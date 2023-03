Por Torex Gold

El programa logró actualizar los recursos indicados a la categoría medidos y agregó recursos inferidos a lo largo de los límites del depósito

(Todas las cantidades expresadas en dólares estadounidenses a menos que se indique lo contrario)

TORONTO, 8 de marzo de 2023 (GLOBE NEWSWIRE) -- Torex Gold Resources Inc. (la "Compañía" o "Torex") (TSX: TXG) se complace en informar los resultados de su programa de perforación de 2022 en Media Luna. El programa se centró en actualizar los Recursos indicados a la categoría Medida y apuntar a las brechas espaciales en la perforación anterior para expandir los Recursos minerales inferidos.

Jody Kuzenko, presidente y director ejecutivo, declaró:

“Estamos satisfechos con los resultados del programa de perforación 2022 en Media Luna. La perforación de relleno ha reforzado nuestra confianza en la calidad del modelo de recursos y ha proporcionado información valiosa que se incorporará en futuras actividades de planificación de la mina. Además, la perforación dirigida a las brechas espaciales a lo largo de los límites sur y norte existentes del depósito tuvo éxito en la entrega de la densidad de perforación requerida para llevar la mineralización incremental a la categoría de Recursos Inferidos.

“La perforación de relleno dentro de tres zonas de mayor ley del depósito Media Luna arrojó resultados de ensayo con leyes y anchos igualmente impresionantes que la perforación anterior. Con base en la perforación adicional, esperamos convertir un alto porcentaje de los Recursos Indicados dentro de estas áreas a la categoría Medida cuando se publiquen las estimaciones de Recursos y Reservas Minerales de fin de año a finales de este mes. La perforación dirigida a estas zonas de mayor ley arrojó algunas leyes notables sobre longitudes de núcleo favorables (no anchos verdaderos), incluidos 46,0 gramos por tonelada de oro equivalente ("gpt AuEq") sobre 28,4 metros ("m"), 17,1 gpt AuEq sobre 58,1 m, 21,4 gpt AuEq en 26,4 m, 8,6 gpt AuEq en 34,7 my 9,6 gpt AuEq en 26,1 m.

“La perforación de relleno dirigida a las brechas espaciales para garantizar que la densidad de perforación requerida para clasificar la mineralización como recursos inferidos también fue exitosa, con varios pozos que devolvieron intersecciones con longitudes favorables que incluyen 8,0 gpt AuEq en 25,4 m, 3,8 gpt AuEq en 48,0 m, 3,0 gpt en 26,8 m , y 2,6 gpt sobre 18,9 m.

“También nos complace anunciar el nombramiento de Raúl Guerra como Vicepresidente de Exploración. Raúl será responsable de respaldar los esfuerzos de exploración y perforación de la Compañía en la Propiedad Morelos, así como de analizar las posibles oportunidades comerciales relacionadas con los activos en etapa de exploración. El Sr. Guerra tiene más de 30 años de experiencia en la industria, incluidos 13 años con Barrick, donde se desempeñó como Vicepresidente de Exploración para América Latina durante 7 años. Antes de unirse a Torex, Raúl fue Vicepresidente de Exploración de Austral Gold”.

Tabla 1: Aspectos destacados de los programas de perforación de 2022 en Media Luna

Agujero de perforación 1 Tipo de perforación De

(metro) A

(metro) Longitud del núcleo 1

(metro) Au

(GP) Agricultura

(GP) cobre

(%) AuEq 2

(GP) ML22-823D Relleno – Medido 452.63 481.03 28.40 40.48 86.64 2.76 46.05 ML22-804D Relleno – Medido 453.01 511.09 58.08 10.79 100.84 3.09 17.08 ML22-768D Relleno – Medido 415.00 441.39 26.39 13.98 111.78 3.69 21.39 ML22-762A Relleno – Medido 420.34 442.77 22.43 13.27 17.27 0.46 14.23 ML22-835D Relleno – Medido 453.19 487.94 34.75 6.72 29.38 0.92 8.58 ML22-767D Relleno – Medido 501.68 527.83 26.15 4.57 79.70 2.50 9.63 ML22-913 Relleno – Inferido 335.66 361.09 25.43 4.75 29.50 1.76 8.00 ML22-910 Relleno – Inferido 301.00 349.05 48.05 1.06 54.39 1.25 3.78 ML22-877A Relleno – Inferido 266.00 292.77 26.77 1.53 25.12 0.73 3.03 ML22-915 Relleno – Inferido 354.16 373.01 18.85 1.94 5.79 0.34 2.56

