VANCOUVER, BC, 20 de marzo de 2023 /PRNewswire/ - Vizsla Silver Corp. (TSXV: VZLA) (NYSE: VZLA) (Frankfurt: 0G3) (" Vizsla " o la " Compañía ") se complace en informar los resultados de siete perforaciones la veta "La Luisa" recientemente descubierta, ubicada a ~700 metros al oeste de la veta Napoleón, en su proyecto insignia de plata y oro Pánuco ("Pánuco" ) en México, 100% de su propiedad. Los resultados de hoy amplían la huella de alta ley en La Luisa en más de ~150 metros buzamiento desde el pozo NP-22-305 informado anteriormente (consulte el comunicado de prensa del 25 de octubre de 2022).

NP-22-332 arrojó 4227 gramos por tonelada (g/t) de plata equivalente (AgEq) en 2,30 metros de ancho real (mTW) (2699 g/t de plata, 24,99 g/t de oro, 0,22 % de plomo y 0,65 % de zinc) Incluyendo 18.950 g/t AgEq sobre 0,47 mTW (11.502 g/t plata, 120,50 g/t oro, 0,82 % plomo y 2,63 % zinc)

(2699 g/t de plata, 24,99 g/t de oro, 0,22 % de plomo y 0,65 % de zinc) NP-23-358 arrojó 1076 g/t AgEq sobre 5,60 mTW (257 g/t plata, 11,13 g/t oro, 0,42 % plomo y 2,03 % zinc) Incluyendo 3698 g/t AgEq sobre 1,11 mTW (659 g/t plata, 44,22 g/t oro, 0,53 % plomo y 2,33 cinc) Y 1.761 g/t AgEq sobre 0,27 mTW (221 g/t plata, 22,68 g/t oro, 0,26 % plomo y 0,50 % zinc)

(257 g/t plata, 11,13 g/t oro, 0,42 % plomo y 2,03 % zinc) NP-22-345 arrojó 1967 g/t AgEq sobre 2,50 mTW (1286 g/t plata, 9,76 g/t oro, 0,90 % plomo y 2,35 % zinc) Incluyendo 4630 g/t AgEq sobre 0,99 mTW (2982 g/t plata, 24,01 g/t oro, 1,82 % plomo y 5,03 % zinc)

(1286 g/t plata, 9,76 g/t oro, 0,90 % plomo y 2,35 % zinc)

"Un enfoque clave para la campaña de perforación de 90.000 metros en curso y totalmente financiada de este año es explorar objetivos de alta prioridad próximos a los principales centros de recursos en la parte occidental del distrito de Pánuco", comentó Michael Konnert, presidente y director ejecutivo. "La Luisa es uno de varios objetivos prospectivos de este tipo que actualmente no alberga un recurso mineral. La perforación en La Luisa ahora ha delineado una huella de alto grado cerca de la superficie de aproximadamente 350 metros de largo por 325 metros de profundidad y está abierta en todas las direcciones. Además, las proporciones de oro a plata relativamente altas indican que el horizonte de perforación actual puede estar en la parte superior del sistema mineralizado, similar a la zona rica en oro cerca de la superficie en la extensión sur de la veta Napoleón. ofrecer leyes y anchos mejorados en profundidad".

Figura 1: Mapa en planta de perforación reciente a lo largo de la veta La Luisa.

La Veta La Luisa se encuentra aproximadamente a 700 metros al oeste de Napoleón en la porción suroeste del distrito de Pánuco. La estructura ha sido mapeada en superficie por casi 1,000 metros con un rumbo promedio de N35°W y buzamiento de 70° - 80° al NE. Hasta la fecha, Vizsla ha informado 17 pozos de La Luisa que describen una huella mineralizada de alta ley de aproximadamente 350 metros de largo por 325 metros de profundidad y permanece abierta en todas las direcciones. La porción superior de la veta está albergada principalmente por tobas de riolita (el horizonte superior de la secuencia volcánica regional inferior), mientras que las intersecciones de vetas más profundas ocurren en la roca huésped de diorita más favorable. Además, la perforación más profunda hasta la fecha muestra que la veta cambia de dirección de buzamiento de noreste a suroeste con mayor profundidad (Figura 3).

