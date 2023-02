Por Instituto Nacional de Estadística e Informática

1 de febrero de 2023

En diciembre del 2022, la producción del sector Minería e Hidrocarburos se incrementó en 9,34% al compararla con el nivel obtenido en similar mes del año 2021 y acumuló un crecimiento de 0,35%, para el periodo enero-diciembre del año 2022; así lo dio conocer el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), en el informe técnico Avance Coyuntural de la Actividad Económica.

Este desempeño estuvo explicado por el dinamismo de la actividad minera metálica que aumentó en 11,05%, determinado por los mayores volúmenes producidos de hierro (99,4%), cobre (19,2%), plomo (3,2%) y estaño (2,3%); sin embargo, disminuyó la producción de molibdeno (-12,1%), plata (-6,4%), oro (-4,0%) y zinc (-2,7%).

Por otro lado, el subsector de hidrocarburos se redujo en 1,03% explicado por la menor extracción de líquidos de gas natural (-4,9%); resultado que fue compensado en parte por la mayor explotación de petróleo crudo (4,0%) y gas natural (0,9%).

En 2,81% disminuyó el sector Pesca

Durante el mes de análisis, la producción del sector Pesca se redujo en 2,81% debido a la menor extracción de especies de origen marítimo (-4,76%), de especies destinadas al consumo humano indirecto (recurso anchoveta para harina y aceite de pescado), registrándose una extracción de 1 039 432 toneladas, frente a las 1 081 185 toneladas reportadas en diciembre del año 2021, lo cual se tradujo en una reducción de 3,86%, comportamiento que fue reportado durante el 2do. mes de la Segunda Temporada de Pesca, en la zona Norte-Centro del litoral peruano.

También, se vio afectado el desembarque para consumo humano directo (-6,84%), de especies destinadas al consumo en estado fresco (-11,64%), curado (-53,89%), la preparación de congelado (-1,55%) y elaboración de enlatado (-12,73%). No obstante, la pesca de origen continental creció en 32,75% asociado a la mayor extracción de especies para consumo en estado fresco, curado y congelado.

Producción del subsector electricidad se incrementó 4,19% en enero del año 2023

Según cifras preliminares, al 30 de enero de 2023, la producción del subsector electricidad aumentó en 4,19%, sustentado en la mayor generación de energía de origen termoeléctrico (18,8%) y de energías renovables (0,6%); mientras que, se contrajo la generación de energía de origen hidroeléctrico (-3,5%).

Entre las empresas que presentaron mayor producción destacaron: Engie, Enel Generación Perú, Kallpa Generación, SDE Piura, Statkraft Perú, Enel Generación Piura, Orazul Energy Perú, Chinango y Parque eólico Tres Hermanas, entre las principales.

Consumo interno de cemento disminuyó en 6,72%

En diciembre del año 2022, el consumo interno de cemento se redujo en 6,72% como resultado de la menor construcción de obras privadas y de autoconstrucción, respecto al nivel registrado en diciembre 2021.

Gasto de Inversión del Gobierno General se incrementó en 18,21%

En diciembre del año pasado, el Gasto de Inversión del Gobierno General (S/ 9 047 millones) aumentó en 18,21%, debido al mayor gasto en construcción de obras públicas y en menor medida por la adquisición de maquinaria, equipo y otros activos. Por el contrario, el gasto de consumo del Gobierno General en términos nominales ascendió a S/ 16 317 millones, registrándose una reducción de 2,66%, en comparación con diciembre del año 2021.

Créditos de consumo subieron en 23,35%

En diciembre de 2022, los créditos de consumo se ubicaron en S/ 68 574 millones, incrementándose en 23,35% respecto a similar mes del año anterior. Similar tendencia se reportó en los créditos hipotecarios que ascendieron a S/ 60 343 millones, que aumentaron en 7,59% respecto a similar mes de 2021. Por el contrario, disminuyeron los créditos otorgados a corporaciones, grandes, pequeñas, medianas y microempresas, al alcanzar S/ 227 667 millones, cifra menor en 4,48%.

Por otro lado, la colocación de tarjetas de crédito de la banca múltiple alcanzó los 6 millones 750 mil unidades y presentó un crecimiento de 12,43%, al compararlo con similar mes del año 2021.

Importaciones totales mostraron comportamiento positivo

Con información al 26 de enero del 2023, en diciembre del año pasado, el monto total importado sumó US$ 4 848 millones y aumentó en 0,30%, en comparación con el valor registrado en diciembre 2021. Este resultado positivo se sustentó en la mayor adquisición de materias primas y productos intermedios, al situarse en US$ 2 567 millones y mostrar una variación de 8,21%.

No obstante, bajó la importación de bienes de consumo al totalizar US$ 945 millones, con una reducción de 11,67%; así como la compra de bienes de capital y materiales de construcción que alcanzó US$ 1 336 millones, con una disminución de 3,60%, respecto a diciembre del año 2021.