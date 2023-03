Esta es una traducción automática del comunicado de prensa de TIM

Río de Janeiro, 3 de marzo de 2023 – Fazenda Água Santa, una de las principales productoras de papa del país, ahora puede contar con la conectividad TIM para sus plantas en Minas Gerais y Bahía. La empresa es uno de los principales proveedores de Bem Brasil Alimentos, la industria de papas prefritas congeladas y parte del Grupo Rocheto, una referencia en el sector minorista y de alimentos. El 4G de TIM atenderá las unidades y fincas ubicadas en Perdizes y Sacramento (MG) y Jaborandi (BA) del Grupo Água Santa, con sede en Perdizes. Este es el primer contrato de cobertura de TIM con una empresa del segmento de papa.

Una de las principales mejoras que traerá la conectividad a la Fazenda Água Santa está relacionada con los procesos logísticos: con 4G, será posible integrar herramientas de trazabilidad de materias primas, aumentando la seguridad del transporte en toda la cadena. La expectativa es que el área de cobertura en los tres predios abarque más de 66 mil hectáreas, alrededor de 109 predios rurales y 5 mil personas en los alrededores de las unidades.

Para Alexandre Dal Forno, director de IoT & 5G Market Development de TIM Brasil, la mayor cobertura 4G del país, con más de 12 millones de hectáreas, sirviendo cultivos como soja, maíz, algodón y caña de azúcar, es un diferencial para las empresas que necesidad de implementar proyectos de conectividad: “ Estamos en constante expansión y queremos colaborar con iniciativas de transformación e inclusión digital para los agronegocios, mejorando la gestión, reduciendo costos y optimizando recursos. Además, este proyecto es especial porque es pionero en TIM con una gran productora, lo que nos permite conocer más sobre esta importante cultura”.

“En el medio rural, internet se ha convertido en un insumo importante. La conectividad en campo es fundamental para que aprovechemos toda la tecnología integrada en nuestros procesos y equipos, ya que los avances del sector no se detienen y el internet en la sede ya no es suficiente, lo que requiere nuevas inversiones. Esta alianza con TIM tiene como objetivo cubrir áreas donde no tenemos ningún tipo de conectividad para que podamos monitorear el desempeño de nuestras operaciones, de esta manera obtenemos información útil en tiempo real, agilizando la toma de decisiones”, dice Germano Rodrigues Ferreira, Gerente de TI en Grupo Água Santa .

Ejemplifica que un dispositivo conectado puede emitir una alerta al centro de operaciones de la empresa, que puede tomar una decisión y realizar una corrección instantánea, enviando comandos al operador. “Además de la propiedad, todos los que están en los alrededores también reciben la señal 4G de la operadora y esto tiene un impacto directo en la vida de los pequeños productores que ni siquiera tienen señal telefónica disponible en su sede”, dice. .

Para Isidro Velasco Rios, director del Grupo Água Santa, el crecimiento sostenible de una empresa pasa por inversiones en tecnología y comunicación. “Una comunicación más rápida y precisa permitirá a la empresa optimizar y capturar de manera más eficiente las innovaciones disponibles. Recordando además que el concepto de longevidad se refiere a la responsabilidad social y este proyecto también contribuye a la sociedad, considerando que la señal 4G estará disponible para todos los que transiten por las inmediaciones de los desarrollos”, dice.

Acerca de Grupo Água Santa

El Grupo Água Santa actúa en el nicho de Agronegocios desde la década de 1990. Además del cultivo de papa, el grupo explora cereales (soja, maíz, trigo y sorgo), café, bosques y ganadería. Con la misión de producir alimentos saludables de manera eficiente y sostenible, el grupo ha orientado sus actividades con un enfoque especial en la longevidad del negocio. Para ello, la base que impregna todas las operaciones de las empresas del grupo son valores como el trabajo, el espíritu empresarial, la sencillez, la eficiencia y la ética.

Acerca de TIM

“Evolucionar juntos con valentía, transformando la tecnología en libertad” es el propósito de TIM, operador líder en cobertura móvil y presencia 4G. Pionero en pruebas 5G, está preparado también para ser protagonista de la tecnología que revolucionará diferentes sectores de la sociedad, en línea con su firma: “Imagina las posibilidades”. Comprometida con las mejores prácticas ambientales, sociales y de gobierno, forma parte de importantes carteras de la bolsa de valores brasileña, como el Novo Mercado, el S&P/B3 Brasil ESG y el Corporate Sustainability Index. Está incluida en el Anuario de Sostenibilidad 2022, que reúne a las empresas más sostenibles del mundo, y fue el primer operador en obtener la certificación ISO 37001 para combatir el soborno. También forma parte del Índice de Equidad de Género de Bloomberg y lidera, entre las empresas de Brasil y del sector global de las telecomunicaciones, el Índice de Diversidad e Inclusión de Refinitiv. Para obtener más información, visite www.tim.com.br.