La empresa satelital Hispasat está apostando a su nueva plataforma OTT de marca blanca para ayudar a pequeños y medianos operadores a poder ofrecer servicios de video a sus clientes de banda ancha.

La compañía española apunta a llegar a la base de la pirámide con una oferta atractiva, aprovechando las capacidades de gestión y transporte de señales que adquirió con la compra de Media Networks Latin America en 2021 y la plataforma de su socio Nagra.

Además, mantiene el foco en el mercado de televisión satelital, tanto para distribución de señales de televisión por suscripción como para soporte al desarrollo de televisión digital terrestre.

BNamericas conversó con Javier Izquierdo, director de Hispasat en Perú y responsable de los servicios de video de la compañía, sobre las expectativas del negocio satelital y OTT en Latinoamérica.

BNamericas: Teniendo en cuenta la migración del consumo hacia plataformas digitales y OTT, ¿qué esperan de los servicios audiovisuales satelitales?

Izquierdo: El satélite tiene todavía recorrido como solución para llevar contenido audiovisual, porque a nadie se le escapa que, por la naturaleza de la geografía de Latinoamérica, las redes terrestres no están llegando con capacidad suficiente a muchos rincones.

La adquisición que se hizo del telepuerto y del negocio que tenía Telefónica [Media Networks] tenía esta visión.

Otras empresas pensaban que el negocio [de televisión por DTH] estaría muerto para 2024. Nuestra visión es que, si bien no es un negocio que está creciendo, el mercado de televisión por satélite todavía tiene una existencia relevante hasta 2030.

Todavía hay cerca de 1 millón de familias que la única manera de recibir contenido es vía satélite.

Adicionalmente, estamos siguiendo muy de cerca a los gobiernos que están digitalizando la televisión. Llegar con televisión terrestre hasta el último rincón es poco rentable, entonces, los propios gobiernos están pensando en soluciones, en seguir utilizando satélites.

Es cierto que no podemos olvidar que existen otros entornos y para nosotros el servicio OTT es un complemento para los servicios de satélites. Al final, alguien se aproxima y quiere una solución que no solo le cubra la parte que no tiene con redes terrestres, sino que sea una solución completa. Y por eso hemos lanzado el servicio OTT de marca blanca, que va enfocado a eso.

BNamericas: ¿Están trabajando con gobiernos en Latinoamérica para ofrecer televisión digital vía satélite?

Izquierdo: Estamos colaborando con ellos. Está siendo un anhelo de todos los gobiernos que la televisión se pueda ver hasta el último extremo. Chile, por ejemplo, utiliza nuestro satélite para cubrir ese porcentaje de población que no cubre las redes terrestres, cerca del 8% de la población.

Estamos trabajando con Colombia, Perú, Ecuador. Con algunos países más avanzados, con otros recién iniciando. Pero todos tienen ese interés de llegar hasta el último rincón [con los servicios de televisión].

BNamericas: ¿Qué más puede decir sobre el servicio OTT de marca blanca?

Izquierdo: Identificamos que hay una serie de clientes que no están pudiendo ofrecer un servicio de televisión como complemento a las ofertas que tienen de banda ancha. Nosotros ya teníamos la infraestructura, pero, como no hacemos desarrollos, nos hemos asociado con Nagra, que es quien tiene la plataforma de software OTT. Y con nuestra cabecera de procesamiento hemos armado un servicio que tiene dos sabores.

El primero tiene que ver con ofrecer la plataforma como infraestructura. Es decir, una plataforma para que el operador pueda dar el servicio y gestionar sus propios contenidos. Es un modelo muy similar al que estamos utilizando en el mayorista de DTH.

Los operadores gestionan el contenido y yo les proveo del servicio técnico. Esto es para empresas que en el pasado han gestionado contenidos.

Pero hay otro grupo de [proveedores de servicios de internet] PSI que nunca han negociado contenido y que necesitaban un servicio completo.

Nosotros hemos negociado un paquete de contenidos atractivos, tanto lineales como no lineales, y lo ofrecemos con un servicio de marca blanca. Esto para ellos supone una ventaja, porque incluso los modelos que estamos ofreciendo son casi 100% de opex. Es decir, no tienen que poner dinero de frente, no tienen que hacer inversión, no tienen que arriesgar más allá de salir a vender y promocionar su producto.