La perforación inicial cerca de la superficie en La Luisa arrojó concentraciones significativas de oro con niveles generalmente bajos de plata y metales básicos. Las proporciones relativamente altas de oro a plata y metales básicos observadas indican que esta zona es análoga al horizonte "Rico en oro-superficial" informado anteriormente en el extremo sur de Napoleón. En Napoleón, la interpretación inicial, confirmada por la perforación posterior, usó la zonificación y la alteración del metal para determinar que el bloque estaba inclinado, lo que hacía que la extensión sur fuera la parte superior del sistema mineralizado (consulte los comunicados de prensa del 16 de diciembre de 2021 y del 12 de octubre de 2022). La perforación más profunda en La Luisa, incluidos los pozos NP-22-345 y NP-23-358, interceptó la mineralización de la veta marcada por concentraciones de plata más altas, lo que sugiere una elevación de brote o brote superior.

En el futuro, Vizsla planea movilizar un segundo equipo de perforación y continuar perforando pozos más profundos en La Luisa para apuntar al núcleo rico en metales preciosos de la zona, que dado el éxito continuo del modelo de exploración local utilizado en Napoleón, existe la posibilidad de aumentar las leyes. y los anchos a lo largo del rumbo y el buzamiento hacia el sur. Debido a la inversión del buzamiento observada en profundidad, Vizsla está preparando plataformas de perforación en el lado oeste de la veta para poder intersectar el sistema de vetas en un ángulo más favorable.

Figura 2: Sección longitudinal de la Veta La Luisa. La sección está inclinada a lo largo del buzamiento de la estructura.

Figura 3: Sección transversal que destaca intercepciones de perforación recientes en la veta La Luisa.

Taladro De A fondo de pozo

Longitud Estimado

Ancho verdadero Agricultura Au Pb zinc AgEq Vena







(metro) (metro) (metro) (metro) (g/t) (g/t) % % (g/t)



NP-22-327 469.80 472.00 2.20 1.68 104 1.08 0.12 0.33 185 HW 1



NP-22-327 503.75 504.60 0.85 0,65 97 0.38 2.13 3.98 323 La Luisa



NP-22-332 449.30 451.45 2.15 1.68 92 0,65 0.11 0.27 142 HW 1



NP-22-332 455.30 458.25 2.95 2.30 2,699 24,99 0.22 0,65 4,227 La Luisa



Incluye 456.45 457.05 0,60 0.47 11,502 120.50 0.82 2.63 18,950





NP-22-332 472.90 476.20 3.30 2.57 74 0.76 0.30 0.52 148 FW 1



NP-22-332 481.40 488.50 7.10 5.54 92 0,69 0.42 0,60 166 FW 2



Incluye 481.40 482.20 0.80 0,62 227 1.11 3.12 3.97 522





NP-22-341 443.40 452.60 9.20 6.30 61 0.92 0.10 0.71 147 La Luisa



Incluye 443.40 445.10 1.70 1.16 146 1.30 0.03 1.26 270





Incluye 450.00 452.60 2.60 1.78 87 1.99 0.26 1.38 273





NP-22-345 511.65 515.70 4.05 2.50 1,286 9.76 0.90 2.35 1,967 La Luisa



Incluye 511.65 513.25 1.60 0.99 2,982 24.01 1.82 5.03 4,630





NP-22-345 556.10 558.50 2.40 1.48 42 1.55 0.51 2.17 237 FW 1



NP-22-345 586.40 590.50 4.10 2.53 42 4.05 0.24 2.93 426 FW 2



NP-22-345 597.55 600.30 2.75 1.70 sesenta y cinco 2.21 0.09 2.59 306 FW 3



NP-23-352 456.00 457.90 1,90 1.20 382 1.17 0.31 0,64 467 La Luisa



NP-23-358 501.30 513.90 12.60 5.60 257 11.13 0.42 2.03 1,076 La Luisa



Incluye 505.15 507.65 2.50 1.11 659 44.22 0.53 2.33 3,698





Incluye 508.90 509.50 0,60 0.27 221 22.68 0.26 0.50 1,761





NP-23-358 527.70 530.30 2.60 1.16 174 0.77 0.43 0,46 243 FW 1



NP-23-358 537.85 540.70 2.85 1.27 226 1.45 1.16 8.00 633 FW 2



NP-23-362 Ensayos pendientes





Tabla 1: Intersecciones de perforación de fondo de pozo desde los pozos completados a lo largo de la veta La Luisa.

