alrededor del margen de la operación a cielo abierto, y se centró en la expansión de recursos y la perforación de reconciliación, así como en la prueba de una serie de objetivos de alto potencial, incluidos Socavon Del Diablo y Melina, a lo largo del borde norte del complejo de cúpula volcánica Chinchillas. El trabajo de campo a principios de 2022 se centró en el mapeo geológico y la prospección para ayudar a identificar la mineralización y los objetivos de perforación.

La perforación dentro del centro del tajo Chinchillas actual rellenó con éxito secciones del depósito del sótano de Mantos, lo que arrojó intercepciones amplias de mineralización de mayor ley que tienen el potencial de mejorar el recurso. El pozo de perforación CHN22-347 interceptó tanto el Silver Mantos (30 metros a 422 g/t Ag comenzando a 2 metros de la superficie) como el depósito del sótano de Mantos (34 metros a 198 g/t Ag comenzando a 123 metros de la superficie) debido a la naturaleza apilada de los dos depósitos, extendiendo potencialmente los depósitos verticalmente y buzamiento hacia abajo hacia el este ( ver Figura 3 ). En el extremo noreste del depósito Chinchillas, el pozo de perforación CHN22-349 expandió el depósito somero Silver Mantos con mineralización que comienza dentro de los 30 metros desde la superficie ( ver Figura 2 ).

El depósito no desarrollado Socavon Del Diablo está ubicado aproximadamente a 700 metros al este de la minería a cielo abierto actual y consiste en una mineralización de plata, plomo y zinc cerca de la superficie alojada dentro de una roca volcánica alterada por arcilla. En enero de 2023 se inició un nuevo programa metalúrgico para ayudar a evaluar la viabilidad de este depósito y su contribución potencial al plan de vida útil de la mina Puna.

En la zona de Melina, ubicada en el borde norte del centro volcánico de dacita Chinchillas, se producen amplias zonas de mineralización próximas a un contacto volcánico-sedimentario brechado que alberga de manera similar el depósito del sótano Mantos 750 metros al oeste. La mineralización cerca de la superficie en la zona de Melina parece tener una geometría similar al depósito Silver Mantos.

Exploración y descripción general de la propiedad de Pirquitas

La propiedad Pirquitas incluye derechos de superficie que cubren un área de aproximadamente 7.500 hectáreas, que incluye la planta procesadora de Pirquitas y el yacimiento Cortaderas, así como el pasado tajo productor San Miguel. El yacimiento Cortaderas es un yacimiento de zinc-plata-plomo ubicado aproximadamente a 500 metros al norte del tajo San Miguel. Cortaderas es un depósito de brechas de sulfuro estructuralmente controlado que se dirige hacia el sureste y se hunde abruptamente (60-70 grados) hacia el suroeste. Tiene una longitud de rumbo de 440 metros, una extensión vertical de aproximadamente 350 metros y varía de 3 a 20 metros de espesor.

El yacimiento actual de Cortaderas incluye un recurso indicado de 1,46 Mt con ley de 203 g/t Ag y 7,1% Zn, y un recurso inferido de 1,03 Mt con ley de 204 g/t Ag y 7,7% Zn. En 2022, se completaron 1.420 metros de perforación en dos pozos profundos que prueban el margen occidental del depósito de brechas de la veta Cortaderas. Las concentraciones de mineralización de sulfuro de tipo veta se interceptaron a la profundidad esperada y expandieron con éxito la mineralización aproximadamente 200 metros más abajo y hacia el noroeste. Comenzando a una profundidad de fondo de pozo de 574 metros en DDH-398, se interceptó una intersección con una ley de 10,6 % ZnEq en 17 metros, incluido un subintervalo de alta ley con una ley de 24,2 % ZnEq en 4 metros. Aproximadamente 40 metros al oeste, DDH-399 interceptó 16 metros de mineralización a partir de una profundidad de fondo de pozo de 553 metros y con una ley de 17,9% ZnEq. Dentro de esta zona brechada, 4 metros con una ley de 26,2% ZnEq. Con este paso exitoso y agresivo hacia el oeste, el programa de perforación de 2023 está bien posicionado para continuar con las pruebas a lo largo del rumbo hacia el oeste y buzamiento más hacia el sur.

