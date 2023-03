Chile constituye una gran oportunidad para las compañías de energía renovable locales y extranjeras, como la checa Solek.

La firma ingresó al país andino enfocada inicialmente en pequeños medios de generación distribuida (PMGD), segmento que ha estado creciendo a buen ritmo.

En este momento Solek se apresta a construir su primer proyecto solar a gran escala, Leyda. Este y algunas plantas de PMGD bajo un régimen de remuneración constituyen una "parte antigua" del negocio en Chile, ya que la estrategia de Solek está inclinándose por las energías renovables con almacenamiento en baterías y el hidrógeno verde.

En Chile, Solek, que trabaja con una startup checa de tecnología de almacenamiento en baterías que adquirió, tiene 207MW de capacidad renovable en operación, lo que aumentará a 362MW para fines de año.

Asimismo, se prepara para construir sus primeras plantas solares en Colombia, donde, a raíz de la penetración limitada, el almacenamiento en baterías no es necesario, dijo a BNamericas el presidente ejecutivo de la firma, Zdeněk Sobotka.

BNamericas: ¿Cuál es el estado del proyecto Leyda?

Sobotka: Leyda es nuestro mayor proyecto, con 96MWp, y estamos muy orgullosos de haber cerrado un acuerdo de venta de energía con Enel.

Una emisión de bonos en dólares [para conseguir financiamiento para Leyda] está prevista para fines de abril. Este es un hito muy importante. La construcción debiera partir a más tardar en agosto y completarse a mediados del próximo año. Ya pedimos la subestación y el transformador.

BNamericas: Leyda es el mayor proyecto de la compañía, su primera incursión en el segmento de gran escala. ¿Qué pasa con el resto de la cartera?

Sobotka: Tenemos muchos proyectos en carpeta. Estamos terminando algunos proyectos [de generación distribuida] y PMGD bajo el antiguo régimen de precios estabilizados. Se podría decir que, junto con Leyda, esta es ahora una parte antigua de nuestro negocio que debería estar 100% completada el próximo año.

Ahora estamos buscando una nueva forma de contribuir al mercado energético, mediante proyectos a gran escala con baterías, así como algunos PMGD bajo el nuevo régimen de precios estabilizados y también con baterías.

En general, las métricas energéticas de Chile necesitan algún tipo de almacenamiento dada la alta volatilidad [de las energías renovables]. Lo único que uno puede hacer es almacenar y luego inyectar.

BNamericas: ¿Entonces se requieren baterías híbridas, no las independientes?

Sobotka: Todavía no. Las regulaciones de las baterías independientes no están listas. Los sistemas de baterías autónomos no tienen mucha lógica en términos económicos [porque están pendientes las reglas que posibilitarían la capacidad y remuneración de la inyección].

Pese a que no debería ser así, los generadores a diésel están recibiendo estos pagos por capacidad, pero las baterías todavía no. No tiene sentido y por esta razón nadie está pensando tanto, económicamente, en el modelo independiente.

BNamericas: ¿Por ende, la rentabilidad de las plantas híbridas es favorable?

Sobotka: Solo hay un ciclo de carga al día, lo cual es un poco complicado desde el punto de vista económico. Sin embargo, el precio de inyección parece atractivo e incluso este ciclo único resulta lógico.

Para evitar este problema de ciclo único, tal vez se podrían usar servicios del sistema o eólicos para cargarlos.

BNamericas: Entonces, ¿hay baterías híbridas en el tintero?

Sobotka: Sí. Hay tres proyectos por cerca de 500MWp de energía solar en fase de desarrollo. Estamos buscando baterías con una duración de dos a tres horas, aproximadamente 1.500MWh de potencial capacidad de almacenamiento.

BNamericas: ¿Dónde planean instalarlos?

Sobotka: Hay demanda en la zona central, cerca de los usuarios finales. Por otro lado, el norte es más atractivo cuando uno considera las diferencias de precios.

Está la línea de transmisión de corriente continua de alta tensión [en dirección norte a sur] Kimal-Lo Aguirre, que el gobierno, si no me equivoco, estima que estará lista entre 2029 y 2031. Francamente, nadie cree que eso suceda para entonces. Nosotros prevemos que estará en servicio para 2033 o 2035.

BNamericas: ¿Es justo decir que la compañía considera que el almacenamiento es una solución alternativa a la congestión, una solución temporal, mientras esperamos esta enorme línea eléctrica?

Sobotka: Sí. Hemos tenido el mismo problema antes. Cuando se construyó la última línea principal, en el momento en que se terminó, la capacidad no era suficiente.

