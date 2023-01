México tiene una larga relación con China, con vínculos diplomáticos que se remontan hasta fines del siglo XIX.

Según el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de EE.UU., el gigante asiático es actualmente el noveno mayor inversionista extranjero en México. En 2021, la inversión de empresas con sede en China y Hong Kong totalizó US$606 millones, incremento de 76% respecto del año anterior.

En el sector energético, China está presente en el segmento upstream de hidrocarburos a través de China National Offshore Oil Corporation (CNOOC) y China Petroleum Corporation (CNPC). Compañías como State Power Investment Corporation (SPIC) también poseen importantes activos de generación en el país. A fines de 2020, esta última compró al gestor de proyectos renovables Zuma Energía.

En el segmento de gas natural licuado, Guangzhou Gas ha mostrado interés en adquirir GNL exportado desde México y el año pasado firmó un acuerdo válido por 20 años por 2t anuales con LNG Alliance, propietaria del proyecto Pacific LNG en el estado de Sonora.

Para entender esta relación y conocer qué esperar de los inversionistas chinos interesados en México en los años siguientes, BNamericas conversa con Margaret Myers, becaria del Centro Internacional para Académicos Woodrow Wilson.

Myers es directora del programa de Asia y América Latina de Diálogo Interamericano, tiene numerosas publicaciones sobre las relaciones de China con América Latina y el Caribe y ocupa cargos docentes en la Universidad de Georgetown, la Universidad George Washington y la Escuela de Estudios Internacionales Avanzados de la Universidad Johns Hopkins.

BNamericas: Han sido años difíciles para muchos inversionistas del sector energético mexicano, con grandes cambios de dirección en las políticas del país. ¿Cómo han cambiado recientemente las opiniones de los inversionistas chinos acerca de México?

Myers: Los puntos de vista y perspectivas de China sobre México están en constante evolución y se basan en gran medida en las políticas, en el entorno político y económico del país. El sector energético sigue siendo un área de enfoque prominente, especialmente la energía renovable, ya que China busca invertir en aquellas industrias que vayan a mejorar su propia economía. En la medida en que el entorno político sea acogedor y permisivo, veremos mucha más colaboración, independientemente de lo que suceda entre EE.UU. y México.

En general, estemos hablando de México o de otros países de la región, o bien de todo el mundo, China está evaluando y reevaluando constantemente la dinámica política y económica de cualquier entorno de inversión en el que las empresas chinas ingresen.

Ejemplo de esto fue una interesante conversación que sostuvieron hace unos tres años el embajador de China en México y el jefe de un fondo de capital privado que opera en la región y también en México. Hablaron sobre las perspectivas de inversión en el país y sugirieron que, en este momento particular, dada la gran incertidumbre en el entorno político —hablemos de energía o de otro segmento— y la falta de comprensión de lo que es la cuarta transformación y cómo afecta a los inversionistas internacionales a nivel sectorial, el mejor curso de acción era invertir a nivel local.

Entonces, en lugar de comprometerse con proyectos nacionales, que es algo que China ha hecho hasta cierto punto, en ese momento hubo una percepción de que tenía más sentido comprometerse con estados o municipios mexicanos para tratar de lograr una gama más amplia de acuerdos de menor escala en ciertas industrias priorizadas por China. Hay un proceso de reevaluación constante.

Como vemos esta situación en constante evolución en el espacio energético, a nivel de empresas también se evalúa si tiene sentido mantener el rumbo en México. Hubo una discusión durante un tiempo dentro de CNPC sobre la posibilidad de vender sus participaciones en offshore. También hubo preocupación por parte de Ganfeng Lithium, que estaba participando en una empresa mixta con una compañía mexicana para exploración y extracción de litio. Ese acuerdo se orquestó, pero poco después se vio amenazado por un posible cambio de políticas. Ahora, parece que todo está en marcha, pero todavía hay potenciales amenazas allí. Todas estas empresas están operando en México y ven perspectivas para un mayor compromiso, pero no necesariamente las ven como una situación estable.

BNamericas: ¿Cuáles son actualmente las áreas energéticas de mayor interés para las empresas chinas en el extranjero y cómo encajan las oportunidades que hay en México en su búsqueda de prospectos?

Myers: Gran parte de la inversión china en energía eléctrica a nivel mundial sigue siendo en hidroelectricidad, y eso no se aplica mucho a México. El petróleo también tiene presencia en la cartera china, lo que se concentra en Venezuela, Ecuador, Brasil y también México, especialmente costa afuera. Hay creciente interés en las energías renovables y eso ciertamente ha estado presente en México más recientemente. En petróleo, las inversiones dependen en gran medida de las propias políticas chinas de seguridad energética y cómo lograrla. Eso está en constante evolución. Dentro de la Secretaría de Energía, dentro del Comité Permanente del Politburó, la gente selecta que dirige la estrategia de inversión china, hay puntos de vista dispares sobre cuánto debe invertir China en el extranjero en participaciones petroleras. Con el tiempo ha habido cambios en la forma en que China está abordando esto, como los ha habido durante las últimas tres décadas. Se observa un foco intensivo en participaciones petroleras en ciertos momentos, seguido de períodos en los que no hay tantas, y se ve un enfoque en otras formas de lograr la seguridad energética para el país.