Tabla 2: Intercepciones significativas de la perforación de exploración de 2022 de la propiedad Pirquitas.

Identificación del agujero de (m) Tomás) Intervalo (m) Ag (g/t) Pb (%) zinc (%) ZnEq (%) DDH-398 574 591 17 113 0.1 7.4 10.6 Incluido 581 591 10 149 0.1 9.4 13.7 Incluido 581 585 4 268 0.2 16.6 24.2

613 616 3 168 3.2 13.5 20.8 DDH-399 553 569 dieciséis 247 0.1 10.9 17.9 Incluido 554 558 4 341 0.3 16.4 26.2

575 584 9 95 0.9 6.0 9.5

Los intervalos significativos se informan usando un límite de 50 gramos por tonelada (g/t) equivalente de plata (AgEq) y con un máximo de 3 metros de dilución contigua. Todas las intersecciones son intervalos de ancho de núcleo.

Los valores equivalentes de zinc se calculan utilizando los siguientes precios de metales: precio de plata (Ag) de $22 por onza troy, precio de plomo (Pb) de $0,95 por libra y precio de zinc (Zn) de $1,15 por libra.

Las recuperaciones metalúrgicas del depósito Cortaderas no se utilizaron en el cálculo de los valores de ZnEq (las recuperaciones fueron del 81 % para la plata y del 91 % para el zinc en el análisis metalúrgico completado en 2018).

Información técnica de procedimiento Procedimientos analíticos y de muestreo

Todas las muestras de perforación con respecto al programa de perforación de superficie Chinchillas y Cortaderas se analizaron en ALS Laboratories ("ALS") en Mendoza, Argentina. Las muestras geoquímicas y de perforación de SSR Mining se recolectaron de acuerdo con los estándares aceptados de la industria. SSR Mining realiza análisis QA/QC de rutina en todos los resultados de los ensayos, incluida la utilización sistemática de materiales de referencia certificados, espacios en blanco, duplicados de campo y ensayos de verificación de laboratorio con árbitros. El intervalo de muestreo fue más comúnmente de 1 metro, usando criterios geológicos y/o estructurales. ALS trituró cada muestra al 70 % pasando una malla de 2 mm y una división de 250 g se pulverizó a más del 85 % pasando 75 micras. Se utilizó un análisis multielemento de cuatro ácidos con un acabado MS, utilizando una muestra de 0,25 g, para producir resultados analíticos de Ag, Pb y Zn. Para todos los resultados de Ag, Pb y Zn > 100 ppm (Ag) o > 10 000 ppm (Pb y Zn), se completó un método de sobrelímite de cuatro ácidos utilizando un tamaño de muestra de 0,4 g. Se completó el ensayo de fuego con un acabado de absorción atómica en una alícuota de 30 gramos para producir resultados analíticos de oro con un límite de detección de oro de 0,005 g/t.

El consultor independiente Carl Edmunds completó la revisión externa de los datos y procesos relacionados con los datos de exploración de Chinchillas y Cortaderas en el primer trimestre de 2023. No se detectaron resultados materiales adversos y el QA/QC indica que la información recopilada es aceptable y la base de datos puede ser utilizado para estudios posteriores.

Personas Calificadas

Los datos científicos y técnicos contenidos en este comunicado de prensa relacionados con la actividad de exploración en el Proyecto Puna han sido revisados y aprobados por David Gale, P.Geo., Gerente Sénior de Exploración y una persona calificada para los fines de la Subparte 1300 de la Regulación SK y Instrumento Nacional 43-101 - Estándares de Divulgación para Proyectos Minerales.

Le animamos a revisar también el Puna TRS de 2021, que está disponible en el Informe actual de SSR Mining en el Formulario 8-K presentado ante el sistema EDGAR de la Comisión de Bolsa y Valores (sec.gov) el 29 de septiembre de 2022.

