Vancouver, BC - TheNewswire - 3 de abril de 2023 - Tribeca Resources Corporation (TSXV:TRBC) ("Tribeca Resources", la "Compañía") se complace en anunciar los resultados de dos pozos de perforación de 250 m, agregando 500 m de longitud adicional por un total de 1 km hasta este descubrimiento en el objetivo Gaby. Este nuevo descubrimiento es parte del proyecto La Higuera de cobre y oro de óxido de hierro (IOCG) de la Compañía, ubicado en la región de Coquimbo, en el norte de Chile.

Reflejos:

Los resultados de dos pozos de perforación que formaron un paso de 500 m hacia el norte han duplicado la longitud del rumbo de la importante mineralización conocida de sulfuro de cobre y oro, en lo que ahora es una zona mineralizada de 1 km de largo en el descubrimiento de Gaby.

El pozo de perforación GBY007 interceptó 44 m con 0,52 % de cobre, 0,10 g/t de oro desde una profundidad de 96 m dentro de un intervalo mineralizado más grande de 264 m con 0,31 % de cobre, 0,06 g/t de oro.

El pozo de perforación GBY006 interceptó 26 m con 0,51 % de cobre, 0,10 g/t de oro desde 228 m de profundidad dentro de 186,7 m con 0,27 % de cobre, 0,05 g/t de oro desde 76 m hasta el final del pozo.

La mineralización permanece claramente abierta hacia el norte y en profundidad. La integración de los resultados de avance con nuevos datos geofísicos proporciona objetivos de perforación prometedores adicionales tanto a lo largo del rumbo como adyacentes a este descubrimiento.

El registro y la recopilación de datos del núcleo de perforación se están completando antes de planificar la próxima fase de perforación para expandir lo que ahora es un descubrimiento creciente de cobre y oro.

Los dos pozos informados aquí han intersecado una zona subvertical interpretada de aproximadamente 130 m de ancho con tendencia NNO de mineralización de sulfuro de cobre de estilo IOCG relacionada con magnetita.

El director ejecutivo de Tribeca Resources, el Dr. Paul Gow, comentó:

“Estos resultados de perforación son muy alentadores y validan aún más nuestro enfoque de avanzar agresivamente para perforar objetivos geofísicos bien razonados bajo una fina capa de grava”.

“Ubicado a solo 450 metros sobre el nivel del mar ya 10 km de la costa, el proyecto La Higuera se beneficia de un acceso extremadamente favorable a la infraestructura y la posibilidad de perforar durante todo el año. Esperamos continuar con nuestros esfuerzos para aumentar el tamaño conocido de este sistema mineralizado durante 2023”.

Mesa 1. Resumen de intersecciones mineralizadas significativas en los pozos de perforación GBY006 y GBY007.

Id. de agujero de (m) Tomás) fondo de pozo

Intervalo (m) cobre

(%) Au

(g/t) Co (ppm) CuEq

(%) GBY006 76 262.7 186.7 0.27 0.05 240 0.31 incluido 122 178 56 0.35 0.07 271 0.40 incluido 190 224 34 0.28 0.06 362 0.35 incluido 228 254 26 0.51 0.10 312 0,56 GBY007 88 352 264 0.31 0.06 142 0.33 incluido 96 140 44 0.52 0.10 151 0.54 incluido 144 170 26 0.32 0.07 119 0.34 incluido 184 220 36 0.39 0.08 131 0.41 incluido 232 250 18 0.28 0.05 75 0.29 incluido 272 298 26 0.34 0.07 175 0.37

Nota: Además de las intersecciones resumidas (de 26 a 262,7 m en GBY006 y de 88 a 352 m en GBY007), las intersecciones a nivel se calculan sobre intervalos >0,2 % Cu con una dilución interna máxima de 10 m a 0,05 % Cu y un ancho de intervalo mínimo de 10 m . Las leyes CuEq (%) se calcularon utilizando las recuperaciones del trabajo de prueba metalúrgico realizado en 2006 en el núcleo de perforación del proyecto, que son 90% para cobre, 65% para oro y 50% para cobalto. Los precios de los metales utilizados fueron de US$4,10/lb de cobre, US$1.965,80/oz de oro y US$15,84/lb de cobalto (según los precios spot de cierre del 30 de marzo de 2023).

