Por New Fortress Energy

*Este comunicado fue traducido por un sistema automático

NUEVA YORK--(BUSINESS WIRE)--Mar. 17 de enero de 2023-- New Fortress Energy Inc. (NASDAQ: NFE) anunció que sus subsidiarias de Puerto Rico, NFE Power PR LLC y NFEnergia LLC, celebraron acuerdos con Weston Solution, Inc. ("Weston") para la instalación y operación de 150 MW de generación eléctrica adicional en la Central Eléctrica Palo Seco en Puerto Rico así como el suministro de gas natural.

Weston ganó una orden de trabajo para suministrar la generación de energía temporal para apoyar la misión general de estabilización de la red de la isla en la planta de energía de Palo Seco en virtud de su contrato de infraestructura de desastres rápidos de Omaha del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EE. UU. Se espera que los 150 MW de generadores de combustible dual permitan el trabajo de mantenimiento y reparación del sistema y la red eléctrica de Puerto Rico.

“Nos complace asociarnos con Weston y apoyar esta misión crítica para mejorar la estabilidad de la red en Puerto Rico”, dijo Wes Edens, presidente y director ejecutivo de New Fortress Energy. “El gobierno federal está brindando recursos muy necesarios para la recuperación de Puerto Rico y este proyecto ayudará a permitir la transición a un sistema de energía más limpio, asequible y confiable”.