Acerca de la minería SSR

SSR Mining Inc. es una compañía aurífera líder enfocada en el flujo de caja libre con cuatro operaciones de producción ubicadas en EE. UU., Turquía, Canadá y Argentina, combinadas con una cartera global de activos de exploración y desarrollo de alta calidad. Durante los últimos tres años, los cuatro activos operativos combinados han producido en promedio más de 700 000 onzas de oro equivalente al año. SSR Mining aparece bajo el símbolo SSRM en NASDAQ y TSX, y SSR en ASX.

Nota de precaución con respecto a la información prospectiva

A excepción de las declaraciones de hechos históricos relacionados con nosotros, ciertas declaraciones contenidas en este comunicado de prensa constituyen información prospectiva, información financiera orientada al futuro o perspectivas financieras (colectivamente, "información prospectiva") dentro del significado de las leyes de valores aplicables. La información prospectiva puede estar contenida en este documento y en nuestras otras presentaciones públicas. La información prospectiva se relaciona con declaraciones sobre nuestra perspectiva y eventos o resultados anticipados y, en algunos casos, puede identificarse con terminología como "puede", "hará", "podría", "debería", "espera", "planea". ”, “anticipar”, “creer”, “pretender”, “estimar”, “proyectar”, “predecir”, “potencial”, “continuar” u otras expresiones análogas relativas a materias que no son hechos históricos.

La información y las declaraciones prospectivas de este comunicado de prensa se basan en ciertas expectativas y suposiciones clave que hacemos. Aunque creemos que las expectativas y suposiciones en las que se basan dichas declaraciones e información prospectiva son razonables, no se debe confiar indebidamente en la información y las declaraciones prospectivas porque no podemos garantizar que resulten ser correctas. La información y las declaraciones prospectivas están sujetas a varios riesgos e incertidumbres que podrían causar que los resultados y la experiencia reales difieran materialmente de los resultados anticipados o las expectativas expresadas en este comunicado de prensa. Los principales riesgos e incertidumbres incluyen, pero no se limitan a: condiciones políticas y económicas locales y globales; requisitos gubernamentales y reglamentarios y acciones de las autoridades gubernamentales, incluidos cambios en la política gubernamental, requisitos de propiedad del gobierno, cambios en las leyes o reglamentos ambientales, fiscales y de otro tipo y la interpretación de los mismos; desarrollos con respecto a la pandemia de COVID-19, incluida la duración, la gravedad y el alcance de la pandemia y los posibles impactos en las operaciones mineras; y otros factores de riesgo detallados ocasionalmente en nuestros informes presentados ante la Comisión de Bolsa y Valores sobre EDGAR y las autoridades reguladoras de valores canadienses sobre SEDAR.

La información prospectiva y las declaraciones en este comunicado de prensa incluyen cualquier declaración relacionada, entre otras cosas: informes de costos preliminares en este documento; orientación sobre producción, operación, costos y gastos de capital; nuestros objetivos y catalizadores operativos y de desarrollo y el impacto de cualquier suspensión en las operaciones; pronósticos y perspectivas, incluidos los relacionados con la guía de producción; tiempo y expectativas con respecto al impacto de cualquier interrupción causada en nuestras operaciones; los resultados de cualquier conciliación de plata; la capacidad de descubrir mineral de plata adicional; asuntos relacionados con la exploración propuesta; comunicaciones con las partes interesadas locales; mantener relaciones con la comunidad y el gobierno; negociaciones de empresas conjuntas; negociación y realización de transacciones; precios de las materias primas; Recursos Minerales, Reservas Minerales, conversión de Recursos Minerales, realización de Reservas Minerales, y la existencia o realización de estimaciones de Recursos Minerales; el enfoque de desarrollo; el momento y la cantidad de producción futura; la oportunidad de los estudios, anuncios y análisis; el calendario de construcción y desarrollo de las minas propuestas y las instalaciones de proceso; gastos de capital y operativos; Condiciones económicas; disponibilidad de financiamiento suficiente; planes de exploración; recepción de aprobaciones regulatorias; y todos y cada uno de los demás asuntos de tiempo, exploración, desarrollo, operativos, financieros, presupuestarios, económicos, legales, sociales, ambientales, regulatorios y políticos que puedan influir o ser influenciados por eventos o condiciones futuras.