Discusión sobre perforaciones: GBY006 y GBY007

En el objetivo Gaby se ha interpretado la presencia de una envoltura mineralizada subvertical con rumbo NNO de aproximadamente 130 m de ancho. Ahora se ha cruzado en cuatro pozos de perforación (RCH-LH-07, GBY001, GBY006 y GBY007) en cuatro secciones de perforación en una longitud de rumbo de 650 m. Junto con intersecciones más delgadas pero consistentes en el extremo sur de la zona (RCH-LH-03, RCH-LH-09 y RCH-LH-11), esto proporciona una longitud de rumbo conocida de 1 km. La mineralización está típicamente presente desde la base de una fina capa de grava que varía en espesor de 0 a 76 m.

Los detalles de los dos nuevos pozos de perforación informados aquí son los siguientes:

El pozo de perforación GBY006 se perforó aproximadamente 250 m al norte de GBY001 (268 m @ 0,66 % Cu, 0,14 g/t Au) a una profundidad de 262,7 m en la sección 4520N. Después de penetrar 76 m de cubierta de grava, inmediatamente encontró andesita mineralizada con fuertes fallas, vetas y brechas locales con una alteración significativa de IOCG dominada por magnetita. La mineralización fue casi continua en el rango de 0,1-0,4 % Cu, con intervalos ocasionales de 2 m hasta un máximo de 1,48 % Cu y 0,33 g/t Au, hasta el final del pozo en 262,7 m. Incluía una zona de mineralización de mayor grado cerca del fondo del pozo de 26m @ 0,51% Cu, 0,10 g/t Au (0,57% CuEq) de 228-254m. El pozo se detuvo en la mineralización con los 10,7 m finales del pozo con un promedio de 0,39% de cobre.

El pozo de perforación GBY007 se ubicó 280 m más al norte en la sección 4800N y se completó a una profundidad de 365,85 m. Penetró 68m de cubierta de grava antes de cruzar andesita mineralizada. La alteración, fallas, vetas y brechas locales del IOCG fue similar a la encontrada en GBY006. La parte inferior del pozo incluía varias vetas gruesas (10-20 cm) de hematita+calcopirita, una de las cuales registró un único intervalo de 1 m de 1,94 % Cu, 0,18 g/t Au. El intervalo de ley más alto de 44m @ 0.52% Cu, 0.10 g/t Au (0.55% CuEq) se ubicó 28m debajo de la base de la cubierta desde 96-140m.

Los pozos que se informan aquí se perforaron en un ángulo de 60°, de modo que si el cuerpo es vertical según se interpreta, el espesor real será aproximadamente la mitad del espesor del fondo del pozo.

Cifra 1: Ubicación de los pozos de perforación completados hasta la fecha en el objetivo Gaby y el contorno interpretado de la mineralización con tendencia NNW.

Datos geofísicos

La Figura 2 proporciona una descripción general de la gravedad y los datos magnéticos terrestres adicionales recopilados en el cuarto trimestre de 2022 en el objetivo Gaby. La interpretación de los datos de susceptibilidad magnética realizados en el proyecto ha arrojado información valiosa, y la mineralización asociada a magnetita perforada hasta la fecha muestra una fuerte correlación espacial con anomalías magnéticas de intensidad moderada (aproximadamente 1000 nT). La tendencia magnética moderada continúa al menos 400 m al norte del pozo de perforación GBY007.

Una fuerte anomalía de gravedad de aproximadamente 1 mGal de intensidad está presente 400 m al este del pozo de perforación GBY007 y coincide con una pequeña muestra de cobre en un afloramiento esporádico. Esto proporciona un objetivo de exploración significativo adicional.

Cifra 2. Imágenes geofísicas del descubrimiento de Gaby:

A. datos magnéticos de tierra reducidos a polos (RTP), y

B. datos residuales de gravedad (bouguer). Intervalos de contorno de 200 nT y 0,1 mGal para los datos magnéticos y de gravedad, respectivamente. El contorno negro es el límite de la licencia minera y se muestra la perforación hasta la fecha, incluida la realizada por el operador anterior.