Nota: AgEq = Ag g/tx Ag rec. + ((Au g/tx Au Rec x Au precio/gramo)+(Pb% x Pb rec. X Pb precio/t) + (Zn% x Zn rec. X Zn precio/t))/Ag precio/gramo. Los supuestos del precio del metal son $24,00/oz de plata, $1.800/oz de oro, $2.424,4/t de plomo y $2.975,4/t de zinc. Las recuperaciones metalúrgicas asumidas son 93% para plata, 90% para oro, 94% para plomo y 94% para zinc. Las recuperaciones metalúrgicas utilizadas en este comunicado provienen de los resultados de las pruebas metalúrgicas de la veta Napoleón (consulte el comunicado de prensa del 17 de febrero de 2022).

Taladro Dirección del este Norte Elevación Azimut Aderezo Profundidad NP-22-327 403,025 2,586,785 450 251 -50.0 567.0 NP-22-332 403,025 2,586,785 450 229 -43.4 556.5 NP-22-341 403,077 2,586,547 480 240 -47.5 519.0 NP-22-345 403,026 2,586,786 450 234 -52,1 624.0 NP-23-352 403,025 2,586,786 450 219 -37.0 618.0 NP-23-358 403,025 2,586,786 450 219 -42.0 651.0 NP-23-362 403,165 2,587,117 526 304 -60.0 414.0

Tabla 2: Detalles del sondaje de la veta La Luisa. Coordenadas en WGS84, Zona 13.

El proyecto de plata y oro Panuco recientemente consolidado es un descubrimiento emergente de alta ley ubicado en el sur de Sinaloa, México, cerca de la ciudad de Mazatlán. El antiguo distrito productor de 7.189,5 hectáreas se beneficia de más de 86 kilómetros de extensión total de vetas, 35 kilómetros de minas subterráneas, caminos, energía y permisos.

El distrito contiene depósitos epitermales de plata y oro de sulfuración intermedia a baja relacionados con el vulcanismo silíceo y la extensión de la corteza en el Oligoceno y el Mioceno. Las rocas huésped son principalmente rocas volcánicas continentales correlacionadas con la Formación Tarahumara.

El Proyecto Panuco alberga un recurso mineral indicado in situ estimado de 104,8 Moz AgEq y un recurso inferido in situ de 114,1 Moz AgEq. Un informe técnico actualizado NI 43-101 titulado "Informe técnico sobre la actualización de la estimación de recursos minerales para el proyecto Panuco Ag-Au-Pb-Zn, estado de Sinaloa, México" se presentó en SEDAR el 10 de marzo de 2023, con una fecha efectiva de El 19 de enero de 2023 fue preparado por Allan Armitage, Ph. D., P. Geo., Ben Eggers, MAIG, P.Geo. y Yann Camus, P.Eng. de Servicios Geológicos de SGS.

Vizsla Silver es una compañía canadiense de exploración y desarrollo de minerales con sede en Vancouver, BC, enfocada en el avance de su emblemático proyecto de plata y oro Panuco, 100% de su propiedad, ubicado en Sinaloa, México. Hasta la fecha, Vizsla ha completado más de 250 000 metros de perforación en Panuco, lo que ha llevado al descubrimiento de varias vetas nuevas de alta ley. Para 2023, Vizsla ha presupuestado +90 000 metros de perforación basada en recursos/descubrimiento diseñada para mejorar y expandir el recurso mineral, así como para probar otros objetivos de alta prioridad en todo el distrito.

Las muestras de núcleos de perforación se enviaron a ALS Limited en Zacatecas, Zacatecas, México y en North Vancouver, Canadá para la preparación de muestras y el análisis en el laboratorio de ALS en North Vancouver y las muestras de roca se enviaron a SGS Lab en Durango, México para la preparación y el análisis de muestras. Las instalaciones de ALS Zacatecas, North Vancouver y el laboratorio de SGS cuentan con las certificaciones ISO 9001 e ISO/IEC 17025. La plata y los metales básicos se analizaron usando una digestión de cuatro ácidos con un acabado ICP y el oro se analizó mediante un ensayo de fuego de 30 gramos con un acabado de espectroscopia de absorción atómica ("AA"). Los análisis por encima del límite para plata, plomo y zinc se volvieron a analizar utilizando una digestión de cuatro ácidos de grado mineral con acabado AA.

Las muestras de control que comprenden muestras de referencia certificadas, duplicados y muestras en blanco se insertaron sistemáticamente en el flujo de muestras y se analizaron como parte del protocolo de garantía/control de calidad de la empresa.

De acuerdo con NI 43-101, Martin Dupuis, P.Geo., COO, es la Persona Calificada de la Compañía y ha revisado y aprobado el contenido técnico y científico de este comunicado de prensa.