Notas a la tabla: 1) Las intersecciones se informan como longitudes de núcleo (no anchos/grosores reales). 2) El cálculo de la ley de oro equivalente utilizado es el siguiente: AuEq (gpt) = Au (g/t) + Ag (gpt) * 0,011889+ Cu (%) * 1,648326 representan los mismos precios del metal ($1550/oz de oro ("Au" ), $20/oz plata (“Ag”) y $3,50/lb cobre (“Cu”)) y recuperaciones metalúrgicas (85% Au, 79% Ag y 91% Cu) utilizadas en la estimación de Recursos Minerales para el depósito Media Luna.

Los resultados del ensayo del programa de perforación de relleno de 2022 dirigido a los recursos medidos se pueden encontrar en la Tabla 2 y los resultados del programa de perforación de relleno de 2022 dirigido a los recursos inferidos se pueden encontrar en la Tabla 3. Los aspectos más destacados de ambos programas de perforación se pueden encontrar en la Figura 1.

El cálculo de la ley equivalente de oro tiene en cuenta los mismos precios de los metales ($1550/oz de oro, $20/oz de plata y $3,50/lb de cobre) y las recuperaciones metalúrgicas (85 % de oro, 79 % de plata y 91 % de cobre) utilizadas en la estimación actual de recursos minerales. para el yacimiento de Media Luna, recogido en el Informe Técnico de marzo de 2022.

PROGRAMA DE PERFORACIÓN MEDIA LUNA 2022

Durante 2022 se perforaron aproximadamente 27.400 metros en Media Luna, de los cuales se ha recibido el 100% de los ensayos a finales de enero. Se espera que los resultados de los 30.100 metros perforados en el EPO en 2022 se publiquen en breve.

La perforación en Media Luna en 2022 se centró tanto en la mejora como en la expansión de los recursos minerales. La perforación de relleno se centró principalmente en mejorar los Recursos indicados a la categoría Medida dentro de tres zonas de mayor ley del depósito. La perforación de expansión se centró principalmente en llenar las brechas espaciales de los programas de perforación anteriores, con la intención de expandir los recursos minerales inferidos a lo largo de los límites norte y sur de la propiedad.

Además de la perforación realizada en 2022, múltiples pozos completados como parte del programa de relleno de 2021 se incorporarán a la estimación de recursos minerales de fin de año de 2022 en Media Luna. Estos pozos no se incluyeron en la estimación de recursos minerales de fin de año de 2021, ya que los resultados del ensayo se recibieron después de la fecha límite para completar el Informe técnico de marzo de 2022. Los pozos de perforación del programa 2021 se enfocaron en mejorar los Recursos Minerales Inferidos a la categoría Indicada dentro del medio del depósito Media Luna.

Figura 1: Programa de perforación de Media Luna 2022 exitoso en la mejora de los recursos minerales a la categoría Medida y la expansión de los recursos inferidos a lo largo de los límites del depósito

En total, la Compañía invirtió más de $19 millones en perforación dentro del Cúmulo de Media Luna en 2022. Se anticipa un nivel similar de perforación en 2023, con el programa de 2023 enfocado en mejorar los Recursos Inferidos en el EPO y expandir la huella mineralizada general de Media Luna. Cluster, específicamente el flanco occidental anclado por el depósito EPO al norte y el objetivo Media Luna West al sur.

