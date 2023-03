El fabricante multinacional danés de turbinas eólicas Vestas mira el Cono Sur en América Latina como una región de crecimiento importante a futuro.

En Chile, la empresa capta aproximadamente el 36% del mercado y tiene varios proyectos que entrarán en operación próximamente para llevar su capacidad instalada a unos 2GW, señala el gerente de ventas de la compañía para Chile, Perú y Bolivia, Miguel González Balcarce.

En entrevista con BNamericas, el ejecutivo se refiere a las oportunidades del mercado eólico chileno y peruano, los principales desafíos que se avizoran y el enorme potencial regional para producir hidrógeno verde.

Según González, los recientes problemas con la generación solar en el norte de Chile solo han aumentado el apetito por proyectos eólicos y plantea que hay muchos desarrolladores solares que evalúan la tecnología eólica debido a su perfil de generación más constante.

BNamericas: ¿Cómo evalúa el mercado eólico de Chile actualmente?

Miguel González: Chile es un mercado desarrollado: las primeras turbinas arrancaron en el 2001, ya hace más de 20 años. Vestas fue pionera ahí, el mercado creció mucho y Vestas se consolidó muy rápidamente como líder, con más de 1,5GW en operación. Próximamente llegaremos a cerca de 2GW. Es un mercado bastante maduro y, si se quiere, es un modelo regional de instalación de tecnologías renovables, solar, eólica, se ve muy fuerte.

Lo que estamos viendo en ese país es que muchos de los mejores sitios, aquellos con el mejor recurso eólico, han sido ya utilizados. Pero sigue habiendo un mercado que necesita proyectos eólicos, por todos los temas que se conocen en el norte con la energía solar: vertimientos, capacidad limitada de las líneas de transmisión, desacoples.

El recurso eólico es requerido por su perfil de generación 24/7 y porque su producción está más repartida territorialmente. De cierto modo, en energía solar Chile está siendo víctima de su propio éxito y de la falta de avance de las líneas de transmisión. En ese contexto, hay una demanda del mercado por más capacidad eólica y estamos viendo que entre nuestros clientes hay muchos desarrolladores solares que están mirando la energía eólica con interés.

BNamericas: Las perspectivas en general parecen positivas. ¿Cuáles son los desafíos para seguir creciendo?

Miguel González: Vemos que el tema de los permisos es una barrera importante. Nuestros clientes están cada vez demorando más la tramitación de sus permisos. Antes se lograban en un año y medio y hoy están en plazos superiores a los dos años.

BNamericas: ¿Se volvieron paulatinamente más difíciles de conseguir o hubo un punto de inflexión claro?

Miguel González: Creo que la regulación se fue complejizando para bien, en el sentido de que hay que cuidar a las comunidades, hay que cuidar el tema del ruido, hay que involucrar a todos y eso es muy bueno, pero también hay que encontrar un equilibrio para que se pueda desarrollar la tecnología a la velocidad que Chile requiere en sus estrategias. Creo que se ha aprendido, pero hay que preguntarse cuál es el equilibrio donde la regulación acompaña la instalación de energías renovables para la diversificación de la matriz energética de Chile.

Otro desafío relacionado es conseguir que las comunidades reciban positivamente el ingreso de nuevas centrales, en este caso eólicas, especialmente en la zona sur. Luego hay algunos desafíos que estamos viendo durante la fase de construcción, donde buscamos aumentar la cantidad de turbinas que instalamos desde el puerto hasta el sitio, lo cual agiliza un poco la construcción de los parques eólicos, reduce los tiempos de construcción y trae diversas mejoras, no solo en precios, sino también en el impacto a las comunidades. Es decir, hay muchos desafíos, y creo que en eso está avanzando Chile hoy.

BNamericas: El Gobierno chileno tiene tres grandes prioridades legislativas: reforma a la distribución, reforma a la transmisión y reforma al mercado mayorista. ¿Cómo Vestas visualiza esa agenda? ¿Le preocupan los cambios?

Miguel González: No estamos viendo grandes problemas en el ámbito legislativo. Como decía, los problemas fundamentales hoy pasan por encontrar sitios con más recursos y viabilizar los proyectos. Hoy, el apetito por proyectos eólicos es muy grande. Sí es cierto que hay que trabajar en el futuro para que no se produzcan los problemas que están pasando en el norte: se trata de una agenda común en que la generación sea acompañada por la transmisión y por la distribución, porque si no, después estos problemas de congestión se pueden ir expandiendo, lo cual sería un problema. Me parece que lo más importante hoy es viabilizar los proyectos.

BNamericas: ¿Qué puede hacer un fabricante como Vestas para viabilizar los proyectos?

Miguel González: Un elemento fundamental es conseguir mayores alturas en las torres para captar los vientos más intensos que hay sobre los 100m, 150m y 160m. Ahí está el desafío más grande que nosotros estamos viendo.

BNamericas: ¿Cómo ven el mercado de Perú?

Miguel González: Perú está en un estadio bastante más temprano que Chile en cuanto al desarrollo de la energía renovable no convencional. Vestas fue pionera también ahí, con sus primeros parques en el norte del país, donde operamos más de 110MW. Hay mucho desarrollo eólico y solar que se está dando en este momento, lo cual indica que hay un mercado que está latente y que en algún momento va a pasar al siguiente estadio, que es el de construcción.

