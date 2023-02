Brasil lanzó 22 millones de certificados de energía renovable (I-REC) en 2022 y, para 2025, estos deberían llegar a 100 millones, según el Instituto Totum, que conceptualiza y administra programas de certificación centrados en productos, servicios y personas.

Si bien los I-REC ya están muy extendidos en el sector eléctrico, los consumidores de biogás y biometano recién comienzan a considerar con interés este tipo de inversión, dijo a BNamericas el presidente ejecutivo de Totum, Fernando Giachini Lopes, en esta entrevista.

BNamericas: ¿Cómo funciona el sistema de I-REC?

Lopes: Cada 1MWh que consumen las empresas sin garantía de origen renovable equivale a una huella de unos 100kg de dióxido de carbono, el estándar para medir el efecto invernadero.

La compra de certificados I-REC es una forma de disminuir o incluso eliminar esta huella de carbono de los consumidores de electricidad. Cada I-REC emitido por una planta de energía renovable —eólica, fotovoltaica, a biomasa o de minihidroelectricidad— equivale a 1MWh de energía generada a partir de una fuente renovable.

BNamericas: ¿Cuáles son las principales acciones del Instituto Totum en Brasil?

Lopes: Comenzamos a participar en el sector de las energías renovables hace unos 10 años, luego de que asociación Abeeólica y [el gremio de generadoras de energía eléctrica] Abragel se acercaran para crear un instrumento con el fin de dar valor a las energías renovables. Entonces desarrollamos un sistema de certificados renovables en Brasil.

En 2016, fuimos contactados por la I-REC Standard Foundation para poder validar el sistema brasileño dentro de la lógica internacional de los I-REC.

También tenemos una fuerte presencia en la elaboración de reportes de gases de efecto invernadero al verificar los inventarios de este tipo de gas.

Y desarrollamos, más recientemente, el certificado de biometano [Gas-REC]. Al igual que hicimos con nuestro sistema REC, estamos en proceso de acreditar la certificación para gas natural renovable. Deberíamos tener este sistema acreditado por I-REC Standard para fines de año.

BNamericas: ¿Es esto un reflejo de la expansión de los mercados del biogás y biometano en Brasil?

Lopes: Principalmente con la entrada del sector sucroalcoholero en los mercados del biogás y biometano, con la vinaza. Antes, los proyectos de biogás y biometano estaban en general asociados a la producción porcina y ganadera a pequeña escala, utilizando el biogás para la generación de energía distribuida. No obstante, para el entorno industrial se necesitaba una escala mayor, que el etanol y el saneamiento lo están proporcionando.

El relleno de Fortaleza [en el estado de Ceará] suministra biometano a un gasoducto, el cual también transporta gas natural fósil. Entonces, en un momento determinado, no se puede identificar qué gas usa el consumidor. Y la industria, al final, necesita saber esto.

Al idear un sistema de registro y reclamo podemos generar un certificado por cada metro cúbico de biometano consumido. Luego, los consumidores pueden comprar el certificado y asignarse la parte renovable. Y esto ayuda a reducir su huella de carbono.

BNamericas: Un productor brasileño de biometano baraja conectar su planta a un gasoducto, pero algunos clientes prefieren recibir el producto en camiones para asegurarse de que no se mezcle con gas natural fósil. ¿Podrían los I-REC resolver este problema?

Lopes: Sí, porque ofrecemos una especie de tubería virtual. Garantizamos que ninguna organización cuestione el volumen de biometano certificado. Además, no tendría sentido utilizar un camión a diésel, por ejemplo, para ofrecer una solución que utiliza menos carbono.

BNamericas: ¿Cómo avanza el crecimiento del mercado de I-REC en Brasil?

Lopes: En el sector eléctrico, el mercado ha ganado mayor tracción en los últimos cinco años y se ha ido duplicando cada año. En 2021 se vendieron cerca de 9 millones de certificados, lo que equivale a 9 millones de MWh de energía renovable. En 2022, este número saltó a 22 millones. En enero de este año subimos alrededor de un 80% en comparación con el mismo mes de 2022. La tendencia apunta a que en 2023 volveremos a duplicar este número hasta llegar a 40 millones o a 45 millones de certificados, a fin de alcanzar 100 millones en 2025.

Este mercado se está consolidando. Hasta hace unos años, la gente se acercaba a nosotros para entender la lógica de los I-REC. Hoy vienen a nosotros a comprarlos.

Otro mercado comprobado es el de los edificios ecológicos. Para que un edificio sea ecológico, debe cumplir una larga lista de requisitos. Uno de ellos es generar o consumir energías renovables. Un edificio comercial puede generarlas a través de paneles solares, por ejemplo, pero esto no satisface toda su demanda. Entonces, la necesidad complementaria viene a través de los certificados para contar con el puntaje requerido.

Los mercados del gas son mucho más recientes. La primera unidad que certificamos fue una planta de etanol de Adecoagro, en Mato Grosso. Hace poco certificamos una planta de biometano de MDC que conecta con el gasoducto de Fortaleza.

BNamericas: ¿La agenda ESG se ha traducido en acciones concretas en Brasil o es más un tema de marketing, en especial en comparación con Europa?

Lopes: Es difícil la comparación con el mercado europeo, donde hay metas de consumo y generación de energía renovable que no existen en Brasil. En Europa se mueven 600 millones de REC por año. En EE.UU., es algo similar. Brasil no llega al 10%, pero la comparación no es justa porque aquí no hay obligaciones, el mercado es 100% voluntario.

Sin embargo, entre los países que usan I-REC, además de Europa, EE.UU. y Canadá, Brasil ocupa el segundo lugar, solo detrás de China. El mercado global de los I-REC se ha estado duplicando anualmente, y las multinacionales se sienten muy cómodas adquiriendo I-REC para sus plantas en todo el mundo.

Nuestro papel en Brasil es el de un administrador. No comercializamos I-REC, eso lo hacen los agentes de energía como Brookfield y CPFL. Nosotros proporcionamos la plataforma donde se registran estas operaciones.

BNamericas: ¿Ha avanzado el mercado de I-REC en otros países latinoamericanos?

Lopes: Los I-REC están presente en varios países de la región como Argentina, Chile, Perú, Colombia, además de Centroamérica y México.

Chile, por ejemplo, tiene una demanda anual de 11 millones de I-REC. Una compañía que consume electricidad en ese país está obligada a comprar I-REC dentro de Chile. En el caso de Brasil, empresas argentinas, paraguayas y uruguayas pueden usar I-REC de Brasil porque tienen algún tipo de interconexión [compran o venden energía hacia o desde Brasil].

Los I-REC ayudan a aprovechar las fuentes renovables, ante todo en países donde la matriz no es tan renovable como en el caso brasileño.

BNamericas: ¿Podría adquirir I-REC una autogeneradora de energía que utilice, por ejemplo, una planta solar fotovoltaica para abastecer su planta siderúrgica? ¿O sería innecesario?

Lopes: Si la autoproducción se hace dentro de la planta, con el cable directamente conectado, se está consumiendo energía eléctrica renovable, entonces, se soluciona el tema, sin necesidad de REC de esta energía. Este es el caso de una planta de etanol, con la quema de bagazo de caña de azúcar, por ejemplo.

Sin embargo, hay empresas que hacen autogeneración remota, por lo que aquí la buena práctica es que se generen REC.

Abordaremos todos estos temas en el I-REC Day Brasil el 9 de marzo en São Paulo.