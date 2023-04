Con el aterrizaje de seis cables submarinos en sus costas, Panamá es posiblemente la nación más interconectada de Centroamérica, característica que continuaría reforzando.

Al menos dos nuevos sistemas que darán cobertura al país están en desarrollo: Carnival Submarine-Network (CSN-1), cuya activación está prevista para 2025; y Caribbean Express, que entraría en servicio en 2026.

A ellos se suman los enlaces South American Crossing (SAC), Pan-American Crossing (PAC) y Maya 1, todos lanzados en el año 2000.

También están Arcos, lanzado en 2001; Pacific Caribbean Cable System (PCCS), activado en 2015; y el cable Curie de Google , que entró en servicio en 2020. Sin embargo, el ramal panameño de Curie todavía no ha sido activado.

Muchos de estos sistemas llegan a Panamá por un lado —por ejemplo, el Pacífico—, cruzan el país a través de redes troncales terrestres y “salen” por el otro.

Es el caso de SAC, PAC, PCCS y el futuro CSN-1.

El cable CSN-1, en particular, es impulsado por la teleco ecuatoriana Telconet. Una vez terminado, tendrá un recorrido de 4.500km desde Ecuador hasta la costa oeste de Florida, con puntos de aterrizaje en Panamá y Colombia.

También se anticipan otras dos iniciativas, Panama Digital Gateway y Copernicus, que vendrán a reforzar la conectividad del país centroamericano.

PANAMA DIGITAL GATEWAY

El proyecto Panama Digital Gateway comprende un centro de datos y un sistema de integración submarino.

El proyecto está a cargo de la unidad de infraestructura Sparkle de Telecom Italia y de la empresa panameña de telecomunicaciones Trans Ocean Network.

En 2021, Sparkle y Trans Ocean formaron una empresa mixta para construir una estación de aterrizaje abierta y un centro de datos en el país. Trans Ocean tiene actualmente a su cargo recibir el enlace PCCS y "cruzarlo" por Panamá.

Estos nuevos centros de datos y sitios de aterrizaje se conectarán a las redes submarinas propias de Sparkle y podrían operar como estación de aterrizaje y estructuras de procesamiento de datos para los futuros sistemas submarinos que busquen ingresar a Centroamérica, señalan las compañías.

Ubicado en Ciudad de Panamá, el centro de datos ofrecería 3.200m2 de espacio de coubicación, con más de 600 racks y 5MW de potencia. El índice de efectividad de consumo energético (PUE) se estima en 1.4. Las obras se encontrarían en sus etapas finales.

“Panama Digital Gateway consolida y posiciona a Panamá como polo digital regional, además de fortalecer la conectividad de nuestro país y convertirse en una oferta de interconexión estratégica para proveedores de OTT, operadores y empresas”, señaló Joaquín Victoria Díaz, gerente general de Trans Ocean Network.

“Estamos muy complacidos de participar en la construcción y operación de este centro abierto junto con un socio de experiencia y escala global como Sparkle”, agregó.

COPERNICUS

Copernicus es la iniciativa de observación de la Tierra del programa espacial de la Unión Europea. En América Latina, contará con dos centros de datos, uno de los cuales estará en Panamá.

El mes pasado en Bogotá, la UE y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) avanzaron con una alianza digital bilateral que anunció una serie de iniciativas. El presupuesto de la alianza es de 145 millones de euros (US$160 millones).

Desde una perspectiva de infraestructura, la alianza digital contempla dos acciones principales. La primera es la extensión del cable Bella, también llamado Ellalink, que se lanzó oficialmente en junio de 2021.

Conectada con Fortaleza en Brasil, es la primera ruta directa de alta capacidad entre Sudamérica y Europa y se compone de 6.000km de redes marítimas.

Su función principal es el intercambio de datos para Bella, proyecto de cooperación científica entre América Latina y la UE. Bella es la sigla de Building the Europe Link to Latin America and the Caribbean.

Aún no está claro cómo será la expansión, si por vía terrestre, submarina, solo un aumento de capacidad o con más mano de obra.

La UE se refiere a la iniciativa de expansión como una "extensión de la infraestructura digital" a Perú, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras y República Dominicana, lo que probablemente signifique más redes terrestres físicas.

La segunda iniciativa de infraestructura de la UE y Celac es la implementación de la “estrategia regional de Copernicus” en América Latina, que implicaría dos centros de datos Copernicus, uno en Panamá y otro en Chile.

Estos centros de datos ayudarían a almacenar y procesar datos globales de satélites y sistemas de medición terrestres, aéreos y marítimos de la iniciativa de observación de la Tierra.

“Basados en observaciones vía satélite e in situ, los servicios de Copernicus proporcionan datos casi en tiempo real a todo el planeta, los cuales también se pueden usar para las necesidades locales y regionales, para comprender mejor nuestro planeta y para administrar de manera sostenible el ambiente en el que vivimos”, señala la UE en su sitio web.

Sin embargo, hasta el momento no hay detalles de la construcción, diseño o cronograma de estos dos centros de datos.

No obstante, ya hay estimaciones de la demanda futura de conexión de datos para la región y Centroamérica, y para Panamá en particular.

"Incluso en proyectos futuros —y hay varios proyectos de cable submarino—, Panamá siempre está presente. Hay cables que vienen del Pacífico y van al Caribe, a Centroamérica y luego hacia el norte a México. Por ello, es mucho más conveniente en conectividad tener allí un polo si se va a mover mucho tráfico", dijo a BNamericas en una entrevista Carmine Sorrentino, director general de comercio y operaciones de la unidad C&W Networks de Liberty Latin America y exjefe del proyecto Panama Digital Gateway.