Programa de perforación de relleno

Aproximadamente 17,500 metros de perforación en 2022 se dirigieron hacia la mejora de los Recursos Indicados dentro de tres zonas de mayor ley del depósito a la categoría Medida. Con base en los resultados del programa de perforación, que ha reducido el espacio de perforación a 15 m por 15 m (de 30 m por 30 m), la Compañía anticipa una alta tasa de conversión de la categoría de Recursos Minerales Indicados a la categoría Medida.

La información recopilada de la perforación en espacios más reducidos respaldará las futuras actividades de planificación de la mina, dado que el programa de perforación ha proporcionado información incremental para informar el espaciado de perforación para el control de ley y la perforación de definición.

Los resultados del programa de perforación de relleno de 2022 dirigido a los recursos minerales medidos se describen en la Tabla 2.

Programa de perforación de expansión

Aproximadamente 11,500 metros de perforación en 2022 se dirigieron a expandir los recursos minerales inferidos a lo largo de los límites norte y sur del depósito de Media Luna. Con base en los resultados de la perforación realizada en 2022, se espera un aumento modesto en los Recursos Inferidos dentro de estas áreas. El programa de 2022 apuntó a brechas espaciales en perforaciones anteriores para lograr un espacio de perforación mínimo de 70 m, que es el espacio de perforación requerido para respaldar la clasificación de la mineralización dentro de la categoría de Recursos Inferidos.

Los resultados del programa de perforación de relleno de 2022 dirigido a los recursos minerales inferidos se describen en la Tabla 3.

GEOLOGÍA REGIONAL DE LA MEDIA LUNA

El depósito de Media Luna está alojado dentro de la Plataforma Morelos rica en carbonato del Mesozoico, que ha sido invadida por stocks, sills y diques del Paleoceno de composición granodiorítica a tonalítica. La mineralización de oro, plata y cobre alojada en Skarn se desarrolla dentro de las rocas sedimentarias a lo largo de los contactos de las rocas intrusivas, así como dentro de los diques alterados de la envoltura de Skarn. La porción principal de este paquete mineralizado se hunde hacia el suroeste a aproximadamente 30°; en la parte más baja de la mineralización conocida, el buzamiento aumenta hasta aproximadamente 60°, mientras que la parte más septentrional del depósito se hunde hacia el norte, lo que da como resultado una geometría antiformal amplia del depósito.

La mineralización en Media Luna está alojada en skarn que se desarrolló en el contacto de la granodiorita intrusiva y las rocas sedimentarias suprayacentes. El skarn se caracteriza por un conjunto mineral de piroxeno, granate y magnetita. La deposición de metales y la sulfuración ocurrieron durante la alteración retrógrada y están asociadas con un conjunto de minerales que comprende anfíboles, flogopitas, cloritas y calcita ± cuarzo ± epidota, así como cantidades variables de magnetita y sulfuros, principalmente pirrotita. La mineralización adicional está asociada con skarn desarrollado dentro y a lo largo de diques y sills por encima de la intrusión principal de granodiorita.

Información adicional sobre el depósito de Media Luna, el Estudio de Factibilidad de Media Luna y el proceso analítico y de muestreo está disponible en el informe técnico de la Compañía titulado “Propiedad Morelos, Informe Técnico NI 43-101, Plan de Vida de la Mina del Complejo Minero ELG y Factibilidad de Media Luna Estudio, Estado de Guerrero, México”, con fecha de vigencia del 16 de marzo de 2022 presentado el 31 de marzo de 2022 (el “Informe Técnico”) en SEDAR en www.sedar.com y en el sitio web de la Compañía en www.torexgold.com .

