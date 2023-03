Vinculada al Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación de Brasil, Finep es el organismo público de promoción de la innovación más grande del país.

Creada hace más de 50 años, la entidad supervisa el fondo para el desarrollo científico y tecnológico, Fndct, cuyos recursos fueron muchas veces congelados en los últimos años debido a restricciones fiscales.

Las perspectivas para 2023 no son mucho más halagüeñas. El presupuesto de 2.500 millones de reales (US$477 millones) de Finep se aprobó en 2022, pero no puede cubrir todas las inversiones y demandas necesarias del sector de la innovación, según Marcelo Camargo, jefe de investigación aplicada y desarrollo de la entidad estatal de financiamiento de proyectos del organismo.

Para empeorar el escenario, el capital privado tampoco puede brindar una solución, con altas tasas de interés, inversionistas que desconfían de invertir en nuevas empresas y las consecuencias de la caída de Silicon Valley Bank (SVB) que agregan problemas adicionales.

En esta entrevista, Camargo conversa con BNamericas sobre el colapso de SVB, el papel de Finep en el cierre de la brecha de financiamiento privado, las restricciones presupuestarias y más.

BNamericas: ¿Cómo afectan las repercusiones del caso SVB a la financiación de la innovación y al financiamiento público, teniendo en cuenta las altas tasas de interés y la restricción de las inversiones privadas?

Camargo: En la teoría común de la innovación, para cada etapa del proyecto de innovación, se tiene un riesgo asociado y a medida que este riesgo se modera, se reduce, se empieza a necesitar la búsqueda de diferentes tipos de financiación.

Cuando el riesgo es muy alto, solo hay una alternativa: buscar al gobierno como tu socio, con recursos no reembolsables, con subsidios económicos.

Cuando el riesgo es más atenuado, pero aún alto, lo ideal es recurrir a un capitalista de riesgo. Porque este inversionista pagará poco y cambiará esa inversión por una participación considerable en la empresa. Invertirá algo de dinero en un montón de nuevas empresas innovadoras y una de ellas se convertirá en un unicornio y financiará el resto de la inversión.

Solo después de pasar por recursos no reembolsables y capital de riesgo, la empresa tendrá más músculo y podrá negociar crédito, ofreciendo como garantía el flujo de caja.

Pero esta es la gran dificultad en un país como el nuestro, porque probablemente no habrá una startup tecnológica con un flujo de caja consistente y no se podrá tener garantías para respaldar el crédito con el banco, ni siquiera con un banco de desarrollo. Los organismos de desarrollo que negocian créditos tienen que respetar las normas de Basilea, que son muy restrictivas.

Este escenario más turbulento es muy malo para Brasil. Una gripe en EE.UU. se convierte en una epidemia en Brasil. Sobre todo si analizamos que esta etapa intermedia, la del capital riesgo, es aún muy incipiente en el país. Los bancos todavía tienen un papel muy pequeño en esto. En general, habrá una disminución de estas oportunidades.

BNamericas: ¿Y cómo se posiciona Finep en un escenario como este?

Camargo: Finep tiene más de 50 años. Si analizamos la cartera de programas de la agencia dirigidos a las micro- y pequeñas empresas innovadoras, ha mejorado mucho a lo largo de los años. Cuando llegué a la empresa hace 15 años, aporté esta visión del mercado privado de construir una cartera más amplia, comprender las diferentes etapas y analizar diferentes modelos de financiación.

Ahora bien, existe una limitación a la participación de la empresa en capital riesgo para empresas tecnológicas, ya sea desde un punto de vista presupuestario, ya sea desde un punto de vista legal o regulatorio, o incluso por una cuestión de enfoque u objetivos.

Centelha, de Finep, por ejemplo, es un programa de entrada de ideación, en el que las personas pueden presentar una idea antes de abrir una empresa. Para las firmas con un poco más de músculo, existe el programa Tecnova. Ambos cuentan con subsidios, recursos no reembolsables.

Luego, tenemos el programa Finep Start-up, en el que Finep invierte directamente en las empresas. Hubo un cambio en la ley y hoy la agencia ya no necesita hacer una convocatoria, puede evaluar caso por caso los proyectos que recibe.

Y tenemos la parte de crédito, a través de Inovacred, un programa que operamos en conjunto con las agencias estatales de desarrollo y la banca.

BNamericas: ¿Cómo se dividen los recursos en estas áreas?

Camargo: La inversión de Finep en términos de capital privado en los últimos cuatro años no ha superado los 130 millones de reales. Es muy poco. Esta inversión tiene más riesgo, es más para el sector privado.

En cuanto al crédito, sin embargo, tenemos más experiencia. En los últimos cuatro años, Finep operó 8.500 millones de reales en términos de líneas de crédito, aproximadamente 2.500 millones al año.

