China sobresale poco a poco en proyectos de infraestructura en México, aun cuando Beijing no busca un beneficio inmediato y se enfrenta a las limitaciones cuando los intereses de EE.UU. están en juego.

En esta entrevista, el coordinador del centro de estudios Lacen, José Ignacio Martínez, ahonda en la participación del gigante asiático en la economía mexicana.

BNamericas: ¿Cómo y dónde China invierte en México?

Martínez: Aquí hay que dividir la inversión extranjera directa en dos segmentos: la inversión tradicional y la nueva inversión.

En la inversión tradicional se encuentra tanto inversión china como inversión estadounidense, de manera particular, en las industrias manufacturera y automotriz, que principalmente se encuentran en el norte del país, además de las industrias de las telecomunicaciones, la electrónica, farmacoquímica y la textilera.

En esta inversión tradicional son cinco países los que más invierten al respecto. Por supuesto que Estados Unidos está a la cabeza, luego se encuentra España, Alemania, Reino Unido. También figura en este listado fuerte los Países Bajos y, por supuesto, China.

La nueva inversión principalmente se genera por parte de China en infraestructura básica y también en la parte regional. En infraestructura básica dentro de esta nueva inversión tenemos, por ejemplo, inversión china en una red de transporte de pasajeros en el centro y a lo ancho del país. Hay inversiones chinas en líneas de autobuses foráneos que principalmente transportan personas, Se encuentra esa inversión en Querétaro, Guanajuato, Chihuahua, Nuevo León y Chiapas. Algo muy importante: no es inversión estrictamente 100% china, sino que capitaliza a grupos de inversionistas mexicanos en estas líneas.

Hay otra inversión que pudiera denominarse inversión en materia de cooperación que está dirigida principalmente a la Ciudad de México. Es una inversión no contaminante dividida en dos. Una es la donación de autobuses eléctricos, que el Gobierno chino en una parte donó y en otra vendió al gobierno de la ciudad. Es una red de autobuses de tecnología limpia, nueva. La otra también está en la misma ciudad: la inversión que realiza China en torno a la modernización de la Línea 1 del metro de la ciudad. Tenemos también inversión china en el sur del país, esto es, en industrias limpias, la industria eólica y en cooperación tecnológica —y, en menor medida, financiera de China— para la construcción de la refinería Dos Bocas, así como inversión en los dos trenes que se están construyendo en el sur del país.

BNamericas: ¿Por donaciones se refiere a estas aportaciones de unidades de transporte que los países extranjeros hacen para pruebas?

Martínez: Así es. Esto es lo que ocurre en los trolebuses de la Ciudad de México. Por ejemplo, hay una línea de manera particular de trolebuses que corre de oriente a poniente en la capital y son trolebuses chinos que siguen esta característica. Son cooperación con miras de adquirir más autobuses de estas mismas características.

BNamericas: ¿Podría destacar la participación de China en México en términos de infraestructura de movilidad o infraestructura de transporte urbano masivo?

Martínez: Es ahí en donde me refiero a que es inversión nueva, a diferencia de países como Estados Unidos, los cuales no realizan este tipo de inversión. No se ve en un mediano plazo una inversión como la que están realizando China a raíz de que las empresas estadounidenses o europeas no reditúan una ganancia inmediata. Ahí es a lo que me refiero de que China en este ámbito tiene esta inversión en materia de cooperación con miras a tener una expansión más adelante.

BNamericas: ¿Cómo quedó el panorama de las inversiones chinas en México tras la Cumbre de Líderes de América del Norte? ¿Ha aumentado la presión de Estados Unidos y Canadá para limitar la influencia de Beijing?

Martínez: Uno de los acuerdos que mandan del diálogo económico de alto nivel entre México y Estados Unidos es el de ciberseguridad. En este grupo lo que destaca es que haya limitación por parte de empresas chinas que inviertan en la zona norte fronteriza de México con Estados Unidos precisamente para salvaguardar la ciberseguridad de aquel país. Ahí es donde China no ha realizado esta nueva inversión. Por eso diferenció la inversión tradicional con la nueva inversión.

Por ejemplo, la inversión tradicional china sí ha tenido una participación amplia principalmente en San Luis Potosí donde hay nueve empresas nuevas chinas en el sector automotor. La nueva inversión de cara a 5G va a ser muy difícil que se genere en el norte del país, especialmente por el programa The Clean Network que inició Donald Trump y que ahora continúa Joe Biden.

BNamericas: Entonces, ¿podemos decir que las inversiones chinas están restringidas en la frontera norte de México, específicamente las de redes 5G?

Martínez: Así es, principalmente en la franja norte del país para proteger la ciberseguridad de Estados Unidos.

BNamericas: En septiembre, el gobierno de Nuevo León, que limita con Estados Unidos, adjudicó un contrato de 25.800 millones de pesos (US$1.390 millones) a un consorcio liderado por el fabricante de locomotoras estatal chino CRRC para construir las líneas 4, 5 y 6 del metro en la capital, Monterrey. ¿Es esta una excepción porque se trata de un proyecto de transporte de pasajeros?

Martínez: Así es y esta inversión es totalmente distinta a la de ciberseguridad: es de movilidad o electromovilidad. No se contempla en los acuerdos emanados de la cumbre.

BNamericas: CRRC y CCCC se adjudicaron un contrato de 32.300 millones de pesos por la modernización de la Línea 1 del metro de Ciudad de México. CCCC también lidera el consorcio que obtuvo el tramo uno del Tren Maya, valorado en 13.000 millones. ¿Podría otra empresa china participar en otro megaproyecto como el corredor del istmo de Tehuantepec?

Martínez: Hay o habría inversión china no directa, o en alianza. Por ejemplo, ahora que se lanzan las 10 licitaciones para los parque industriales que se instalarán a los largo del corredor del istmo de Tehuantepec, empresas chinas podrían estar involucradas en estas licitaciones en alianza con empresas mexicanas.

Para las empresas estadounidenses, esto no sería negocio, pero el negocio de China no es la inversión, sino la cooperación y la penetración en este tipo de zonas para tener una mayor presencia. En este sentido, ¿dónde esta nueva inversión china? En tres segmentos: la inversión en alianza, la inversión a través de la venta de componentes y la inversión vía cooperación o asesoría en términos de desarrollo tecnológico a través de la nueva cobertura, la nueva conectividad que se diera en esta zona.