SEGURO DE CALIDAD / CONTROL DE CALIDAD

En la Propiedad de Morelos de la Compañía (ver descripción a continuación), todo el núcleo de perforación del proyecto Media Luna se registra y se muestrea en la instalación central dentro del campamento del proyecto bajo la supervisión de Nicolás Landon, Geólogo Jefe de Exploración del Proyecto Media Luna. Un geólogo marca las muestras individuales para el análisis y los intervalos de muestra, los números de muestra, los estándares y los espacios en blanco se ingresan en la base de datos. El núcleo se corta por la mitad a lo largo con una sierra de núcleo eléctrica equipada con una hoja con punta de diamante. La mitad del núcleo se coloca en una bolsa de muestra de plástico y se sella con bridas como preparación para el envío. La otra mitad del núcleo se devuelve a la caja de núcleos y se retiene para referencia futura en el depósito de núcleos de la Compañía con las pulpas de ensayo y los rechazos gruesos. Las muestras de núcleo se recogen en el campamento del proyecto y se entregan a Bureau Veritas ("BV") para realizar todo el trabajo analítico.



La preparación de la muestra la realiza BV en sus instalaciones de Durango, México y consiste en triturar una muestra de 1 kg hasta >70 % pasando 2 mm seguido de pulverización de 500 g hasta >85 % pasando 75 μm. El oro se analiza en las instalaciones de BV en Hermosillo, México siguiendo protocolos analíticos internos (FA430) y comprende un ensayo de fuego de 30 g con un acabado de absorción atómica. Las muestras que arrojan resultados >10 g/t Au se vuelven a analizar mediante ensayo al fuego con acabado gravimétrico (FA530-Au). Los análisis de cobre y plata se completan en las instalaciones de BV en Vancouver, Canadá, como parte de un análisis geoquímico de elementos múltiples mediante una digestión con agua regia con detección por ICP-ES/MS utilizando el protocolo analítico interno AQ270 de BV. Los sobrelímites para el paquete de elementos múltiples se analizan mediante el protocolo interno AQ374.

Torex cuenta con un programa de control de calidad/garantía de calidad ("QA/QC") analítico y de muestreo que ha sido aprobado por BV y supervisado por Nicolas Landon, geólogo jefe de exploración del Proyecto Media Luna. El programa incluye 5% de cada uno de los Materiales de Referencia Certificados y Blancos; Los duplicados ciegos no están incluidos, pero Torex evalúa los resultados de los duplicados de laboratorio internos de BV. Torex utiliza un laboratorio independiente para verificar muestras de ensayo seleccionadas y materiales de referencia y ha contratado a un consultor para auditar los datos de QA/QC para cada campaña de perforación en Media Luna. El procedimiento QA/QC se describe con más detalle en el Informe técnico presentado en SEDAR.

PERSONAS CALIFICADAS

Los datos científicos y técnicos contenidos en este comunicado de prensa han sido revisados y aprobados por Carolina Milla, P.Eng. La Sra. Milla es miembro de la Asociación de Ingenieros Profesionales y Geocientíficos de Alberta (ID de miembro n.º 168350), tiene experiencia relevante para el estilo de mineralización en consideración, es una persona calificada según NI-43-101 y es empleada de Tórex. La Sra. Milla ha verificado los datos divulgados, incluidos los datos de muestreo, analíticos y de prueba subyacentes a los resultados del simulacro; la verificación incluyó la revisión visual de los sondajes en tres dimensiones, la comparación de los resultados del ensayo con los certificados de ensayo originales, la revisión de la base de datos de perforación y la revisión de fotografías de núcleos de acuerdo con la práctica estándar. La Sra. Milla consiente en la inclusión en este comunicado de dichos datos en la forma y contexto en que aparecen.

ACERCA DE TOREX GOLD RECURSOS INC.

Torex es un productor de oro intermedio con sede en Canadá, que se dedica a la exploración, desarrollo y operación de su Propiedad Morelos, de la que es 100% propiedad, un área de 29,000 hectáreas en el altamente prospectivo Cinturón de Oro de Guerrero ubicado a 180 kilómetros al suroeste de la Ciudad de México. El principal activo de la Compañía es el Complejo Morelos, que incluye el Complejo Minero El Limón Guajes (“ELG”), el Proyecto Media Luna, una planta de procesamiento e infraestructura relacionada. La producción comercial del Complejo Morelos comenzó el 1 de abril de 2016 y se publicó un Informe Técnico actualizado para el Complejo Morelos en marzo de 2022. Los objetivos estratégicos clave de Torex son optimizar y ampliar la producción del Complejo Minero ELG, reducir el riesgo y avanzar en Media Luna a la producción comercial, construir sobre la excelencia ESG y crecer a través de la exploración continua en toda la propiedad de Morelos.

