El Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) de Perú abrió una audiencia pública sobre un plan orientado a reducir la brecha digital.

El proceso estará abierto hasta el 13 de abril y los destalles se puedes descargar desde la caja de documentos al lado de derecho de la pantalla.

Las medidas para impulsar el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones en zonas con servicios limitados van desde la asignación de nuevas frecuencias de espectro y la compartición de infraestructura hasta el refuerzo a la red troncal RDNFO.

También se propone fortalecer el mecanismo de compromisos de inversión a cambio del pago de un canon por uso de espectro y ofrecer tanto bandas licenciadas como no licenciadas.

En enero, la agencia estatal Proinversión retomó la licitación de espectro 4G, que tuvo que ser rediseñada por falta de interés de los operadores. La licitación comprende las bandas AWS-3 y 2.3GHz.

El MTC estima que la infraestructura compartida entre operadores de redes núcleo (MOCN) podría generar ahorros en gasto de capital de hasta 17%, y de 50% por compartición o aprovechamiento de infraestructura 2G/3G para 4G.

Se evalúa también mejorar o crear subsidios para despliegue de infraestructura en zonas subatendidas y subsidios para dispositivos.

Para promover la inversión privada, se prevé implementar una burbuja regulatoria (sandbox), de modo que las obligaciones de pago, como multas, tasas y renovaciones de concesión, se puedan calcular y convertir en compromisos de inversión en infraestructura.

RED DORSAL

El documento plantea “habilitar el potencial de la red dorsal nacional de fibra óptica, las redes regionales y las de titularidad del Estado para que sean aprovechadas en la reducción de la brecha de los servicios”.

Esta red debería concesionarse a un privado. En la actualidad, es administrada por Pronatel, tras la finalización del contrato con Azteca Comunicaciones.

“Se advierte que la tarifa de la red dorsal nacional de fibra óptica se encuentra en valores por encima del promedio de mercado, por lo que hoy se viene evaluando la posibilidad de efectuar un ajuste, en particular en los nodos donde la citada red es la única, donde su impacto sería de mayor importancia para proveer servicios a las zonas menos atendidas”, señala el documento.

Esta evaluación se condice con el informe realizado por el grupo de trabajo formado para evaluar el futuro de la red dorsal de 13.500km. El grupo de trabajo recomienda que los servicios se ofrezcan también a usuarios finales, que se creen nuevos servicios y que exista integración con redes regionales.

Adicionalmente, plantea fortalecer la red de conectividad de entidades públicas Rednace, que operará a través de RDNFO. Según el grupo, también se podría utilizar infraestructura de operadores privados.

BRECHA DIGITAL

El MTC indicó que el 4% de los distritos peruanos no cuenta con radiobases celulares, mientras que un 31% no tiene nodos de fibra óptica. Además, unos 76.300 centros poblados no poseen cobertura de servicios móviles.

La alta concentración demográfica impacta en la sostenibilidad de las inversiones. En Perú, el 80% de la población vive en un 2% de los principales centros poblados.

Las redes de fibra óptica pasaron de 13.400km en 2013 a 104.000km en 2022, mientras que la fibra óptica privada alcanza ya 80.400km, aunque existen muchos tramos superpuestos.

El número de distritos sin nodos de fibra se ha reducido al pasar de 1.537 en 2014 a 585 en 2022. Sin embargo, el crecimiento se ha venido desacelerando, incluso en el segmento móvil. Por otra parte, el número de radiobases se ha expandido en 128% entre 2014 y 2022.

Los operadores móviles con red concentran un 66% de las estaciones instaladas, los proveedores de infraestructura pasiva un 21%, y los operadores móviles rurales, un 13%.