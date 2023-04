Comunicado Minem

El Ministerio de Energía y Minas (MINEM) informó que ha encargado a la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión) para este año la licitación pública de ocho proyectos vinculantes de los planes de transmisión, que se ejecutarán en diversas regiones del país, por un monto de inversión de US$ 953.4 millones.

La ejecución de estas obras permitirá garantizar la seguridad del suministro eléctrico y la calidad del servicio a nivel nacional, permitiendo que todos los peruanos cuenten con un servicio eléctrico eficiente y confiable.

La lista de proyectos cuya buena pro sería adjudicada en julio de 2023, es la siguiente: “Interconexión Perú – Ecuador (LT Piura Nueva – Frontera)”, por US$ 217 millones de inversión; “500 Kv Huánuco – Tocache – Celendín - Trujillo, ampliaciones y subestaciones asociadas”, por US$ 411.5 millones; y “500 kV Celendín-Piura, ampliaciones y subestaciones asociadas”, por US$ 199 millones.

Asimismo, en agosto se entregaría la buena pro de los siguientes: “500 kV San José – Yarabamba, ampliaciones y subestaciones asociadas”, por US$ 25 millones de inversión; “220 kV Piura Nueva Colán, ampliaciones y subestaciones asociadas”, por US$ 35 millones; “220 Kv Lambayeque Norte con seccionamiento de la LT 220 kV Chiclayo Oeste - La Niña/Felam, ampliaciones y subestaciones asociadas”, por US$ 22 millones.

Se agregan a la lista los últimos dos proyectos: “220 kV Belaunde Terry -Tarapoto Norte (2 circuitos), ampliaciones y subestaciones asociadas” y “100 MVA-220/60/23 kV SET MAT Piura Este y enlaces asociados”, por US$ 37 y US$ 6 millones, respectivamente.

Cabe precisar que el Plan de Transmisión es el estudio periódico que identifica, mediante un análisis centralizado, los requerimientos de equipamiento de transmisión necesarios para mantener o mejorar la calidad, fiabilidad, seguridad o economía del Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN) para un horizonte no mayor de diez años, el cual considera los diversos escenarios de la expansión de la generación y de crecimiento de la demanda futura.