La información científica y técnica de este comunicado de prensa se preparó de acuerdo con NI 43-101, que difiere significativamente de los requisitos de la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. (la "SEC"). Los términos "recurso mineral medido", "recurso mineral indicado" y "recurso mineral inferido" utilizados en este documento se refieren a los términos mineros definidos en el Instituto Canadiense de Normas de Minería, Metalurgia y Petróleo (las "Estándares de definición CIM"), que las definiciones han sido adoptadas por NI 43-101. En consecuencia, la información contenida en este documento que proporciona descripciones de nuestros depósitos minerales de acuerdo con NI 43-101 puede no ser comparable con información similar publicada por otras empresas estadounidenses sujetas a las leyes federales de valores de los Estados Unidos y las normas y reglamentos correspondientes.

Se le advierte que no asuma que una parte o la totalidad de los recursos minerales se convertirán alguna vez en reservas. De conformidad con las Normas de definición de CIM, los "recursos minerales inferidos" son la parte de un recurso mineral cuya cantidad y grado o calidad se estiman sobre la base de pruebas y muestreos geológicos limitados. Tal evidencia geológica es suficiente para implicar pero no verificar la continuidad geológica y de ley o calidad. Un recurso mineral inferido tiene un nivel de confianza más bajo que el que se aplica a un recurso mineral indicado y no debe convertirse en una reserva mineral. Sin embargo, se espera razonablemente que la mayoría de los recursos minerales inferidos puedan mejorarse a recursos minerales indicados con la exploración continua. Según las normas canadienses, las estimaciones de los recursos minerales inferidos pueden no constituir la base de los estudios de viabilidad o previabilidad, excepto en casos excepcionales. Se advierte a los inversores que no supongan que la totalidad o parte de un recurso mineral inferido es económica o legalmente explotable. La divulgación de "onzas contenidas" en un recurso está permitida según las regulaciones canadienses; sin embargo, la SEC normalmente solo permite a los emisores informar la mineralización que no constituye "reservas" según los estándares de la SEC como tonelaje y ley en el lugar sin referencia a medidas unitarias.

Los estándares canadienses, incluidos los Estándares de definición de CIM y NI 43-101, difieren significativamente de los estándares de la Guía de la industria 7 de la SEC. A partir del 25 de febrero de 2019, la SEC adoptó nuevas reglas de divulgación minera bajo la subparte 1300 de la Regulación SK de la Ley de Valores de los Estados Unidos. de 1933, según enmendada (las "Reglas de Modernización de la SEC"), con el cumplimiento requerido para el primer año fiscal que comience a partir del 1 de enero de 2021. Las Reglas de Modernización de la SEC reemplazan los requisitos de divulgación de propiedad histórica incluidos en la Guía de la Industria 7 de la SEC. Como resultado de la adopción de las Reglas de Modernización de la SEC, la SEC ahora reconoce estimaciones de "recursos minerales medidos", "recursos minerales indicados" y "recursos minerales inferidos". La información relacionada con los recursos minerales contenida oa la que se hace referencia en este documento puede no ser comparable con información similar publicada por empresas que informan de acuerdo con los estándares estadounidenses. Si bien se supone que las Reglas de modernización de la SEC son "sustancialmente similares" a los Estándares de definición de CIM, se advierte a los lectores que existen diferencias entre las Reglas de modernización de la SEC y los Estándares de definiciones de CIM. En consecuencia, no hay garantía de que los recursos minerales que la Compañía pueda informar como "recursos minerales medidos", "recursos minerales indicados" y "recursos minerales inferidos" según el NI 43-101 serían los mismos si la Compañía hubiera preparado las estimaciones de recursos según el estándares adoptados bajo las Reglas de Modernización de la SEC.

Ni TSX Venture Exchange ni su Proveedor de Servicios de Regulación (según se define ese término en las políticas de TSX Venture Exchange) acepta responsabilidad por la adecuación o exactitud de este comunicado.

Este comunicado de prensa incluye ciertas "declaraciones prospectivas" en el sentido de la Ley de Reforma de Litigios de Valores Privados de los Estados Unidos de 1995 e "información prospectiva" según las leyes de valores canadienses aplicables. Cuando se usan en este comunicado de prensa, las palabras "anticipar", "creer", "estimar", "esperar", "objetivo", "planificar", "pronosticar", "puede", "sería", "podría", " horario" y palabras o expresiones similares, identifican declaraciones o información prospectiva. Estas declaraciones o información a futuro se relacionan, entre otras cosas, con la exploración, el desarrollo y la producción en Panuco, incluidos los planes de perforación basada en recursos/descubrimiento y la publicación de los resultados relacionados con dichas actividades.

