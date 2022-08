La logística y el abastecimiento son procesos complejos para el sector minero, ya que muchas veces se dan en lugares remotos con acceso limitado a centros de aprovisionamiento.

Contar con inventarios permanentes es un desafío que la empresa chilena Servi-All propone resolver mediante el uso de tecnologías y la instalación de pañoles y ferreterías en las propias faenas mineras para evitar la interrupción de operaciones.

Para conocer más de esta solución, que garantiza disponibilidad de herramientas, insumos y elementos críticos para los procesos mineros, BNamericas conversa con Gonzalo Araya, presidente ejecutivo de Servi-All.

BNamericas: ¿En qué consiste su propuesta para la minería?

Araya: Las mineras, generalmente, destinan el 80% de su tiempo a áreas de abastecimiento y bodega, cuyas actividades representan solo el 20% del presupuesto en faena. Uno de nuestros modelos consiste en instalar los inventarios y el suministro de productos dentro de las faenas para evitar que los clientes tengan que viajar largos kilómetros para comprar mercaderías y controlar innumerables SKU [códigos de inventario] en bodegas.

Estas tareas son distractoras para la operación minera. Por eso, decimos a los mineros que se dediquen a producir cobre y que solo vean los productos directos con la operación, como petróleo, ácido sulfúrico, etc. Nosotros nos quedamos con la mantención y productos de ferretería, siliconas, pinturas, cables eléctricos, etc. Somos una especie de Home-Depot o Sodimac con foco minero, asegurando una disponibilidad de 95%. Este servicio incorpora, además, un software de predictibilidad para monitorear los niveles de inventarios.

BNamericas: ¿Cómo ha impactado el actual contexto macroeconómico al área logística de la minería?

Araya: El desbalance económico y la inflación están haciendo que nuestro negocio sea aún más atractivo. Sabemos qué necesita el cliente, cuánto, cuándo y dónde. Las empresas suelen tener sobreinventario, mucha merma y pérdida de productos por robos u obsolescencia. Por eso, nos encargamos de gestionar el stock óptimo para satisfacer su demanda, generándoles importantes ahorros.

BNamericas: ¿Cuál es el ahorro que generan a las mineras?

Araya: Del 100%, el cliente se ahorra 70%, porque deja de incurrir en gastos administrativos, en transporte y en mermas. La línea de compra en una faena minera hoy está en el orden de US$40. Es decir, por cada compra se agregan US$40 debido a la larga fila de procesos. Con nuestro servicio, ya no hay órdenes de compra ni muchos procesos, sino una factura y una firma a fin de mes. Esto genera ahorros y una mayor productividad.

BNamericas: ¿Qué aportes tecnológicos incorporan sus servicios?

Araya: Implementamos la autoatención para contribuir al menor movimiento de personas en faena, bajar los costos y reducir los riesgos. También hacemos préstamos de herramientas como, por ejemplo, entregar todo lo que necesita un mecánico, desde sus guantes, repuestos y materiales para que haga su reparación.

Con eso cubrimos el 100% del último cuarto de milla y generamos ahorro al cliente minero, ya que tendrá disponibilidad pagando solamente lo que consume. Además, controlamos quién tiene la herramienta, si está certificada, cuándo corresponde la próxima reparación o mantención, lo cual suma a la disponibilidad y confiabilidad.

Nuestro software permite al usuario acceder desde sus celulares a las apps, donde encontrarán los procedimientos de trabajo, los manuales de uso, las certificaciones de las herramientas, junto con toda la trazabilidad del activo, del proceso logístico y del suministro. En esa plataforma monitoreamos más de 35.000 activos, que van desde US$1 a US$500.000 por ítem.

BNamericas: ¿Se instala literalmente una tienda en la faena?

Araya: Sí. Hay ciertos clientes que nos pasan bodegas y les incorporamos la infraestructura para el almacenamiento de materiales e implementamos el software de control o el servicio de autoatención. Se pueden también utilizar carros de arrastre que actúan como pañoles móviles o podemos colocar contenedores con los productos necesarios para que se autoatiendan o sean atendidos por nuestros trabajadores. Hay distintas opciones.

