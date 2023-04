Un legislador del Partido de los Trabajadores por São Paulo presentó una petición ante el tribunal estatal de cuentas TCE contra la privatización de Sabesp casi inmediatamente después de que la empresa de aguas anunciara que el estado autorizó la contratación de la Corporación Financiera Internacional, rama financiera privada del Grupo del Banco Mundial, para asesorarla en la propuesta de venta.

El gobernador Tarcísio Gomes de Freitas, ministro de Infraestructura nacional entre 2019 y 2022, está a favor de la privatización, pero el Gobierno Federal no quiere iniciar más procesos de desestatización.

"El Partido de los Trabajadores y [el presidente] se han opuesto en términos ideológicos a cualquier privatización, en parte porque los sindicatos de estas compañías estatales están afiliados al partido y quieren mantenerlas bajo su modelos de trabajo actuales, lo que conlleva algunos privilegios, como la estabilidad laboral", dijo a BNamericas el analista político sénior Mário Sérgio Lima, de Medley Global Advisors.

Si bien Gomes de Freitas cuenta con el apoyo de la mayoría de los legisladores estatales, la oposición está mayormente alienada con el Partido de los Trabajadores y tiene influencia sobre los organismos reguladores.

"Sabesp presenta una notable generación de caja y una alta capacidad de inversión. No es tan sencillo que [el gobierno del estado] use el argumento de que la privatización de la empresa es urgente para generar más inversiones. Es una cuestión que involucrará un gran elemento político para aprobar o no una privatización", dijo a BNamericas un analista del sector que monitorea a Sabesp y que pidió permanecer en el anonimato.

La población también es escéptica. La encuestadora Datafolha detectó que el 53% de los paulistas está en contra de la privatización y el 40%, a favor.

REGULACIÓN

El Gobierno Federal baraja nuevos modelos para el segmento, pues las autoridades apuestan por las asociaciones público-privada (APP).

Decretos federales han fortalecido el modelo de APP al eliminar un límite de 25% sobre el valor de los contratos o los ingresos anuales a los que estaban sujetas las compañías privadas cuando se asociaban con firmas públicas.

En 2020 se aprobó una reforma del sector para facilitar la inversión privada, a lo que siguió una serie de subastas de concesiones. Sin embargo, las empresas públicas de aguas siguen predominando, aunque con una participación decreciente.