PARA MÁS INFORMACIÓN PÓNGASE EN CONTACTO:

RECURSOS DE ORO TOREX INC.

jody kuzenko dan rollins presidente y director ejecutivo Vicepresidente Sénior, Desarrollo Corporativo y Relaciones con Inversionistas Directo: (647) 725-9982 Directo: (647) 260-1503 jody.kuzenko@torexgold.com dan.rollins@torexgold.com

NOTAS DE PRECAUCIÓN

DECLARACIONES A FUTURO

Este comunicado de prensa contiene "declaraciones prospectivas" e "información prospectiva" en el sentido de la legislación de valores canadiense aplicable. La información prospectiva también incluye, pero no se limita a, declaraciones sobre: con respecto a tres zonas de ley superior del depósito de Media Luna, la conversión esperada de un alto porcentaje de Recursos Indicados dentro de estas áreas a la categoría Medida cuando finalice el año Reserva Mineral y Las estimaciones de recursos se publican a finales de este mes; se anticipa un nivel similar de perforación dentro del cúmulo Media Luna en 2023, con el programa 2023 enfocado en mejorar los recursos inferidos en el EPO y expandir la huella mineralizada general del cúmulo Media Luna; con respecto a las áreas a lo largo de los límites norte y sur del depósito Media Luna, el modesto aumento esperado en los Recursos Inferidos dentro de estas áreas; y los objetivos estratégicos clave de la Compañía para extender y optimizar la producción del Complejo Minero ELG, reducir el riesgo y avanzar Media Luna a la producción comercial, construir sobre la excelencia ESG y crecer a través de la exploración continua en toda la Propiedad Morelos. En general, la información prospectiva se puede identificar mediante el uso de terminología prospectiva como "estrategia", "objetivo", "enfoque", "continuar", "esperar", "potencial" o variaciones de tales palabras y frases o declaraciones de que ciertas acciones, eventos o resultados "ocurrirán" o "se espera que ocurran". de la Compañía sean materialmente diferentes de los expresados o implícitos en dicha información prospectiva, incluidos, entre otros, riesgos e incertidumbres asociados con: la capacidad de mejorar las categorías de recursos minerales de recursos minerales con mayores niveles de confianza o a reservas minerales; riesgos asociados con la estimación de reservas minerales y recursos minerales, la incertidumbre que involucra los depósitos de skarns y aquellos factores de riesgo identificados en el Informe Técnico y la información anual de la Compañía para discusión y análisis de la empresa y la gerencia u otros impactos desconocidos pero potencialmente significativos. La información prospectiva se basa en los supuestos discutidos en el Informe técnico y en otros supuestos, estimaciones, análisis y opiniones razonables de la gerencia hechos a la luz de su experiencia y percepción de tendencias, condiciones actuales y desarrollos esperados, y otros factores que la gerencia cree son relevantes y razonables en las circunstancias a la fecha en que se hacen tales declaraciones. Aunque la Compañía ha intentado identificar factores importantes que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de los contenidos en la información prospectiva, puede haber otros factores que provoquen que los resultados no sean los previstos. No puede haber garantía de que dicha información resulte ser precisa, ya que los resultados reales y los eventos futuros podrían diferir materialmente de los previstos en dicha información. En consecuencia, los lectores no deben depositar una confianza indebida en la información prospectiva. La Compañía no se compromete a actualizar ninguna información prospectiva, ya sea como resultado de nueva información o eventos futuros o de otra manera, excepto según lo exijan las leyes de valores aplicables.