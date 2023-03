La agenda de infraestructura de la gobernadora del estado mexicano de Baja California, Marina del Pilar Ávila, está conformada principalmente por proyectos rescatados que nunca iniciaron su construcción o que fueron cancelados por sus antecesores.

Aunque su administración ha tomado las riendas de varios megaproyectos desde 2021, aún hay litigios, disputas territoriales, estudios e incluso cancelaciones por cerrar, dice Arturo Espinoza Jaramillo, titular de la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial (Sidurt) de Baja California, en entrevista con BNamericas.

CONTENIDO RELACIONADO Cuatro proyectos de infraestructura que Baja California busca revivir

BNamericas: ¿Qué oportunidades se avecinan para Baja California en temas de infraestructura este 2023?

Espinoza: La gobernadora nos dio la oportunidad de incluir en la infraestructura estatal el tema de movilidad, saneamiento de agua potable y desarrollo urbano. Vimos que había rezagos por varios lados, pero siempre hay que hacer un análisis, un diagnóstico, y luego buscar las maneras de ir solucionando.

Actualmente manejamos tres vertientes. La primera es el apoyo a la vivienda social. Ya hicimos nuestro plan estatal de viviendas y se publicó en septiembre. También está el tema de salud urbana, que considera vistos buenos para las construcciones fuera de los planes de desarrollo municipales. Por último, el tema de obra pública que estamos ahorita en proceso con casi más de 1.800 millones de pesos [unos US$90 millones] que hemos venido ejerciendo. Esto último incluye las obras del programa conocido como Respira, que incluye soluciones viales. Además de los 1.800 millones de pesos, todavía tenemos otros 1.000 millones para ejercer. Estamos terminando ya los acuerdos para arrancar las nuevas obras de Respira.

BNamericas: El programa Respira de la gobernadora Marina del Pilar Ávila contempla un futuro tren de pasajeros conocido como Skytren Baja, el cual fue presentado el año pasado. Este tendrá un recorrido de 21,6km entre Tijuana y Playas de Rosarito. ¿Nos puede actualizar el estatus del proyecto?

Espinoza: Se trata de una concesión adjudicada por la administración previa, de Jaime Bonilla. Se asignó a la empresa mexicana Jeca Railway. Es un desarrollo 100% privado; de hecho, el mismo gobierno del estado no participa. No hay nada de obras, nada de permisos, nada de desarrollo del proyecto. La empresa al final de cuentas es una concesión. No vemos un gran avance. Estamos revisando bien las condiciones de la concesión para poder valorar nuestros tiempos y tomar una decisión.

BNamericas: ¿Van atrasados?

Espinoza: Sí. Tuvieron un adelanto en permisos de construcción y derechos de vías, pero está atorado desde noviembre para acá. No han presentado ningún otro avance.

BNamericas: La administración del exgobernador Jaime Bonilla adjudicó en 2020 un contrato de 2.500 millones de pesos a un consorcio formado por Citcocomex Group y FMI Projects para construir la primera etapa del tren interurbano Tijuana-Tecate. Sin embargo, este proyecto no ha sido actualizado. ¿Cuál es su avance?

Espinoza: Estamos en la búsqueda de su cancelación. Hicimos un esfuerzo, buscamos a las empresas, nos entregaron documentación de estudios técnicos, pero nada que obligara a tener un proyecto ya validado por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), dado que realmente se basa en una concesión que tiene el estado. El consorcio no cumplió, por lo que se levantaron ya las actas correspondientes y tenemos un proceso legal en movimiento.

BNamericas: En febrero, el Gobierno mexicano registró en su cartera de inversión el viaducto de 12.000 millones de pesos que conectará el aeropuerto internacional de Tijuana con la localidad costera de Playas de Tijuana. Pero este proyecto, el cual contempla una vía elevada de 10,5km, será construido por la Secretaría de Infraestructura, según lo anunciado por el presidente Andrés Manuel López Obrador en 2021. ¿En qué está el proyecto?

Espinoza: Yo estuve [en la SICT] la semana pasada en Ciudad de México y ahí me confirmaron que tenía ya el recurso disponible y que estaban terminando los últimos movimientos. Solo faltan unos pequeños asuntos de logística y técnicos para arrancar. Ellos [el Gobierno Federal] se están haciendo cargo de todo.

BNamericas: Uno de los proyectos más importantes que la gobernadora busca reactivar, en cooperación con el Gobierno Federal, es el megapuerto en Punta Colonet, polo logístico cerca de Ensenada que incluiría la construcción y operación de un puerto, una ferrovía y otros servicios de transporte. ¿Es Sidurt parte de este proyecto?

Espinoza: Estamos involucradas varias dependencias, incluidas la Secretaría de Economía, de Hacienda y Crédito Público, Medioambiente, etc. Estamos ahorita en procesos de formación. Acabo de tener una reunión con mi gente para solicitar la adjudicación hacia el estado de la vía del ferrocarril, que sería de Punta Colonet hasta Mexicali. Se está revisando cómo sería el proceso de contratación de los proyectos, de toda la documentación que tiene que llevar esa solicitud.

La parte que ya tenemos avanzada [con respecto al megapuerto] es la propuesta para el impacto ambiental, que te imaginarás en el mar qué tan grande será. Tenemos unas propuestas y ya están listas también. Estamos buscando cómo definir las inversiones de ese tipo de cosas. Se tiene también una propuesta para una presa mayoritariamente estatal, que ya está lista, y seguimos dando pasos en Punta Colonet. Es un proyecto que implica muchas acciones. La solicitud también de asignación del puerto ya se le hizo a la Secretaría de Marina. Vamos avanzados, pero son proyectos muy complicados a nivel de que hay que cumplir muchísima normatividad.

BNamericas: ¿Será entonces un puerto flotante?

Espinoza: Es un puerto donde su mayor parte está en el mar. Precisamente todos los anclajes de los barcos van a ser en el mar, actuamos muy poco sobre tierra.

BNamericas: ¿Podemos decir que el proyecto sigue en su etapa de planeación?

Espinoza: Así es, en planeación y desarrollo. Ya la parte del desarrollo está en proceso.

BNamericas: Hay otro proyecto que la administración estatal actual está tratando de revivir. Se trata de la planta desaladora de Playas de Rosarito, cerca de Tijuana. El año pasado, la administración de la gobernadora anunció planes para reactivar el proyecto cancelado en 2020 por Bonilla. ¿Qué sabe sobre su avance?

Espinoza: Tenemos unas demandas por ahí de arbitrajes y todo ese tipo de cosas por la forma en que se canceló el proyecto. La anterior administración lo canceló mal. Entonces, nos dejó puntos débiles para cultivar la negociación. Pero sí es uno de los proyectos que más necesitamos, aunque no sé si la idea original logre sobrevivir.