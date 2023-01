El banco de desarrollo brasileño BNDES podría reactivar proyectos de financiamiento en América Latina, pero no respaldar operaciones de alto riesgo ni debilitar sus mecanismos de control.

"BNDES volverá a financiar las relaciones comerciales de Brasil y proyectos de ingeniería para ayudar a las empresas brasileñas en el exterior y a los países vecinos a crecer e incluso vender el resultado de ese enriquecimiento a una nación como Brasil", señaló el presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante su visita a Argentina. “Brasil no puede permanecer distante. Brasil no puede volverse pequeño”.

Lula reiteró su interés en financiar proyectos en Argentina, como el gasoducto de Vaca Muerta.

Durante las anteriores administraciones del oficialista Partido de los Trabajadores, BNDES ayudó a muchas firmas brasileñas a financiar proyectos en el exterior.

Sin embargo, se consideró que el modelo facilitaba la corrupción y culminó con la investigación Lava Jato, centrada en contratos irregulares y que detectó una vasta red de corrupción en Brasil y el resto de América Latina. Sin embargo, BNDES nunca estuvo implicado en acciones ilegales.

Pero los mecanismos de control establecidos en respuesta a Lava Jato dificultan que vuelva este modelo.

"El comentario de Lula en este momento es más un discurso político que una decisión final. El financiamiento de BNDES es sometido a varias áreas de control y, si no resulta económicamente viable, no lo aprueban los distintos departamentos del banco. No tengo nada en contra de Argentina, pero sabemos que el riesgo de su perfil crediticio es alto actualmente, lo que dificulta mucho la aprobación de operaciones de financiamiento", dijo Paulo Rabello de Castro, titular de BNDES entre junio de 2017 y abril de 2018, en conversación con BNamericas.

"Eso no quiere decir que se descarte todo financiamiento para proyectos de ingeniería fuera del país. BNDES aprobará aquellos que sean económicamente viables, ya que tiene un área de control adecuada, por lo que la morosidad del banco es prácticamente nula", agregó.

Otro potencial obstáculo es que el financiamiento de BNDES solía beneficiar a grandes grupos bajo una política de campeones nacionales.

“BNDES ya estuvo involucrado en situaciones bastante polémicas y creo que debe aprenderse este tipo de lección. En el pasado, vimos que la estrategia [de financiar solo empresas brasileñas en el exterior] no funcionó muy bien. BNDES tiene que dar a todas las compañías la oportunidad de tener igual acceso a todos los mecanismos de financiamiento”, dijo a BNamericas el consultor de cumplimiento Carlos Fernando dos Santos Lima, quien fue fiscal en jefe de Lava Jato.

"El financiamiento de compañías locales y sus actividades en el extranjero funciona en todos los países, siempre que tengamos mecanismos adecuados además de ofrecer tasas subsidiadas", agregó Dos Santos Lima.

Antes, BNDES financió algunas grandes empresas utilizando la tasa de interés subsidiada TJLP, mecanismo que ya no está en vigor.