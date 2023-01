El Gobierno mexicano mostró disposición a autorizar a una empresa israelí a construir una planta desalinizadora de US$5.500 millones denominada Puerto Peñasco en el norteño estado de Sonora para enviar agua al vecino estado de Arizona una vez que comience a operar en 2027.

La iniciativa debiera cumplir estrictamente con la normativa ambiental, indicaron las autoridades mexicanas.

“Si no hay oposición, se tiene que hacer una consulta. Me refiero a que afecte el medioambiente. Si no existe esa posibilidad, no hay problema. Nosotros estamos autorizando todo”, indicó el martes el presidente Andrés Manuel López Obrador durante su conferencia de prensa matutina.

En diciembre, IDE Technologies presentó a la Autoridad Financiera de Infraestructura Hídrica (WIFA) de Arizona una propuesta para traer agua de mar tratada desde el mar de Cortés a través de un sistema de bombas y tuberías de 328km.

La autoridad pasará a analizar más a fondo la iniciativa y se reunirá nuevamente el miércoles.

El proyecto también entregará agua a Sonora sin afectar el volumen de agua comprometido con Arizona, señala la propuesta. Sin embargo, IDE necesita un compromiso de compra de las autoridades del estado estadounidense antes de seguir adelante con el proyecto.

La planta desalinizadora tendría capacidad para abastecer a Arizona con 1.000 millones de metros cúbicos anuales.