Pero, más allá de si es suficiente o no o si debería ser dos veces más grande, será bueno contar con Kimal-Lo Aguirre.

Sin embargo, deberíamos emplear cada vez más instalaciones de almacenamiento para evitar esos costosos trabajos de transmisión porque puede que no sean tan necesarios.

BNamericas: ¿Y también planean seguir construyendo plantas de PMGD?

Sobotka: Estamos pensando en iniciar proyectos bajo el nuevo régimen de PMGD [de remuneración], pero solo con almacenamiento porque, sin almacenamiento, no hay rentabilidad.

BNamericas: Regresando a los grandes proyectos de almacenamiento solar, ¿tiene la compañía algún cronograma?

Sobotka: Hay muchos permisos que deben obtenerse. Sin embargo, esperamos estar listos para la construcción a fines de 2024 y, los demás, entre 2025 y 2027. Todavía no hemos decidido la capacidad real de las baterías.

BNamericas: ¿Qué ha pasado con la compañía en la República Checa?

Sobotka: El año pasado adquirimos allí una startup de baterías. Ahora tenemos la expertise y el conocimiento para una construcción a escala de servicios públicos. La compañía no fabrica baterías, sino que trabaja en el diseño del sistema, el software de gestión. Es muy importante para nosotros tener ese conocimiento. La startup también cuenta con un par de empleados que programan este software. Esta es su experiencia clave.

BNamericas: ¿Está la compañía agudizando su enfoque en la sustentabilidad?

Sobotka: Es increíblemente relevante para nosotros y especialmente para nuestros inversores, como los fondos de infraestructura. Para ellos, las prácticas ESG son fundamentales. Contamos con nuestra primera política ESG y deberíamos tener una calificación ESG en septiembre u octubre de este año. Deloitte nos está asesorando.

BNamericas: Solek firmó un memorando de entendimiento sobre hidrógeno verde con el puerto chileno de San Antonio. ¿Cuál es el estado de eso?

Sobotka: Estamos avanzando, pero no tan rápido como me gustaría. Ahora preparamos un piloto de electrolizadores de 1MW. Estamos analizándolo con operadores locales para cambiar sus equipos de diésel a hidrógeno. Esperamos tenerlo para fines del próximo año.

BNamericas: ¿Estamos hablando de hidrógeno verde para camiones, grúas, etc.?

Sobotka: Sí, grúas y maquinaria para mover contenedores.

BNamericas: ¿Construirían la instalación de producción?

Sobotka: Sí, y es bastante interesante porque tenemos a Leyda muy cerca del puerto de San Antonio y podemos utilizar algo de electricidad verde de este proyecto.

BNamericas: Chile, al igual que otros países que apuestan en grande por las energías renovables, enfrenta escollos por la congestión de la transmisión. ¿Cuál es su perspectiva general sobre el sector eléctrico?

Sobotka: Muchos países están lidiando con la forma de incorporar las renovables. Creo que Chile es muy progresista, eso es muy importante. Por otro lado, podría hacerlo mejor en términos de tiempo y de contar con una estrategia de almacenamiento. Falta eso y ralentiza esta transición hacia las energías renovables.

Sin embargo, el medioambiente chileno, en términos de recursos renovables, es realmente difícil de superar. Uno solo necesita aprovechar el momento para la transición.

BNamericas: ¿Qué pasa con el resto de Latinoamérica?

Sobotka: Tenemos planes en Colombia.

Hemos estado activos en este país durante un par de años. Colombia enfrenta cambios hidroeléctricos, el impacto del calentamiento global y los riesgos asociados con la dependencia del agua y la hidroelectricidad. Esto está impulsando a Colombia a cambiar sus métricas de energía y agregar más fuentes solares y eólicas.

El país necesita evitar la dependencia de la cartera hidroeléctrica.

Nuestro principal objetivo es construir 300MW de capacidad solar en cinco años. Ahora estamos esperando nuestro primer lote de proyectos, de 170MW, que debería obtener la aprobación de la unidad estatal de planificación energética UPME.

Deberíamos comenzar la construcción de los dos primeros proyectos este año.

BNamericas: ¿Cuántas iniciativas hay en total en la cartera de 170MW?

Sobotka: Cada una ronda los 15MW.

BNamericas: ¿Quiénes serían los compradores?

Sobotka: Hay muchas empresas grandes interesadas en adquirir producción. La motivación clave es el objetivo de tener suministro de energía renovable, eso es un muy buen impulsor.

BNamericas: ¿También están considerando las baterías?

Sobotka: No. No tiene sentido, ya que la penetración solar en este momento en Colombia es más o menos nula, pero, en un par de años, en caso de congestión, deberían venir las baterías.