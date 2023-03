Esta es una traducción automática del comunicado de prensa del ministerio de comunicaciones de Brasil

Brasilia-DF - Todo está listo para llevar internet a 11 ciudades del norte del país. La próxima semana, técnicos del Ministerio de las Comunicaciones (MCom) abordarán un ferry para recorrer 1.070 kilómetros de cableado de fibra óptica (backbone) instalado en los lechos de los ríos brasileños. Es una conexión de alta velocidad que está lista para ser activada en el tramo entre Santarém (PA) y Manaus (AM), pasando por las ciudades de Autazes (AM), Itacoatiara (AM), Urucurituba (AM), Parintins (AM ), Juruti (PA), Terra Santa (PA), Oriximiná (PA), Óbidos (PA) y Curuá (PA).

El objetivo es inspeccionar las instalaciones de toda la infraestructura de la infovia, desde la caja de anclaje (que recibe el cable subfluvial y conecta la fibra óptica a tierra) hasta el contenedor donde se aloja el centro de datos (una especie de centro que distribuirá la conexión al Condado). El barco debe salir de Manaus (AM) el miércoles de la próxima semana (8) y llegar a Santarém (PA) el 18 de marzo. En total, se deben recorrer 1.130 km en los 11 días.

“Se hará un inventario de todos los equipos, es decir, de todo lo que se compró e invirtió, para que todos los componentes se incorporen al patrimonio de MCom. Luego, la estructura será transferida a las empresas participantes del consorcio que serán responsables por la operación y mantenimiento de la infovia”, aclaró el ministro de Comunicaciones, Juscelino Filho, que tiene una agenda internacional esta semana.

Es importante recordar que el Gobierno, como propietario, podrá utilizar Infovia de forma gratuita para su operación y mantenimiento, con el fin de promover políticas públicas en educación, investigación, salud, defensa, entre otras.

INSPECCIÓN -- Además del MCom, técnicos de la EAD Seja Digital (entidad responsable por la instalación del cableado subfluvial), del Consorcio Abierto del Operador Neutro (que será responsable por el mantenimiento de la infraestructura), y de la RNP - Red Nacional de Educación e Investigación (quien administrará la infovia), compondrá la comitiva de inspección conjunta.