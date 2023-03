La renovación de varias concesiones de distribución eléctrica próximas a expirar en Brasil se concretaría de manera no onerosa, asegura Marcos Madureira, presidente de la asociación local Abradee.

"Es nuestra expectativa. Los últimos discursos del ministro Alexandre Silveira [de Minas y Energía] muestran un alineamiento en esta dirección. Seguiremos trabajando", dijo a BNamericas.

Para 2031 expiran los contratos de concesión de las siguientes empresas eléctricas: EDP (Espírito Santo y São Paulo), Enel (Ceará, São Paulo y Río de Janeiro), Equatorial (Pará), Elektro, CPFL Piratininga y CPFL Paulista, Light, Energisa (Borborema, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Sergipe y Paraíba), Celpe, Cemar (Maranhão), Coelba (Neoenergia /Bahía), Cosern y RGE.

Los casos más urgentes son los de EDP Espírito Santo, Light y Enel Rio de Janeiro, cuyas concesiones terminan en 2025 y 2026.

Fuente: Abradee

Una manera onerosa significaría que las concesionarias paguen una tarifa por renovar los contratos, lo que representaría un incumplimiento contractual, señala Alexei Vivan, socio del bufete Schmidt Valois Advogados.

“Una vez cumplidas todas las obligaciones de las distribuidoras, como calidad y frecuencia de suministro, no habría razón para no renovar las concesiones de manera no onerosa”, dijo a BNamericas.

Vivan, quien también es director de la asociación local de empresas eléctricas ABCE, añadió que, si el gobierno decide establecer onerosidad, crearía una imagen negativa entre los inversionistas. “Cabe mencionar que la mayoría de estas concesionarias de distribución están presentes en varios países del mundo. Así que esto podría ahuyentar futuras inversiones”, puntualizó.

El Ministerio de Minas y Energía debiera presentar las reglas para la renovación de las concesiones el 19 de mayo, según información proporcionada por el gobierno al tribunal de cuentas TCU.