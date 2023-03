Al menos cuatro compañías de petróleo y gas tienen planes para desarrollar proyectos de generación de energía eólica marina en Brasil.

En conjunto, las iniciativas en estudio tienen una capacidad instalada estimada de aproximadamente 40,6GW, lo que equivale a cerca del 21% de la generación total nacional actualmente en operación (191GW).

El lunes, la estatal Petrobras y la noruega Equinor firmaron una carta de intención para evaluar la viabilidad técnica, económica y ambiental de siete proyectos frente a las costas del país, por un total de 14,5GW.

El acuerdo es el resultado de una asociación formada en 2018 y se amplió en alcance más allá de dos proyectos eólicos iniciales: Aracatu I y II, ubicados en la frontera costera entre los estados de Río de Janeiro y Espírito Santo.

El nuevo acuerdo entre las empresas, en vigor hasta 2028, prevé la evaluación de los parques eólicos Mangará (estado de Piauí), Ibitucatu (Ceará), Colibri (Rio Grande do Norte y Ceará), y Atobá e Ibituassu (Rio Grande do Sul).

Mientras tanto, la energética angloholandesa Shell tiene seis proyectos eólicos marinos en evaluación en Brasil: Pecém, en Ceará (3,01GW); Ubú (Espírito Santo, 2,52GW); Piauí (Piauí/2,52GW); Açu (Río de Janeiro, 3,01GW); Galinhos (Rio Grande do Norte, 3,01GW); y White Shark (Rio Grande do Sul, 3,01GW).

Y la francesa TotalEnergies tiene en evaluación otros tres proyectos: Sopros do Ceará (Ceará, con 3GW); Sopros do Rio de Janeiro (Río de Janeiro, 3GW); y Sopros do Rio Grande do Sul (Rio Grande do Sul, 3GW).

Las compañías petroleras europeas han aumentado las inversiones globales en proyectos de energía renovable en los últimos años, como un medio para mejorar su agenda ESG y prepararse para la transición energética.

Estas acciones más tangibles para ampliar su cartera más allá de los hidrocarburos, en comparación con otros pares globales, también pueden deberse al hecho de que las reservas de petróleo y gas del mar del Norte están madurando.

Si bien Shell, Equinor y TotalEnergies están acostumbradas a explorar y producir petróleo y gas en el extranjero, los riesgos geopolíticos siempre son mayores afuera, y esto se incluye en sus planes de inversión.

Con enormes reservas de petróleo y gas, las grandes empresas estadounidenses ExxonMobil y Chevron, por ejemplo, están llevando a cabo proyectos de energía alternativa, pero a menor escala.

Asimismo, Petrobras ha centrado sus inversiones en la exploración y el desarrollo de sus grandes activos presalinos de aguas profundas y ultraprofundas en la última década.

Pero ahora es probable que la compañía amplíe su cartera, incluidos los proyectos de energía eólica marina y de hidrógeno verde, al tiempo que fortalece su presencia en el mercado de los biocombustibles.

La estrategia refleja tanto las opiniones de su nuevo presidente ejecutivo, Jean Paul Prates, autor de un proyecto de ley federal para regular la generación eólica marina, como del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, que trabaja para que Brasil vuelva a estar a la vanguardia de la lucha contra el cambio climático.

La asociación local Abeeólica espera que este año se realicen las primeras licitaciones para la asignación de uso de áreas para generación eólica marina en el país.