Las acusaciones de corrupción contra la cúpula política de Paraguay podrían afectar la agenda de asociaciones público-privadas (APP) del país, mientras que un mecanismo que el Ministerio de Obras Públicas (MOPC) y los bancos pusieron en marcha para financiar obras públicas se considera cada vez más insostenible.

El Tesoro de EE.UU. sancionó al expresidente Horacio Cartes y al vicepresidente Hugo Velázquez por presuntos sobornos y otros actos de corrupción, a pocos meses de las elecciones generales del 30 de abril.

La medida reabrió una grieta dentro del oficialista Partido Colorado, cuyas facciones son leales a Cartes o al presidente Mario Abdo.

Este último respondió rápidamente a las sanciones, diciendo que ya destacó los vínculos de Cartes con la corrupción durante las primarias del 18 de diciembre, donde el aliado de Cartes, Santiago Peña, ganó contra Arnoldo Wiens, cercano a Abdo.

Tanto Cartes como Velázquez ya fueron blanco de las autoridades estadounidenses en agosto, lo que llevó a este último a abandonar la carrera presidencial.

Los aliados de Cartes cuestionaron la veracidad de las acusaciones, pero el Ministerio Público del país solicitó informes del Tesoro estadounidense sobre la investigación.

El actual marco nacional de APP se desarrolló e implementó durante la administración de Cartes, mientras que el gobierno de Abdo también creó una ambiciosa agenda de este tipo de asociaciones, aunque algunas licitaciones no se lanzarán antes de que comience el próximo mandato presidencial 15 de agosto.

Los analistas advirtieron que los escándalos políticos podrían ahuyentar a los inversionistas.

PROBLEMAS DE DEUDA

En tanto, el MOP incurrió en una deuda de US$300 millones con bancos que financian los contratos de obras públicas mediante un mecanismo de reasignación de deuda en virtud del cual los contratistas transfieren a los bancos locales el derecho a cobrar los certificados de obra.

No obstante, la cartera debe reembolsar a los bancos, pero las empresas afirman que el mecanismo ya no es sostenible, puesto que los bancos están descontando los intereses de los pagos por certificados de obra a tasas con las que los contratistas no pueden trabajar. El puente Héroes del Chaco y los trabajos para controlar inundaciones en la ciudad de Pilar son obras clave que corren el riesgo de paralizarse por la situación.

“Al recomprar los derechos de crédito de los contratistas, los bancos financian obras públicas, lo que permite al Ministerio de Obras Públicas paraguayo llevar adelante su programa de APP. Estas estructuras son habituales en la financiación de proyectos, en la que las entidades bancarias aportan liquidez por adelantado y asumen los riesgos crediticios del comprador”, explicó a BNamericas Vincent Detilleux, analista de la calificadora Moody's cuando se le preguntó sobre el riesgo que la situación de la deuda podría representar para las ambiciones de APP de Paraguay.