Este es el servicio que hemos llamado Wave OTT para el primer caso y Wave OTT+ para el servicio que tiene contenidos.

BNamericas: ¿Qué previsiones de crecimiento tienen para este servicio OTT?

Izquierdo: La verdad es que son relevantes. No queremos ser agresivos, preferimos dar pasos pequeños, pero tenemos previsiones de que vamos a estar alcanzando de 200.000 a 300.000 suscriptores el año que viene.

Si lanzamos Brasil, tendremos que tener en algunos años 1 millón de suscriptores, seguro.

BNamericas: De los dos tipos de servicios OTT, ¿cuáles ven con mayor perspectiva de desarrollo?

Izquierdo: El segundo. Incluso para los cableoperadores, que nos está sorprendiendo que tengan áreas de contenido y negociación. Cada vez más nos piden que nosotros asumamos ese rol. Entiendo que su mundo se basa más en un PSI porque están vendiendo banda ancha y quieren simplificar sus estructuras.

Esto es lo que está sucediendo y no descartamos que para el DTH en el futuro el servicio vaya por este mismo lado.

No nos olvidemos que para estas empresas el negocio está en la banda ancha. OTT es el atractivo de darle un contenido a la banda ancha.

Una cosa que no he comentado es que el producto que hemos montado no pretende competir contra un Movistar Play o DGO [el servicio OTT de DirecTV]. Ellos tienen cientos de canales y un precio de salida al mercado alto. Nosotros hemos conformado una oferta atractiva de canales a un precio ajustado como para que esto sea atractivo a la hora de que los PSI lo ofrezcan a sus clientes, para que tengan un contenido diverso, de buena calidad y a un precio adecuado, para que el producto no sea una barrera, sino que sea un elemento de civilización.

BNamericas: Los pequeños cableoperadores comentan que una de las barreras para la adquisición de contenidos tiene que ver con las cantidades mínimas de suscriptores que exigen las señales, ¿cómo está la situación hoy?

Izquierdo: Una de las cosas que nos ha retrasado un poco para lanzar el producto ha sido convencer a las empresas tenedoras de derechos de nuestro rol. Nosotros no íbamos a contratar los contenidos para ofrecerlos directamente al usuario final, sino que somos un vehículo para que los PSI puedan ofrecer el servicio completo.

Y lo segundo tiene que ver con esto que mencionabas, que es el mínimo garantizado. Cuando uno negocia con ellos pues, en un país, te piden mínimos garantizados en función de una serie de parámetros y muchas veces hace imposible que puedas cerrar el contenido porque, por ejemplo, tú tienes una base de 10.000 y están pidiendo 50.000 de mínimo. Lo que hemos conseguido es que esos mínimos garantizados sean regionales. ¿Qué significa? Que yo tengo un acuerdo en los que yo tengo que ofrecer una base de suscriptores en un momento dado, pero no está basada en un solo país, sino en un conjunto de países que hemos definido con ellos.

Ha sido un proceso largo de convencimiento, pero entendieron [los proveedores de contenidos] que esta es la manera en que pueden tener ingresos de clientes que hoy para ellos se les escapan. Son clientes que hoy no le están dando ningún ingreso.

BNamericas: ¿En qué mercados de la región hay más oportunidades para este producto?

Izquierdo: Hay que distinguir dónde realmente hay oportunidades y dónde podría haber. Estamos moviendo mucho Colombia, Ecuador, Chile y Perú. Argentina nos interesa mucho, pero estamos teniendo una situación muy complicada por la inestabilidad de la moneda. Es un mercado muy interesante, pero tenemos que trabajar un poco más para ver si somos capaces de encontrar ese equilibrio.

También nuestro foco está puesto en Brasil, que estamos en proceso y esperamos que en un par de meses hayamos también lanzado la propuesta de OTT+.

BNamericas: ¿Cuál es la razón de no haber un lanzamiento todavía en Brasil?

Izquierdo: Fundamentalmente tiene que ver con la propuesta final. Los canales en Brasil son muy diferentes a los que se ven en el exterior. Hay un gran paquete que es Globo, y que si lo incluyes en tu producto flota en cuanto al precio.

Estamos en proceso de completar la propuesta.