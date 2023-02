La capacidad instalada de energía eléctrica de Brasil superó los 190GW en enero, según el regulador sectorial Aneel.

De este total, el 83,4% de las plantas se abastece a través de fuentes sostenibles con bajas emisiones de gases de efecto invernadero.

La hidroeléctrica sigue siendo la principal fuente de energía, con alrededor del 55% de la potencia total. La mayoría de los agentes más grandes en términos de potencia instalada son operadores de centrales hidroeléctricas.

Norte Energia, propietaria de la planta de 11,2GW Belo Monte (en la foto), encabeza la lista. El principal accionista del consorcio es Eletrobras (49%), privatizada el año pasado.

Le siguen las filiales de Eletrobras, Companhia Hidrelétrica do São Francisco (Chesf), Centrais Elétricas do Norte do Brasil (Eletronorte) y Furnas, con 10,5GW, 9,89GW y 9,40GW, respectivamente.

El quinto mayor agente, la empresa conjunta de 7GW Itaipú binacional de Eletrobras con Paraguay, quedó excluida de la privatización. Ahora en manos de la empresa federal ENBPar, Itaipú opera una planta hidroeléctrica. Paraguay posee los otros 7GW.

La estatal Petrobras tiene una capacidad instalada de 5,8GW, que se basa esencialmente en energía termoeléctrica.

Rio Paraná Energia, parte de China Three Gorges Corporation, posee las concesiones de las centrales hidroeléctricas Jupiá e Ilha Solteira, por un total de 4,9GW.

Engie Brasil Energia es la octava mayor generadora eléctrica del país, con 4,4GW, principalmente a partir de energía hidroeléctrica.

Cerrando la lista de las 10 principales están las compañías Energia Sustentável do Brasil y Santo Antônio Energia, que operan las centrales hidroeléctricas Jirau (3,75GW) y Santo Anônimo (3,57GW), en el estado de Rondônia. Eletrobras y Engie poseen un 40% cada una de las acciones de Energia Sustentável do Brasil, mientras que la primera también tiene una participación de 72,3% en Santo Antônio Energia.

Se espera que un total de 10,3GW de capacidad de energía comience a operar comercialmente en Brasil en 2023. De ese total, 4,9GW corresponderán a energía eólica y 4,1GW a energía solar centralizada, más 906MW de energía termoeléctrica, 247MW de biomasa y 139MW de energía hidroeléctrica.