Y en términos de fondos no reembolsables, Finep operó 1.600 millones de reales durante este período, alrededor de 400 millones por año. Todo esto con los recursos de la FNDCT congelados.

Idealmente, Finep debería tener 5.000 millones de reales o más en recursos no reembolsables cada año, para enfrentar los desafíos que tenemos en el país.

BNamericas: ¿Cómo resuelven este problema?

Camargo: Es difícil incentivar la inversión en innovación cuando se habla de activos intangibles, no físicos, y con una política macroeconómica respaldada por tasas de interés muy altas. No hay forma.

O superamos el rentismo en el país y hacemos este capital menos especulativo, más productivo, eso sí, tomando riesgos, pero dentro de ciertos límites, generando empleo, desarrollo, o no saldremos de este ciclo.

Cuando miramos a Brasil de manera amplia, en términos de ciencia y tecnología, es posible decir que el país solo ha tenido éxito en tres áreas principales.

Una es el petróleo, con el centro de tecnología avanzada Cenpes, de Petrobras, que nos capacitó para desarrollar tecnología para aguas profundas y ultraprofundas.

La segunda es la agricultura, con la decisión estratégica del país en el pasado de desarrollar Embrapa. Esto nos dio primacía en tecnología agrícola.

Y la tercera es la aeronáutica. Embraer, hoy, es una de las empresas más grandes del mundo en el sector de desarrollo de aeronaves. Más allá de estas áreas, terminamos perdiendo varias oportunidades.

BNamericas: ¿Cómo cuáles?

Camargo: Los semiconductores, por ejemplo, que ahora estamos tratando de ponernos al día, pero con una gran desventaja competitiva en comparación con Corea del Sur, por nombrar a un país. Áreas como la microelectrónica, o la computación cuántica, si no abrimos los ojos, también nos quedaremos atrás. La inteligencia artificial es otro ejemplo, con ChatGPT y otras tecnologías emergentes que ya están siendo probadas por muchas personas.

En Brasil, logramos reunir competencias, recursos e instituciones de investigación de punta en el campo de la biotecnología. Porque tenemos una biodiversidad que nadie más tiene. Pero si no logramos progresar en esta área, también quedaremos abajo de ese barco, de esa oportunidad.

También podría mencionar la nanotecnología y las energías renovables como áreas temáticas en las que deberíamos invertir y prestar más atención.

Pero no es posible hacer eso con el presupuesto que tenemos. Con recursos bloqueados de vez en cuando.

BNamericas: ¿Cuáles son las perspectivas en términos de presupuesto y recursos?

Camargo: El 2022 fue muy productivo para Finep, a pesar de todo lo que pasamos.

Logramos un desempeño inteligente en términos de asignación de presupuesto. Pensamos en la cartera de la empresa y en los entornos de innovación, que son los parques tecnológicos, los centros de innovación.

En Brasil, tenemos la obligación de abrir laboratorios universitarios, especialmente para que las micro y pequeñas empresas puedan probar sus productos, prototipar y acelerar el desarrollo de sus ideas.

BNamericas: El año pasado también hubo el descongelamiento obligatorio de los recursos del Fndct, a través de un proyecto de ley del Congreso, ¿no?

Camargo: Sí. En general, tuvimos 2.700 millones de reales en recursos no reembolsables el año pasado. En 2021, fueron 1.100 millones. En 2020, 928 millones y en 2019, 850 millones. Crecimos en 2022, por fuerza de ley, alcanzamos una mejor escala de acción.

Pero no puede ser así. Debemos tener linealidad y continuidad. No es posible un tira y afloja entre el Congreso y el gobierno. La innovación es un Estado, una agenda nacional. Así debe ser.

Todo se negocia extensamente con el gobierno para el presupuesto federal. Luché mucho, junto con mi equipo, para que ahora tengamos la edición Tecnova 3.

Con el crédito, que es un recurso que vuelve al gobierno, es un poco más fácil. Pero con el subsidio, con los recursos no reembolsables.

BNamericas: ¿Cuál es el presupuesto de Finep para 2023?

Camargo: Si no me equivoco, el año pasado se aprobaron 2.500 millones de reales. Es un presupuesto reducido. Y el descongelamiento del Fndct aún no se materializa. 2023 va a ser un año muy difícil para implementar cosas nuevas.

En agosto del año pasado lanzamos una convocatoria para financiar centros de innovación ya la fecha no hemos podido pagar ninguna cuota porque los recursos están bloqueados.

Una cosa es tener el presupuesto aprobado; otra es disponer de los recursos. Brasil necesita efectivamente recurrir al Fndct.