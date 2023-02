El consejo electoral de Ecuador validó más de 206.000 firmas recolectadas por el colectivo Quito sin Minería, lo que allana el camino para realizar una consulta popular sobre la minería metálica en Chocó Andino, área declarada reserva de biosfera por la Unesco.

Los resultados de la consulta serán vinculantes.

Ivonne Ramos, de la ONG Acción Ecológica, que apoya la campaña, dijo en una conferencia que ahora el pleno del consejo electoral debe reunirse para efectuar la notificación oficial, a partir de lo cual el organismo tiene 60 días para organizar la consulta.

En enero del año pasado, la Corte Constitucional dio luz verde a la recolección de firmas.

En el plebiscito se preguntará a los electores si están de acuerdo con prohibir la minería metálica artesanal y la pequeña, mediana y gran minería en Nono, Calacalí, Nanegal, Nanegalito, Gualea y Pacto.

En la zona del Chocó Andino, las concesiones mineras están en etapas tempranas de exploración, fundamentalmente de oro y cobre.

En otro referendo celebrado en febrero de 2021 en Cuenca, en el sur del país, los pobladores votaron por prohibir la actividad minera cerca de fuentes de agua o zonas de recarga hídrica.

En ese caso, el tribunal señaló que los efectos no eran retroactivos. Sin embargo, quienes impulsaron el proceso sostienen que Dundee Precious Metals no debiera avanzar con Loma Larga, proyecto de oro y plata valuado en US$323 millones. La empresa canadiense insiste en que no se encuentra en zonas de recarga hídrica o fuentes hídricas.