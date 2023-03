Sonda baraja nuevos contratos de asociación público-privada (APP) con estados brasileños para desplegar anillos de fibra óptica similares al que el integrador chileno de sistemas instala en el estado de Mato Grosso do Sul.

“No puedo entregar detalles ahora, pero puedo confirmar que Sonda avanzará en otras APP. Nuestro objetivo es fortalecer nuestra presencia a través de APP en otros estados”, dijo a BNamericas el presidente ejecutivo de Sonda Brasil, Ricardo Scheffer.

Como informó BNamericas el año pasado, Sonda se adjudicó un contrato de APP para instalar una red de fibra digital de 7.000km y entregar servicios asociados en el estado de Mato Grosso do Sul con el fin de atender principalmente a entidades públicas.

Con un valor de 887 millones de reales (US$168 millones) y a 30 años, el contrato —el de mayor monto que haya ganado Sonda en Brasil y uno de los más grandes del grupo en Latinoamérica— establece despliegues graduales. La propia red de fibra debe estar lista para su uso antes de 2025.

“El proyecto avanza a toda velocidad. Estamos dentro de los plazos y nuestra expectativa es que incluso podamos entregar algunas partes por adelantado”, señaló el ejecutivo.

La instalación de la fibra en sí es lo más simple del proyecto porque la mayor parte de la ruta de 7.000km es cableado aéreo, por tender sobre postes de luz y las redes de transmisión de las empresas eléctricas locales Elektro y Energisa.

Solo una pequeña parte será soterrada, lo que requiere una ingeniería más compleja.

Sin embargo, existen varios procedimientos relacionados con las licencias que deben completarse antes de desplegar la estructura, argumenta Scheffer.

"El desafío de la implementación es inmenso. El proyecto es enorme, pues implica la obtención de licencias ambientales y acuerdos con concesionarias de energía eléctrica, entre otras aprobaciones, pero las aprobaciones ambientales están muy avanzadas, y el estado ha apoyado mucho este proceso", agregó.

Sonda ya adquirió la fibra, todos los componentes ópticos y otras estructuras necesarias para el proyecto, aunque no se han dado a conocer los costos. Furukawa provee la fibra.

Sonda desplegará más fibra de la que en realidad requiere el proyecto para brindar capacidad adicional, señaló Scheffer.

El contrato contempla el despliegue de seis pares de fibras para alcanzar la longitud total del proyecto. Sin embargo, algunas secciones consumirían más datos, ya que la red no solo atenderá a instituciones públicas del estado. Por eso, Sonda instalará 24 pares de fibra en determinadas rutas, según el ejecutivo.

Agregó que esto ayuda a reducir el costo de tener que agregar capacidad con nuevos pares de fibra posteriormente.

“El valor base del contrato de 887 millones de reales corresponde a los servicios requeridos en el pliego licitatorio, para el gobierno. Pero el contrato prevé ingresos adicionales. Entonces, si una compañía se instala en el estado y quiere implementar una fábrica 4.0, necesitará conectividad. Lo mismo con la agroindustria, para habilitar 5G o 4G en el campo. La red les servirá”, comentó.

ARAUCO

Una de las empresas en el radar de Sonda para usar la red troncal de fibra es la firma chilena Arauco.

En junio del año pasado, el productor de celulosa y papel suscribió un acuerdo con el gobierno del estado de Mato Grosso do Sul para formalizar una inversión de US$3.000 millones destinada a la construcción de una planta en el estado.

Ubicada en el municipio de Inocência, la planta Sucuriú debiera tener una capacidad de producción de 2,5 millones de toneladas anuales de celulosa derivada de eucalipto. Comenzará a operar en el primer trimestre de 2028, pero, si las condiciones lo permiten, la etapa de construcción podría partir en 2025, según Arauco.

Arauco, que ya es cliente de Sonda en Chile, pretende transformar la planta de Mato Grosso do Sul en una fábrica 4.0 con sensores, robots y conectividad dedicada para reducir costos y mejorar la eficiencia. Tener una red de fibra a la que acceder es clave para este objetivo.

Tanto Sonda como Arauco ya iniciaron las conversaciones al respecto, señaló Scheffer.

CENTROS DE DATOS

Como parte de la APP de Mato Grosso do Sul, Sonda desplegará un centro de datos de conectividad en el estado.

La fecha para cumplir vence en diciembre, pero Scheffer cree que es posible entregarlo antes.

La construcción aún no ha comenzado, pero el centro de datos no será grande porque no está destinado a la coubicación o el alojamiento. Fue diseñado para tener 40 bastidores y su potencia instalada totalizará 224kW.

Con respecto a los planes de Sonda de buscar inversionistas para sus propios centros de datos, incluidos los de Brasil, el presidente ejecutivo en Brasil dijo que el proceso está “evolucionando bien”. La iniciativa está a cargo de la casa matriz de la firma en Chile.

“El objetivo de Sonda con esta maniobra es fortalecer su presencia en el mercado de centros de datos. Es un segmento muy importante y estratégico para el grupo. Como integradores, tener centros de datos aporta mucho valor a nuestro negocio”, explicó.

INVERSIONES

En general, Sonda planea invertir US$340 millones hasta 2024. De esto, una gran parte la destinará a Brasil, país que se lleva el mayor monto de las inversiones del grupo. Esto no será necesariamente para adquisiciones, según el ejecutivo, ya que el foco estará en proyectos como la APP de Mato Grosso do Sul.

Sonda tiene en Brasil otros contratos que requieren un alto gasto de capital, como los acordados con los estatales Banco do Brasil y Caixa Econômica Federal por la adquisición y disponibilidad de hardware para las oficinas y sucursales de estas instituciones. Estos dos contratos rondan los 450 millones de reales.

En 2022, Sonda batió un récord de ventas en Brasil, con ingresos declarados cercanos a 2.400 millones de reales. Los ingresos en el área de gobierno de la firma crecieron 56% frente a 2021, señaló Scheffer. La compañía participa en nuevas licitaciones públicas y se espera el cierre de nuevos acuerdos en las próximas semanas.

"Sin duda, 2023 será mejor para nosotros", aseguró Scheffer.

Los ingresos totales del grupo Sonda aumentaron 19% a US$1.248 millones en 2022, los más altos reportados.