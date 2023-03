Comunicado de prensa del MTC

9 de marzo de 2023 - 7:55 a. m.

Aproximadamente, 3.6 millones de peruanos se beneficiarán con la implementación del Roaming Nacional que fomenta el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y que se ha dispuesto a través de la publicación del Decreto Supremo N° 002-2023-MTC publicado hoy en el diario oficial El Peruano.



La norma busca beneficiar al 12% de la población del país (aproximadamente 3.6 millones personas), que se encuentra distribuida en centros poblados de hasta mil habitantes, con cobertura parcial de servicios móviles, donde no están presentes todos los operadores móviles con red.



“A través de esta norma, el ciudadano de esas pequeñas localidades podrá seguir conectado al servicio móvil, dentro y fuera de la zona de cobertura de su operador. Es decir, se permite la continuidad del servicio aprovechando la infraestructura existente y evitando la duplicidad de costos”, indicó la ministra del MTC, Paola Lazarte.



Además, para la implementación de este roaming no se requiere adecuación a nivel de antenas y se amplía la posibilidad de elección a los consumidores del servicio móvil. Asimismo, la iniciativa cumple con los principios de libre acceso, bienestar de la sociedad e igualdad y no discriminación.



¿Cómo funciona?



Se trata de un tipo de compartición en el que un operador (de la red de origen) hace uso del servicio móvil de otro operador (de la red de visita) para la prestación de servicios a sus usuarios finales en zonas donde no cuenta con cobertura. Comprende el tráfico de los servicios de voz, SMS y datos.



Todas las empresas tienen la opción de realizar Roaming Nacional y beneficiar a sus usuarios con la continuidad del servicio. La población focalizada para esta nueva norma se caracteriza por presentar mayores tasas de pobreza.



La normativa de Roaming Nacional ya se aplica con éxito en países de la región como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador y México.