BNamericas: ¿Las empresas pueden usar su propio personal para atender las ferreterías?

Araya: Sí. Esta modalidad la iniciamos este año con Finning, a quienes les implementamos la tecnología que les advierte cuándo se debe reponer stock y ellos mismos ejecutan. De la misma forma, estamos trabajando con las mineras Escondida y Ministro Hales. También la utilizaremos con Collahuasi y Sierra Gorda. Antes incluíamos todo, desde la instalación, administración del sistema, control de préstamos, monitoreo del consumo, etc. Hoy, gracias a las tecnologías, estamos en un proceso de cambio del servicio, porque algunos clientes prefieren usar a su personal en esas tareas.

BNamericas: ¿Cuáles son los mayores obstáculos de logística y abastecimiento para la minería?

Araya: Muchas veces los ingenieros de materiales o las áreas de abastecimiento están en Santiago o en zonas lejanas a las faenas. Por lo tanto, no conocen las faenas ni los problemas en terreno. Tenemos clientes, como BHP, que tienen su área de abastecimiento en Singapur, con personas que nunca han visitado las faenas. En cambio, nosotros vivimos el día a día en terreno.

El primer contrato lo tuvimos en 2012 con Collahuasi y hoy estamos presentes en casi toda la gran minería de Chile, incluidas las minas Escondida, Spence, Lomas Bayas, Alto Norte y Sierra Gorda. En 2018 partimos en minera Escondida con suministros de herramientas y consumibles menores, como pinturas, lubricantes, aerosoles, etc. Luego empezamos con las operaciones de Spence, Colorado y Escondida de BHP controlando su DIFOT [delivery in full, on time] y hoy estamos entregándoles un 95% de disponibilidad a través de bodegas de tránsito, tanto en Santiago como en Antofagasta, incluidos también sus insumos eléctricos.

Tenemos un poder de compra que nos permite traer hasta 50% de nuestro inventario desde países como Estados Unidos, Brasil, Alemania, Italia y España. Desde China solo traemos productos plásticos, como conos de seguridad, que no requieren mayor exigencia de calidad. Somos representantes de más de 60 marcas internacionales.

BNamericas: ¿Cómo manejan los estándares ESG y de cuidado medioambiental?

Araya: Estamos en un proyecto para eliminar las toneladas de trapos de limpieza que se utilizan en las faenas, que son residuos contaminantes. Siempre elegimos productos con el menor impacto; por ejemplo, en la línea de aerosoles trabajamos bajo la norma europea. También hacemos campañas de reciclaje de las baterías que se usan en las herramientas y hemos buscado disminuir al máximo el movimiento de camiones.

BNamericas: En caso de emergencias o imprevistos de materiales, ¿Cómo actúan?

Araya: Una de las razones por las cuales surgió este negocio fue porque en 2011 hubo una ola de frío inusual en el país y Collahuasi nos pidió 1.000 estufas, cuyo stock no había en Iquique. Entonces contratamos un camión, dos choferes y partimos a Puerto Montt [en el extremo sur de Chile]. Desde allá nos vinimos comprando las estufas disponibles hasta llegar a Collahuasi en una semana con lo solicitado. Fue un gran hito y fuimos considerados por Collahuasi como un solucionador de problemas, adjudicándonos la primera licitación de ferretería en faena. En esa competencia, le ganamos a Sodimac y nos dimos cuenta de que la importancia de los negocios no está en el respaldo financiero, sino en la capacidad de servicio y foco en el cliente.

BNamericas: ¿Cómo se visualizan en el futuro como proveedores de la minería?

Araya: Hoy cubrimos cerca del 40% del mercado minero de Chile y queremos llegar a más del 60%. Pese a la pandemia y a las circunstancias políticas y económicas, hemos crecido este año 50% y tenemos como meta crecer dos veces de aquí al 2025.