Estamos viendo que muchas empresas están con intereses de comprar energía renovable, de pasar por ese proceso de hacer verde su producción. Estamos viendo también la posibilidad de que nuestros clientes establezcan con sus clientes finales los llamados PPA verdes, lo cual de alguna manera tracciona toda la industria. Miramos con mucho optimismo a Perú, donde estamos abriendo oficinas comerciales para acompañar a clientes que están muy activos.

Hay muchos desarrolladores que simplemente hacen desarrollo y hay grandes utilities que se están instalando en Perú interesadas en el mercado de compraventa de proyectos. Es muy interesante.

BNamericas: Hoy Vestas no fabrica turbinas en Chile o Perú. ¿Han considerado alguna vez aumentar su participación local?

Miguel González: Cada país tiene sus propias necesidades. Por ejemplo, en Brasil tenemos fábricas que se adaptan a los requerimientos de contenido local de manera de acceder a un financiamiento favorable para viabilizar o, de alguna manera, hacer más competitivos los proyectos. Ahí, Vestas tiene integración total de su cadena de producción. Brasil siempre ha sido un país más protector de su industria.

Después tenemos casos como Argentina, donde hay cierto grado de integración local. Estamos trabajando hoy con dos fábricas de torres locales que abastecen todos los proyectos que estamos hoy instalando en ese país. Chile y Perú funcionan de otra forma, son mercados mucho más abiertos, donde se especializan en sus industrias y más que nada son mercados de exportación.

En esos países no se ve una política de integrar una cadena local si esta no es competitiva. Si nosotros instalamos una fábrica de torres en Chile, tenemos que ser competitivos con una torre fabricada en China o en cualquier lugar del mundo. El objetivo de Chile, por ejemplo, en el hidrógeno verde, es ser exportador y para que Chile sea exportador requiere que el hidrógeno verde sea competitivo, es decir, que tenga precios que compitan con el resto del mundo.

Para eso se necesita una torre optimizada, económica y, la verdad, me parece que es muy interesante que ese sea el objetivo. En Chile trabajamos para integrar nuestra cadena local, pero siempre con la idea de ser competitivos. Me parece que el espíritu o el objetivo de Chile es ese y nosotros los estamos acompañando en esa dirección. Justamente, estamos teniendo reuniones con autoridades y clientes para integrar, optimizar y extender la cadena local con estos objetivos en la mira.

BNamericas: Ha habido algunas señales preocupantes en el sector renovable chileno, sobre todo entre los productores fotovoltaicos a raíz de las pérdidas en el mercado mayorista por las marcadas diferencias de precios en el sistema. ¿Cómo ven esta situación y cómo afecta al mercado eólico?

Miguel González: Siempre hay una tensión entre el corto plazo y largo plazo. Yo creo que Chile tiene que poner su mirada en el largo plazo. ¿Qué significa eso? Seguir con su plan de incremento de transmisión para facilitar los proyectos del norte, sean eólicos o solares. Tiene que dar las señales de precios o de estímulo para la energía eólica en los próximos tres, cuatro, cinco años para darle equilibrio a este sistema que se desequilibró, de alguna manera, por los problemas que mencionábamos antes.

Si Chile mira el largo plazo, estas cuestiones se van a zanjar y va a haber un futuro muy promisorio. Está la tentación de caer en el corto plazo y, bueno, yo creo que ahí Chile no debe caer en esa mirada cortoplacista.

BNamericas: Está claro que Chile está apostando sus fichas de largo plazo a la estrategia nacional de hidrógeno verde. ¿Ven esta oportunidad con interés?

Miguel González: El hidrógeno verde es muy importante para nosotros. En toda la zona de Magallanes, Chile tiene un recurso eólico fantástico, con vientos de más de 10m/s. Ahí tiene una ventaja competitiva con respecto al resto del mundo. Queremos integrar cadenas de suministro que sean económicas, que sean competitivas, para viabilizar los proyectos de hidrógeno y para que finalmente Chile tenga la producción de hidrógeno más competitiva del mundo. Ese es también el objetivo del país.

BNamericas: Durante la pandemia del COVID-19 hubo grandes disrupciones en las cadenas de suministro globales. ¿Cuál es esa situación actual de las turbinas y otros componentes que suministra Vestas?

Miguel González: Hoy ya no estamos viendo limitantes como las que había en ese momento. El escenario era bastante caótico, pero se ha ordenado. Hoy, lo que sí se ve es que los precios subieron y se están manteniendo más altos. Pero operativamente está todo fluyendo de manera ordenada, los barcos salen y llegan a puertos, se transportan a sitios. Es decir, no estamos viendo un corte en la cadena.

Sí hubo una adaptación, un aumento de los precios tanto en el transporte internacional como en las materias primas. Obviamente, esto afecta el costo de producción y transporte de una turbina, lo cual se refleja a su vez en un aumento de precio. En esto hemos sido transparentes con los clientes y la idea es simplemente trabajar en formas que reflejen esta incertidumbre en un contrato. El contrato que un desarrollador va a firmar con Vestas tiene certidumbre de que realmente se va a cumplir en el futuro. Esa es la mirada que estamos teniendo.