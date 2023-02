El expresidente colombiano César Gaviria advirtió que el plan del gobierno para fijar las tarifas de los servicios públicos podría desalentar las inversiones en agua, gas y electricidad.

Los comentarios se produjeron luego de que el mandatario Gustavo Petro publicara un proyecto de decreto en el que propone asumir el control de los reguladores CREG y CRA, en un intento por limitar los precios para los consumidores finales.

En una carta enviada a los medios de comunicación locales, Gaviria dijo que la medida amenazaba con devolver a Colombia al "modelo estatista" en el que operaron la mayoría de los sectores empresariales hasta principios de la década de 1990.

“En esos años no existía inversión privada en servicios públicos, construcción de carreteras, aeropuertos y puertos”, dijo el actual líder del Partido Liberal, quien gobernó Colombia de 1990 a 1994.

“Era, por supuesto, una época en la que la cobertura de acueducto era del 60%, el país no tenía ni un kilómetro con dobles calzadas, los aeropuertos eran insuficientes y los puertos no funcionaban. Este no es el momento para destruir lo existente y, por razones ideológicas, recrear la situación del pasado, con todos sus problemas, males y carencias. No se puede correr el riesgo de que bajen las coberturas, se deteriore la calidad y que el país vuelva a sufrir los problemas que padecía hace 40 o 50 años”, agregó.

La semana pasada, el alcalde de Medellín, Daniel Quintero, solicitó permiso a Petro para congelar las tarifas de EPM, la multiservicios más grande de Colombia. De aprobarse, la medida afectaría a los consumidores de gas, agua y electricidad en 10 departamentos, además de las islas San Andrés y Providencia.

Las empresas privadas han expresado su preocupación ante la posibilidad de que los controles de precios rebajen la rentabilidad de sus negocios y frenen las inversiones.

La semana pasada, la eléctrica medellinense Celsia anunció que sus planes de expansión de capital quedarían en compás de espera debido a "riesgos regulatorios y de intervención".

“Naturalmente, reina el desconcierto y, sobre todo, está paralizada la inversión en estas áreas. Nadie puede comprometer cuantiosos recursos en el largo plazo si no conoce las regulaciones que en que el presidente va a fijar y no sabe cuáles son las normas legales que van a reemplazar las leyes de los servicios públicos”, afirmó Gaviria.

“Si se mantiene esta situación de alta incertidumbre, será inevitable que los colombianos sufran un deterioro de la cobertura y, sobre todo, de la calidad de 3 los servicios públicos. Las decisiones que está tomando el gobierno repercutirán, por lo tanto, en una disminución del bienestar y la calidad de vida de los colombianos”, advirtió el político de 75 años.