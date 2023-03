La conferencia de la ONU sobre el agua, que desembocó en la adopción de un programa de acción sobre el agua y 700 compromisos de agentes públicos y privados para hacer frente a los problemas mundiales del agua, tuvo lugar mientras varios países latinoamericanos se enfrentan a sequías sin precedentes.

Chile vive una sequía de 13 años, Uruguay implementó medidas de racionamiento hídrico y Argetina sufre la peor sequía en 60 años.

BNamericas conversa con Charles Islandia, director global de agua del Instituto de Recursos Mundiales (WRI), sobre el impacto de la conferencia en Latinoamérica, las soluciones a la crisis y un enfoque basado en sistemas para la gestión del agua.

BNamericas: ¿Obtendrá beneficios América Latina a partir de los acuerdos alcanzados en la conferencia de la ONU sobre el agua?

Iceland: En primer lugar, no se negociaron acuerdos. No fue como una conferencia sobre el clima donde sí se negocia. Estos convenios estaban de antemano, y solo hubo compromisos voluntarios que podrían asumir distintos tipos de actores. Podían ser gobiernos, organizaciones multilaterales como la ONU o actores privados.

Hubo más de 700 compromisos, y 81 se centraron en Latinoamérica y el Caribe. Es importante destacar que, debido a que estos fueron voluntarios, algunos países suscribieron más que otros, por lo que no fue un esfuerzo integral para abordar los problemas de agua de cada país, y no fue sistemático.

Diría que fue un buen comienzo para la región, como para el resto del mundo, pero no estuvo lo suficientemente cerca del nivel de planificación que se necesita, principalmente por parte de los gobiernos, para abordar los problemas que enfrentan los países.

Chile, en particular, se enfrenta a una crisis existencial con una sequía de 13 años que aún continúa. Tenemos problemas similares en la costa oeste de Estados Unidos, donde no llueve lo suficiente y, cuando llueve, es demasiada agua en muy poco tiempo, lo que provoca inundaciones. Se dan extremos de ambos tipos y ninguno es muy útil, porque Chile no podría aprovechar el exceso de agua.

BNamericas: ¿Sería más difícil un enfoque sistemático para la gestión hídrica en Chile, donde los derechos de agua están privatizados?

Iceland: En el caso de los servicios de agua, pueden brindarse con éxito a través de una entidad pública, y pueden ejecutarse mediante entidades privadas.

No tengo una opinión particular sobre si esto debe estar a cargo únicamente de los gobiernos o del sector privado, pero de cualquier manera hay reformas que deben hacerse para usar el agua de manera más eficiente.

Una medida que se podría adoptar es subir las tarifas a quienes puedan permitírselo y subsidiar a quienes tienen menos recursos, para que cualquiera que sea la empresa que presta los servicios pueda cubrir los costos de operación y seguir invirtiendo en mantenimiento y nueva infraestructura.

Si el precio es demasiado bajo, esas instituciones, públicas o privadas, ya no pueden sostenerse financieramente a largo plazo y satisfacer la necesidad del agua como un derecho humano.

BNamericas: El sector agrícola de Argentina también se ha visto afectado por la sequía. ¿Podría esto desencadenar una crisis alimentaria o una migración masiva en la región?

Iceland: Si los agricultores no pueden ganarse la vida con la agricultura, tendrán que migrar a las ciudades u otras áreas agrícolas.

Al final del día, la migración es la forma en que los humanos se han adaptado al cambio climático desde el comienzo de la agricultura. La migración en sí misma no es algo malo, solo cuando ocurre de manera caótica y las comunidades locales no pueden manejar esta gran afluencia de inmigrantes.

Habrá un gran número de agricultores que no podrán llegar a fin de mes en Argentina y Chile y viajarán a las ciudades para tratar de encontrar medios de vida allí.

Incluso existe la posibilidad de que los no agricultores tengan que migrar por falta de agua.

BNamericas: En la conferencia de la ONU, el presidente ejecutivo de WRI, Ani Dasgupta, promovió la inversión privada como solución a la crisis del agua. ¿Los países latinoamericanos que no están tan abiertos a la inversión privada tendrían que cambiar su forma de actuar?

Iceland: Creo que sí. Hay una brecha anual de US$200.000 millones a US$300.000 millones en todo el mundo solo en servicios de agua y saneamiento, que no incluye la gestión de recursos hídricos a escala de cuenca fluvial o la adaptación al cambio climático.

El dinero tiene que venir de alguna parte. Si un gobierno quiere hacerlo, sería genial, pero dudo que haya muchos gobiernos en América Latina que tengan esa cantidad de dinero. Ni siquiera creo que Estados Unidos tenga sea suma.

Por eso decimos que hay que llenar el vacío. Una parte puede provenir de financiamiento internacional, como el BID o el Banco Mundial, y el resto tiene que provenir del sector privado, y solo vendrá si ven la capacidad de obtener ganancias.

BNamericas: Dasgupta también instó a adoptar un enfoque basado en sistemas. ¿Cómo funcionaría eso en Latinoamérica?

Iceland: un enfoque basado en el sistema significa que no solo analizamos los problemas del agua de forma aleatoria.

Por ejemplo, podríamos tomar a Chile y decir que el país tiene necesidades de servicios de agua y de gestión del agua, así como la necesidad de adaptarse a los efectos del cambio climático sobre el agua.

Un enfoque basado en el sistema implicaría asegurarnos de cubrir todos los problemas de Chile. Lo que dijo el ejecutivo es “no nos limitemos a buscar proyectos que se vean bien, sin haber hecho una evaluación integral de las necesidades de un país”.

Lo que Chile necesita es un plan nacional de aguas.

Luego hay casos como Argentina, Paraguay y Brasil, que comparten cuencas hidrográficas y eso requeriría un plan regional que incluya a los tres gobiernos.

Habría que llegar a un acuerdo transparente sobre cómo se reparte el agua cada año y cómo se reparten los recursos en los años de sequía para que ningún país cargue con todas las consecuencias.

De lo contrario, se producen desagradables peleas por el agua en la prensa, con gobiernos acusándose unos a otros. Todavía no he visto gobiernos que se vuelvan violentos por el agua, pero podría conducir a cierto nivel de agresión, como boicots o incluso detener el suministro a otros países.