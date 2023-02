El Banco Central de México, Banxico, mantendría la política restrictiva durante 2023 para estabilizar el aumento de los precios, decisión que afectará al desempeño económico y a algunos sectores que requieren grandes inversiones.

“En sentido estricto, la subida de tasas de interés bajo esta política monetaria restrictiva puede tener incidencia en un menor crecimiento económico a través de un menor consumo y una menor inversión”, dijo el subdirector de análisis económico de CIBanco, James Salazar, en conversación con BNamericas.

“Los sectores más vulnerables o sensibles a las subidas de tasas de interés son aquellos que requieren mucha inversión, o sea, todo lo relacionado con la parte de la inversión pública, efectivamente todo lo vinculado a construcción, ya sea edificación, obras de infraestructura, obras de ingeniería civil, incluso los trabajos especializados de construcción”, agregó.

A comienzos de febrero, Banxico sorprendió al elevar su tasa de interés referencial en 50 puntos base, a un récord de 11%, en lugar de los 25 puntos base esperados por el mercado. La medida es parte de un ciclo alcista que partió a mediados de 2021 para combatir la inflación. En enero, la inflación anual no dio tregua al elevarse por segundo mes consecutivo, a 7,91%, por encima del 7,82% de diciembre de 2022.

Un estudio publicado por BBVA en noviembre advirtió que el factor de mayor impacto negativo será el incremento de los costos que enfrentan las constructoras, el cual no se espera que se modere en los próximos meses. “Aunado al alto costo del crédito que propicia la política monetaria, la confianza de estos empresarios para invertir se ha deteriorado aún más”, señaló BBVA.

Raymundo Tenorio, profesor emérito del Instituto Tecnológico de Monterrey, dijo a BNamericas que "los inventarios que requiere la industria de la construcción —como son acero, madera, vidrio, PVC, estructuras metálicas, grúas, etc.— necesitan financiamiento y no por uno, no por dos, no por tres meses, sino que requieren de financiamiento mínimo por 18 meses".

“En el momento que entregan esas obras, los constructores empiezan a cobrar, si acaso reciben anticipos, pero, mientras tanto, tienen que trabajar con su propio capital de operación y con préstamos”, agregó el también economista.

Aquellos sectores que requieren maquinaria y equipos podrían resentirse debido a las inversiones que estos activos requieren, indicó Salazar. Por su parte, Tenorio señaló que, después de la construcción, las áreas más afectadas son las de manufacturas metalúrgicas, muebles, electrodomésticos, electrónicos y textiles.

El académico dijo que, asimismo, la manufactura resultará afectada debido a los inventarios. “Fundamentalmente el crédito que solicitan las empresas no es para pagar nóminas, no es crédito para pagar rentas. Es crédito para poder pagar inventarios”, explicó.

Tenorio coincidió con Salazar en que la minería y la siderurgia afrontarán problemas por los recursos que requieren para operar y porque sus períodos de producción son muy largos.

“Hablando de siderurgia, estás hablando principalmente del acero para construcción y para la industria de electrodomésticos, también el acero que se utiliza en la industria aeronáutica. Esas empresas que producen y venden estos bienes tienen que otorgar crédito”, dijo Tenorio. “Entonces, ¿cómo sostienes tú los inventarios que entregas a tus clientes? Con crédito bancario”.

Asimismo, el comercio puede verse afectado porque se estimula el ahorro mientras se desincentiva el consumo. En tanto, el sector financiero puede tener inicialmente algunos inconvenientes si se incrementa la morosidad, según Salazar.

Sin embargo, Tenorio destacó que el sector bancario ha ganado con la política alcista de Banxico y alcanzó ganancias récord en 2022. “¿Y por qué? Fue por las tasas de interés que cobran a los usuarios del crédito, tanto personas físicas como empresas. Y las tasas de morosidad en México andan bajas. Todavía no son un peligro”, señaló.

El diferencial de la tasa de interés con la de Estados Unidos —que este mes llegó a 4,50-4,75%— hace atractivas las inversiones financieras en México y ayuda a preservar el valor del peso, aunque, a corto plazo, desestimula el crecimiento económico, y es por esto que el presidente Andrés Manuel López Obrador criticó el alza.

En su conferencia diaria un día después del anuncio del incremento de la tasa de interés, López Obrador indicó: “Yo quisiera que el Banco de México no solo se ocupara del control de inflación, sino también que pensaran en el crecimiento económico”.

El subgobernador de Banxico, Jonathan Heath, no tardó en responder en su cuenta en Twitter que si bien “hay una inconsistencia temporal en el corto plazo entre bajar la inflación y estimular el crecimiento, [...] en el mediano y largo plazo la baja inflación va a contribuir al crecimiento económico”.

Aunque algunos analistas pronostican una desaceleración económica este año, varias instituciones financieras han corregido al alza sus proyecciones por la resiliencia de la demanda interna y un desempeño mejor que el esperado de la economía estadounidense. La Secretaría de Hacienda prevé un repunte de 3%.

El crecimiento de México se desaceleró trimestre tras trimestre durante 2022 al llegar a 3% en todo el año, por debajo del 5% de 2021, afectado por un debilitamiento de la economía de Estados Unidos.