El carbón es el medio por el cual China espera lograr la estabilidad energética interna en electricidad y está invirtiendo mucho en proyectos de carbón, a pesar de algunas de las declaraciones que ha hecho Xi Jinping. Espero que sigamos viendo interés en el sector petrolero, pero no imagino un crecimiento expansivo, en parte porque Venezuela no ha experimentado un gran crecimiento de la inversión debido a las extensas dificultades que las empresas chinas han encontrado allí. Sin embargo, China continúa manteniendo el rumbo con sus inversiones actuales y lo mismo ocurre en México, Ecuador y Brasil. Imagino que las cosas seguirán más o menos iguales en esta zona, sin grandes cambios.

Lo que se verá más es un enfoque en las energías renovables, en parte porque China se ha comprometido con la transición energética y la cooperación climática es una gran parte de su agenda en el extranjero, además de ocupar un lugar destacado en su redefinida Iniciativa de la Franja y la Ruta. También hay algo que China anunció denominado Iniciativa de Desarrollo Global, donde la cooperación climática y ambiental tiene un papel muy destacado. Estas industrias, la eólica, la solar y las obras de transmisión que está haciendo China —con líneas de ultraalta tensión, que desperdician menos electricidad— están contempladas en la forma en que China define sus contribuciones a una red más limpia. Creo que estas industrias son prioritarias y se consideran parte del subconjunto de industrias que China llama "nueva infraestructura", críticas para su propio crecimiento y mejora, y serán primordiales en los próximos años.

Dado que China enfrenta tasas de crecimiento mucho más bajas, una población que este año se reduce por primera vez y toda una amplia gama de otros obstáculos económicos, estas industrias se consideran [fórmulas de] éxito en el país y en el extranjero, pues brindan capacidad de llevar la innovación china al extranjero, algo que será fundamental para China y su salud económica en los años venideros. Lo que vemos en el sector de energías renovables es cierta discusión a nivel de empresas sobre si tiene sentido hacer inversiones de capital, hacer proyectos nuevos de energía solar o eólica, o si tiene sentido ser simplemente proveedores. Ha habido muchos ejemplos de proyectos que han encontrado problemas reales en terreno, retrasos, problemas con socios en empresas mixtas, etc. A nivel de empresas se da esta discusión. En general, esperaría más movimiento en este espacio.

BNamericas: Mucho se ha hablado sobre oportunidades de nearshoring, traer manufactura y otras industrias desde Asia a México. El gobierno de EE.UU. también parece estar haciendo propuestas al Gobierno mexicano y su relación con China se ha deteriorado un poco en los últimos años. ¿Cree que una relación más estrecha con EE.UU. en los próximos años podría afectar la relación entre China y México?

Myers: Bajo la administración actual no creo que haya una sensación de que EE.UU. tenga más influencia sobre México. Ha habido esfuerzos tanto de EE.UU. como de China para ejercer más influencia y fortalecer los lazos bilaterales con México, entendiendo que no hay garantía de una forma u otra de vínculos más fuertes o un progreso real en la relación bilateral a nivel de gobierno. Hay perspectivas de mayor compromiso con ambos y, ciertamente, hubo indicios no hace mucho entre China y México de que la relación se fortalecería incluso más allá de la asociación estratégica ya establecida, de que habría esfuerzos para invertir en una variedad más amplia de sectores y en cooperación en nuevas áreas. Todos estos pronunciamientos se hicieron en los últimos dos años.

Al mismo tiempo, vemos conversaciones de alto nivel entre funcionarios de EE.UU. y México para una amplia gama de temas, incluidos el espacio energético, en particular el del hidrógeno, y la expansión de las ya sólidas cadenas de suministro. Entonces, hay propuestas de ambos lados y existe la sensación de que México está decidido a no alinearse con un socio por sobre el otro. Ojalá eso genere más oportunidades para México.

BNamericas: ¿Cuál es su opinión sobre la postura de los inversionistas chinos en cuanto a Centroamérica? ¿Se percibe de manera diferente que con las empresas mexicanas?

Myers: No creo que China lo perciba como algo más fácil. Centroamérica es bien complicada. Tienes países que están diplomáticamente alineados con Taiwán y otros que han cortado con Taiwán y han establecido lazos diplomáticos con China. Entre estos últimos —que incluyen a Panamá, Costa Rica, El Salvador y Nicaragua— ha habido alguna discusión sobre oportunidades en el sector energético, especialmente en materia de energías renovables, pero no ha sucedido mucho en este ámbito. Mucho depende, como sucede en otras partes del mundo, del análisis de costo-beneficio a nivel de empresas y de si se observa valor.

Algunas empresas chinas están identificando algunos de los mismos impedimentos observados para la inversión energética por parte de otras empresas. Bien podría haber movimientos y oportunidades, especialmente en Costa Rica y Panamá, que se ven muy interesados en la transición de su infraestructura energética. China también ha intentado participar en proyectos de GNL en Panamá, que están detenidos en este momento, pero podrían retomarse. Hubo sobrecostos y retrasos. En última instancia, el nivel de actividad en Centroamérica es mucho menos pronunciado que en el Caribe y en otros países de América Latina.