Las declaraciones prospectivas y la información prospectiva relacionada con cualquier producción futura de minerales, liquidez, valor mejorado y perfil de mercados de capital de Vizsla, el potencial de crecimiento futuro de Vizsla y su negocio, y los planes de exploración futuros se basan en suposiciones, estimaciones y expectativas razonables de la gerencia. , análisis y opiniones, que se basan en la experiencia de la administración y la percepción de las tendencias, las condiciones actuales y los desarrollos esperados, y otros factores que la administración cree que son relevantes y razonables en las circunstancias, pero que pueden resultar incorrectos. Se han hecho suposiciones con respecto, entre otras cosas, al precio de la plata, el oro y otros metales; ninguna escalada en la gravedad de la pandemia de COVID-19; costos de exploración y desarrollo; los costos estimados de desarrollo de proyectos de exploración; la capacidad de Vizsla para operar de manera segura y eficaz; factores económicos generales; y su capacidad para obtener financiamiento en términos razonables.

Estas declaraciones reflejan los respectivos puntos de vista actuales de Vizsla con respecto a eventos futuros y se basan necesariamente en una serie de otras suposiciones y estimaciones que, si bien la gerencia las considera razonables, están inherentemente sujetas a importantes incertidumbres y contingencias comerciales, económicas, competitivas, políticas y sociales. Muchos factores, tanto conocidos como desconocidos, podrían causar que los resultados, el desempeño o los logros reales sean materialmente diferentes de los resultados, el desempeño o los logros que son o pueden ser expresados o implícitos en dichas declaraciones prospectivas o información prospectiva y Vizsla tiene hizo suposiciones y estimaciones basadas en o relacionadas con muchos de estos factores. Tales factores incluyen, sin limitación: la dependencia de la Compañía de un proyecto mineral; volatilidad de los precios de los metales preciosos; riesgos asociados con la realización de las actividades mineras de la Compañía en México; demoras regulatorias, de consentimiento o permisos; riesgos relacionados con la dependencia del equipo de gestión de la Compañía y contratistas externos; riesgos relacionados con recursos y reservas minerales; la incapacidad de la Compañía para obtener un seguro que cubra todos los riesgos, sobre una base comercialmente razonable o en absoluto; fluctuaciones monetarias; riesgos relacionados con la imposibilidad de generar suficiente flujo de efectivo de las operaciones; riesgos relacionados con la financiación de proyectos y emisiones de acciones; riesgos e incógnitas inherentes a todos los proyectos mineros, incluida la inexactitud de las reservas y los recursos, las recuperaciones metalúrgicas y los costos operativos y de capital de dichos proyectos; disputas sobre el título de propiedad, particularmente el título de propiedad sin desarrollar; leyes y reglamentos que rigen el medio ambiente, la salud y la seguridad; la capacidad de las comunidades en las que opera la Compañía para gestionar y hacer frente a las implicaciones del COVID-19; las implicaciones económicas y financieras del COVID-19 para la Compañía; dificultades operativas o técnicas en relación con actividades mineras o de desarrollo; relaciones laborales, conflictividad laboral o indisponibilidad; las interacciones de la Compañía con las comunidades circundantes y los mineros artesanales; la capacidad de la Compañía para integrar con éxito los activos adquiridos; la naturaleza especulativa de la exploración y el desarrollo, incluidos los riesgos de cantidades o grados decrecientes de reservas; volatilidad del mercado de valores; conflictos de interés entre ciertos directores y funcionarios; falta de liquidez para los accionistas de la Compañía; riesgo de litigio; el conflicto militar en curso en Ucrania; y los factores identificados bajo el título "Factores de riesgo" en la discusión y análisis de la gerencia de Vizsla y otros documentos de divulgación pública. Se advierte a los lectores que no atribuyan certeza indebida a las declaraciones prospectivas o información prospectiva. Si bien Vizsla ha intentado identificar factores importantes que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente, puede haber otros factores que provoquen que los resultados no se anticipen, calculen o pretendan. Vizsla no tiene la intención, y no asume ninguna obligación, de actualizar estas declaraciones prospectivas o información prospectiva para reflejar cambios en los supuestos o cambios en las circunstancias o cualquier otro evento que afecte dichas declaraciones o información, salvo lo requerido por la ley aplicable. .