Dicha información y declaraciones prospectivas se basan en una serie de factores y suposiciones importantes, incluidos, entre otros, los divulgados en cualquier otra de nuestras presentaciones en EDGAR y SEDAR, e incluyen: la naturaleza especulativa inherente de la exploración resultados; la capacidad de explorar; comunicaciones con las partes interesadas locales; mantener relaciones comunitarias y gubernamentales; estado de las negociaciones de empresas conjuntas; condiciones climáticas en nuestras operaciones; precios de las materias primas; la determinación final y realización de Reservas Minerales; existencia o realización de Recursos Minerales; el enfoque de desarrollo; disponibilidad y recepción de las aprobaciones, títulos, licencias y permisos requeridos; suficiente capital de trabajo para desarrollar y operar las minas e implementar planes de desarrollo; acceso a servicios y suministros adecuados; tipos de cambio de moneda extranjera; Tasas de interés; acceso a los mercados de capital y costo de fondos asociado; disponibilidad de mano de obra calificada; capacidad para negociar, finalizar y ejecutar acuerdos relevantes; falta de oposición social a nuestras minas o instalaciones; falta de desafíos legales con respecto a nuestras propiedades; el momento y la cantidad de producción futura; la capacidad de cumplir con los objetivos de producción, costos y gastos de capital; tiempo y capacidad para producir estudios y análisis; gastos de capital y operativos; Condiciones económicas; disponibilidad de financiación suficiente; la capacidad final para extraer, procesar y vender productos minerales en condiciones económicamente favorables; y todos y cada uno de los demás factores de tiempo, exploración, desarrollo, operativos, financieros, presupuestarios, económicos, legales, sociales, geopolíticos, regulatorios y políticos que puedan influir en eventos o condiciones futuras. Si bien consideramos que estos factores y suposiciones son razonables según la información actualmente disponible para nosotros, pueden resultar incorrectos.

La lista anterior no es exhaustiva de los factores que pueden afectar la información prospectiva de la Compañía. No debe depositar una confianza indebida en información y declaraciones prospectivas. La información y las declaraciones prospectivas son solo predicciones basadas en nuestras expectativas actuales y nuestras proyecciones sobre eventos futuros. Los resultados reales pueden variar de dicha información prospectiva por una variedad de razones que incluyen, entre otros, riesgos e incertidumbres divulgados en nuestras presentaciones en nuestro sitio web en www.ssrmining.com, en SEDAR en www.sedar.com , en EDGAR en www.sec.gov y en ASX en www.asx.com.au y otros eventos o circunstancias imprevistas. Aparte de lo requerido por la ley, no tenemos la intención ni asumimos ninguna obligación de actualizar ninguna información prospectiva para reflejar, entre otras cosas, nueva información o eventos futuros. La información contenida en, o a la que se puede acceder a través de, nuestro sitio web no se incorpora por referencia ni forma parte de este documento.

Personas Calificadas

La información científica y técnica sobre nuestros proyectos minerales en este comunicado de prensa ha sido revisada y aprobada por una "persona calificada" según SK 1300. Para obtener detalles sobre las "personas calificadas" que aprueban dicha información, una descripción de los supuestos, parámetros y métodos clave utilizado para estimar las reservas minerales y los recursos minerales para las propiedades materiales de SSR Mining Inc. incluidas en este comunicado de prensa, así como los procedimientos de verificación de datos y una discusión general sobre la medida en que las estimaciones pueden verse afectadas por cualquier condición ambiental, de permisos, legal, título, impuestos, sociopolíticos, marketing u otros factores relevantes, revise los resúmenes de informes técnicos para cada una de las propiedades materiales de la empresa que están disponibles en www.sec.gov .