CALGARY, ALBERTA (27 de febrero de 2023) - Touchstone Exploration Inc. ("Touchstone", "nosotros", "nuestro" o la "Compañía") (TSX, LSE: TXP) informa que el 24 de febrero de 2023 , la Compañía fue notificada por The National Gas Company of Trinidad and Tobago Limited ("NGC") que esperan estar listos para recibir el primer gas de la instalación de gas natural y líquidos asociados de Cascadura alrededor del 30 de junio de 2023.

Touchstone sigue en camino de completar la instalación de Cascadura antes de esta fecha para garantizar que la producción pueda comenzar tan pronto como NGC esté en condiciones de recibir el primer gas. El estado de construcción aproximado de la planta de Cascadura es el siguiente:

el trabajo civil y de cimentación de concreto para el equipo principal de la planta de proceso está completo;

se adquiere la chimenea de antorcha, y el trabajo de cimentación asociado comienza de manera inminente;

la torre de comunicación está completa en aproximadamente un 80 por ciento;

aproximadamente el 90 por ciento de los bastidores de tuberías están ensamblados con la prueba hidráulica iniciada, y se espera que las unidades lleguen a la instalación dentro de las próximas tres semanas;

los tanques de condensado en el sitio están completos en aproximadamente un 65 por ciento;

los compresores, separadores y unidades de recuperación de vapor se han transportado de manera segura a la instalación; y

se ha adquirido todo el equipo de proceso para la instalación.

Paul Baay, presidente y director ejecutivo, comentó:

"Nos alienta haber recibido una primera fecha de gas esperada de NGC. Aunque esto es más tarde de lo que anticipábamos, ahora podemos planificar la fase final de nuestros diversos flujos de trabajo para minimizar los costos y optimizar los servicios.

El primer gas de Cascadura será un logro transformador para Touchstone, y agradecemos a los accionistas por su continuo apoyo y paciencia mientras trabajamos para alcanzar este importante hito.

Esperamos que los fondos recaudados a fines del año pasado y nuestra producción base actual nos permitan completar la perforación del pozo Royston-1X y preparar nuestras próximas ubicaciones de desarrollo en Cascadura mientras finalizamos la construcción de la instalación de Cascadura".