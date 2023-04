Por Codelco

“Este proyecto de energías limpias nos permite evitar la emisión de 15 mil toneladas de dióxido de carbono al año, al mismo tiempo que logramos ahorros por más de dos millones de dólares anuales”, destaca Mauricio Acuña, vicepresidente de Abastecimiento de Codelco.

El nuevo contrato con Innergex Renewable Energy Inc., compañía canadiense propietaria de 55% de la planta termosolar Pampa Elvira, entró en vigencia el 1 de abril de 2023 y se extenderá hasta el 31 de diciembre de 2032.

“La renovación de este acuerdo garantiza que la instalación pueda seguir aportando a Codelco a reducir el uso de combustibles fósiles en sus procesos de obtención del cobre”, señala Jaime Pino, vicepresidente y gerente general de Innergex Chile.

Calor generado sin energía fósil

El proceso de electroobtención de cobre requiere de calor para asegurar ciertas condiciones necesarias para su éxito. Entre éstas, la mantención del electrolito a una temperatura en torno a los 47°C, la realización de un correcto lavado de contactos y cátodos, y la preparación de soluciones reactivas.

La planta Pampa Elvira genera este calor a través de colectores solares térmicos ubicados en terrenos de la División Gabriela Mistral, en la Región de Antofagasta. Tiene la capacidad de abastecer a esta parte del proceso con más de 40 mil MWh/año, lo que ha permitido reemplazar aproximadamente el 60% del combustible fósil utilizado en la electroobtención y, así, evitar aproximadamente 150.000 toneladas de dióxido de carbono entre 2013 y 2023.

Mauricio Fuentealba, superintendente de Suministros Estratégicos e Infraestructura de la División Gabriela Mistral de Codelco explica que “junto al uso de energías limpias y el ahorro de costos, contar con este tipo de suministro nos permite dar mayor estabilidad y respaldo al proceso de electroobtención a favor de la calidad de nuestros cátodos que es valorada por el mercado”.

“La compra de calor producido mediante un sistema cero emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) -que ofrece un precio estable acordado y menor al de los combustibles fósiles- es la ecuación que buscamos en Codelco para acelerar nuestra transición energética”, comenta Francisco Danitz, gerente Corporativo de Gestión de Energía y Agua de Codelco.

Sobre Codelco

Codelco es la mayor productora de cobre del mundo. Su actividad principal es la exploración, desarrollo y explotación de los recursos mineros; procesarlos para producir cobre refinado y subproductos, y comercializarlos a clientes de todo el mundo. Desde la Nacionalización de cobre en 1971 hasta 2022, ha generado excedentes por US$ 168 mil millones para el Estado de Chile (en moneda de 2022). Tiene activos por US$ 44,7 mil millones y un patrimonio de US$ 11,7 mil millones a diciembre de 2022. Opera en siete divisiones mineras en Chile: Chuquicamanta, Radomiro Tomic, Ministro Hales, Gabriela Mistral, Salvador, Andina y El Teniente, además la Fundición y Refinería Ventanas.

Sobre Innergex Renewable Energy Inc.

Innergex es una compañía productora de energía renovable independiente que posee, desarrolla, adquiere y opera centrales hidroeléctricas, parques eólicos y solares e instalaciones de almacenamiento de energía. Tiene operaciones en Canadá, Estados Unidos, Francia y Chile, y gestiona una cartera de activos que consiste actualmente en participaciones en 87 plantas en funcionamiento, con una capacidad neta instalada combinada de 3.694 MW (4.244 MW brutos) y una capacidad de almacenamiento de energía de 159 MWh, incluyendo 40 centrales hidroeléctricas, 35 parques eólicos, 11 parques solares y 1 instalación de almacenamiento de energía con baterías.

Codelco