El foco en la infraestructura en Colombia se ha trasladado a la sostenibilidad, particularmente en el transporte ferroviario, fluvial e intermodal, pero también en las vías terciarias.

En su informe de infraestructura 2022, la consultora de riesgo político Colombia Risk Analysis destaca el amplio consenso político que existe acerca del sector, de vital importancia para el país.

BNamericas conversa con el director de la consultora, Sergio Guzmán, acerca del momento actual, el interés de empresas de China en los proyectos del sector y el riesgo político.

BNamericas: ¿Cuáles son las perspectivas del sector de infraestructura y cómo podría influir la situación económica global en las licitaciones?

Guzmán: Lo que más está afectando al sector son las altas tasas de interés, porque gran parte de este sector se apalanca en el mercado financiero y de crédito para obtener liquidez. Las tasas actualmente están bastante altas.

Esta situación encarece el negocio de proyectos nuevos y va a generar un problema para que las empresas logren conseguir el cierre financiero y empiecen las etapas de construcción de proyectos.

Adicionalmente, los anuncios del presidente Petro sobre el sector de infraestructura han generado incertidumbre sobre la voluntad política de llevar los proyectos a buen puerto, entre ellos, la actitud del gobierno sobre la participación pública de algunos proyectos en detrimento de la participación privada, como por ejemplo los anuncios sobre crear una empresa minera pública y los anuncios de reducir el precio de los peajes, entre otros.

El gobierno a menudo se pregunta por qué algunas empresas públicas que tienen fin social tienen lucro. Petro quisiera ver más fin social y menos lucro, y esa no es precisamente la misión de muchas de las empresas de infraestructura ni de servicios públicos.

Va a ser un desafío para muchas empresas encontrar puentes de comunicación con el gobierno, porque hay una diferencia sobre el papel que el sector privado debería tener en la sociedad.

BNamericas: ¿El desafío de encontrar puentes de comunicación será un limitante para las empresas?

Guzmán: Es un limitante para el interés de muchas empresas hacia Colombia, pero otras, en particular de China, pueden encontrar oportunidades para hacer negocios en este país.

BNamericas: ¿Las empresas de infraestructura podrían salir de Colombia por la coyuntura político-económica?

Guzmán: En este momento no. Creo que muchas empresas están evaluando si licitan o no para proyectos, pero salir del país no.

BNamericas: ¿Cuáles son los sectores de infraestructura en Colombia en los que las empresas chinas podrían tener interés?

Guzmán: Ferrocarriles, carreteras, puertos y aeropuertos, que son los sectores en los que China no solo ha demostrado interés, sino también experiencia acumulada, que sugiere que es un socio serio, con credibilidad y una experiencia nada despreciable en el mercado.

En Ecuador, por ejemplo, hay una experiencia muy buena, particularmente en vías. Quizá en hidroeléctricas la confianza se está agrietando, pero eso no quiere decir que el gobierno [de Petro] vaya a pasar de largo esa experiencia.

Creo que hay oportunidades de potenciales alianzas para las empresas chinas y para el Gobierno de Colombia, pues este país tiene un déficit en infraestructura frente a sus pares latinoamericanos.

BNamericas: ¿Dónde está principalmente ese déficit?

Guzmán: En todo el país. Por ejemplo, Colombia no tiene una carretera a doble calzada que conecte sus principales ciudades, como es el caso de Bogotá y Medellín.

El gobierno de Petro ha dicho que tiene intención de concretar esa carretera. También ha hablado de un tren que conecte Barranquilla con Buenaventura y también ha dicho que quiere soterrar el tren de Bogotá.

Es un gobierno soñador, por decirlo de alguna manera.

BNamericas: ¿Cuáles son los principales desafíos políticos y económicos en materia de infraestructura y construcción?

Guzmán: Los principales retos serán la seguridad y los riesgos de integridad —no quiero decir corrupción— asociados a la construcción de infraestructura, particularmente hacia la cadena de valor del sector.

Otro de los principales riesgos es el contractual, como sugiere el cambio que el gobierno plantea en la Línea 1 del metro de Bogotá.

Hay un riesgo de que Colombia no cumpla los contratos que ha dicho cumpliría y eso es muy peligroso para los inversionistas. Es una situación muy poco deseable.

Economía, seguridad, integridad y riesgo contractual son los principales desafíos.

BNamericas: ¿Qué importancia tiene para el sector de infraestructura atraer el interés de inversionistas?

Guzmán: Creo que una de las cosas que más atrae de Colombia es su necesidad manifiesta de infraestructura y un Estado que tiene que gastar en infraestructura. En ese sentido, las potenciales oportunidades que ofrece Colombia son enormes.

Además, alrededor del mundo parece que hay un exceso de capacidad de infraestructura, empezando por China, que ya ha construido toda la infraestructura de ese país. Parece que el G7 y otras naciones tienen una liquidez dedicada específicamente al sector.

El sector de infraestructura en Colombia es muy atractivo y debería ser aprovechado para captar inversión y cubrir las necesidades del país, pero va a depender de las políticas que aplique el Gobierno.

BNamericas: ¿El ruido que generan las declaraciones de ciertos funcionarios puede alejar a los inversionistas?

Guzmán: El sector de infraestructura en Colombia tiene mucho que ofrecer por las necesidades que tiene el país. Yo les diría a los inversionistas que el ruido y los hechos son dos cosas manifiestamente diferentes. Si los inversionistas van a tomar decisiones basándose en el ruido que genera el gobierno y no en los hechos, están dejando el plato sobre la mesa.

El presidente Petro nos ha demostrado que tiene capacidad enorme de decir cosas, pero del dicho al hecho hay un gran trecho.