Próximos pasos

Complete el registro de núcleos de perforación y reciba todos los resultados de los ensayos del programa Fase I, y revise el modelo geológico 3D.

Analizar e integrar los datos geofísicos recibidos como parte del programa de la Fase 1

Seleccionar objetivos para mapeo geológico detallado, geoquímica de superficie y/o estudios geofísicos adicionales de los cinco objetivos actuales en el proyecto La Higuera

Desarrollar el programa de trabajo de la Fase 2

Notas sobre muestreo y análisis

Las muestras analíticas se recolectaron utilizando 1/8 del material de cada intervalo de 2 m para la perforación de circulación inversa o ½ núcleo HQ para la perforación diamantina y se enviaron al Laboratorio ALS en La Serena, Chile para su preparación y luego a ALS en Santiago, Chile y Lima, Perú para análisis. La preparación incluyó triturar las muestras de núcleo y RC al 70 % < 2 mm y pulverizar 1000 g de material triturado a más del 85 % < 75 micrones. Todas las muestras se analizan utilizando un ensayo de fuego de peso nominal de 30 g con acabado AAS (Au-AA23) y un método ICP-AES de digestión ácida de cuatro elementos múltiples (ME-ICP61). Cuando los resultados de ME-ICP61 fueron superiores a 10 000 ppm Cu, los ensayos se repitieron con un método de digestión ácida de mineral de grado cuatro (Cu-OG62). El procedimiento QA/QC para este programa de perforación utiliza duplicados de campo, estándares de referencia certificados y espacios en blanco que comprenden aproximadamente el 10 % del total de muestras enviadas. Los resultados de QA/QC indican exactitud y precisión apropiadas en el programa de análisis.

Persona calificada

Toda la información científica y técnica de este comunicado de prensa ha sido preparada o aprobada por el Dr. Paul Gow, director ejecutivo de Tribeca Resources. Es miembro del Instituto Australiano de Geocientíficos (MAIG), miembro del Instituto de Minería y Metalurgia de Australasia (MAusIMM) y una persona calificada para los propósitos de NI 43-101. El Dr. Gow no ha verificado ninguna información con respecto a ninguna de las propiedades o proyectos a los que se hace referencia en este documento que no sea la Propiedad IOCG de La Higuera. La mineralización en cualquier otra propiedad a la que se hace referencia en el presente no es necesariamente indicativa de la mineralización en la Propiedad IOCG La Higuera.

Acerca de los recursos de Tribeca

Tribeca Resources es una compañía de exploración de cobre enfocada en descubrir y desarrollar activos en el Cinturón Costero IOCG del norte de Chile. El equipo gerencial de la compañía, cuyos miembros son accionistas significativos de la Compañía, tiene una experiencia líder en el mundo y un historial de descubrimientos con depósitos de cobre y oro de óxido de hierro en los grandes cinturones IOCG del mundo del distrito de Carajás en Brasil y las provincias de Gawler y Cloncurry en Australia. .

El objetivo de Tribeca Resources es proporcionar los recursos minerales para la próxima generación de minas de cobre en Chile. Se enfoca en construir una cartera de proyectos, con énfasis en proyectos de desarrollo de recursos y exploración de cobre en etapa media a avanzada. Con este fin, los objetivos minerales se evalúan regularmente en busca de adquisición, exploración estratégica y descubrimiento significativo.

La propiedad emblemática de Tribeca es el proyecto IOCG La Higuera que comprende 4.047 hectáreas de licencias de minería y exploración otorgadas y está ubicado hacia el extremo sur del Cinturón Costero IOCG de Chile en la Región de Coquimbo, en el norte de Chile. El área de concesión de 822 hectáreas de Gaby se mantiene bajo una opción de compra (tasa de exploración del 5 % sobre los gastos incurridos durante el período de la opción; un pago final de US$2 millones con vencimiento en marzo de 2024; con una regalía NSR del 1 % otorgada al propietario), con el resto de las concesiones son propiedad absoluta (100%) de Tribeca Resources. Se puede encontrar más información sobre el proyecto en el Informe técnico NI 43-101 presentado por Tribeca en SEDAR el 24 de octubre de 2022.

