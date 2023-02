Por Eneva

2 de febrero de 2023

Esta es una traducción automática del comunicado de prensa publicado originalmente en portugués.



Eneva, empresa integrada de energía, que opera desde la exploración y producción (E&P) de gas natural hasta el suministro de soluciones personalizadas, posee actualmente la mayor área en concesión exploratoria en tierra en Brasil, con 62,38 mil km², 12,035 mil millones de metros cúbicos incorporados (Bm³) de gas natural a sus reservas probadas y probables (2P), en 2022. Con esta incorporación, las reservas 2P de Eneva alcanzan la marca de 47.528 millones de m³.

El resultado fue auditado por la consultora independiente Gaffney, Cline & Associates, Inc. (“GCA”), responsable por los Informes de Auditoría Ejecutiva de Reservas y Recursos de Campos, Áreas y Bloques de Eneva en todas las áreas en las que la empresa tiene participación, en las cuencas de Parnaíba (MA), Amazonas (AM) y Solimões ( SOY).

“Eneva continúa aplicando las mejores prácticas en los procesos de exploración, desarrollo y producción de campos de gas natural. El aumento de nuestras reservas es de gran importancia estratégica para la compañía en el norte del país, permitiendo la expansión de nuestro modelo R2W, el Depósito a cable, y nuestra distribución de GNL por modal carretero a clientes industriales”, dice Fausto Caretta, Director de Exploración, Desarrollo y Construcción de Eneva.

El mayor crecimiento en volúmenes, de 7,490 mil millones de m³, en comparación con el año anterior, ocurrió en la Cuenca Amazónica, que ahora tiene 14,455 mil millones de m³ de reservas de gas. Es en esta cuenca que Eneva desarrolla el proyecto Azulão 950, que contará con las UTE Azulão I y II Azulão I y II, tras ganar dos Subastas de Reserva de Capacidad por parte de la Agencia Nacional de Energía Eléctrica ( Aneel ) en lotes relacionados a la Región Norte.

En la Cuenca del Parnaíba, donde opera el mayor complejo de producción de gas y electricidad de la compañía, la expansión fue de 4,545 mil millones de m³, de 2021 a 2022. Como resultado, el volumen total de reservas en Maranhão quedó en 33 mil millones de m³.

Já o incremento líquido das reservas (diferença entre descobertas e produção) geral da empresa fechou em 10,966 bilhões de m³ no ano, o que fez com que o Índice de Reposição de Reservas (IRR) atingisse a marca total de 1.125%, no fim do año pasado. Específicamente en la cuenca del Amazonas, el índice fue de 5.238%. Mientras que, en Parnaíba, la tasa fue del 490%. Eso significa que, si se mantiene la producción media anual de los últimos cinco años (1.260 mil millones de m³), Eneva es capaz de extraer gas de sus reservas en Maranhão por más de 26 años.

Las principales incorporaciones ocurrieron debido a la declaratoria de comercialidad de Gavião Mateiro, en la Cuenca del Parnaíba, y Campo de Azulão, en la Cuenca del Amazonas, donde la empresa obtuvo resultados positivos en los cinco pozos de desarrollo perforados en el área.