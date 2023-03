*Este comunicado fue traducido por un sistema automático.

Madrid, 8 de marzo de 2023 — Hispasat, el operador de comunicaciones por satélite de Redeia, presentará Wave OTT Plus, su nuevo servicio de vídeo bajo demanda para Latinoamérica, durante Andina Link 2023, la feria internacional de telecomunicaciones y tecnologías convergentes, que tendrá lugar del 8 al 9 de marzo de 2023 en el Centro de Convenciones del Hotel Las Américas en Cartagena de Indias (Colombia).

La mejor oferta de contenidos premium y canales locales

Wave OTT Plus, que se exhibirá en el stand de la compañía en Andina Link (L97 - Santa María A), combina la plataforma de distribución de vídeo como servicio Over The Top (OTT) de HISPASAT con contenidos lineales y de vídeo bajo demanda. Así, a la plataforma de distribución de vídeo OTT en marca blanca que HISPASAT lanzó el año pasado, se suma ahora una oferta de más de 50 canales lineales internacionales, series, películas y otros contenidos premium proporcionados por los principales programadores del mundo.

Wave OTT Plus, que forma parte de la cartera de servicios de Hispasat Wave Video, estará disponible inicialmente en Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela; y pronto se ofrecerá también en Brasil. Además de la oferta de contenidos internacionales, Wave OTT Plus incorporará los canales locales más relevantes de cada país.

Los operadores de TV paga y los proveedores de servicios de Internet que quieran complementar su oferta actual o agregar un nuevo servicio a su cartera podrán ofrecer a sus clientes estos servicios de transmisión OTT a través de aplicaciones personalizadas con su propia marca y en diferentes dispositivos. Wave OTT Plus es totalmente personalizable y admite las características y funcionalidades más avanzadas y demandadas del mercado. Como solución integral, el nuevo servicio incluye todos los elementos técnicos, operativos y de contenido. Esto elimina la necesidad de que los operadores compren infraestructura propia y licencias de distribución de contenido, y reduce tanto la inversión como el tiempo de comercialización.

Sobre Hispasat

El operador de comunicaciones por satélite de Redeia, HISPASAT, ofrece soluciones de conectividad de banda ancha y satélite que incluyen acceso a Internet, movilidad y extensión de red celular, así como otras propuestas de valor añadido a gobiernos, corporaciones y operadores de telecomunicaciones en América, Europa y el Norte de África. También es líder en la emisión y distribución de contenidos audiovisuales en español y portugués, incluyendo la transmisión de las plataformas digitales Direct-to-Home (DTH) y Televisión de Alta Definición (HDTV) de primer nivel, así como transporte y servicios audiovisuales. gestión de la señal del telepuerto de HISPASAT Perú en Lurín. HISPASAT, formada por empresas con presencia tanto en España como en Latinoamérica, donde se encuentra su filial brasileña HISPAMAR, es una de las compañías líderes en el mundo por ingresos en su sector y el principal puente de comunicaciones entre Europa y América.