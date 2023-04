Las reformas que impulsa el Gobierno mexicano a la Ley Minera y de Aguas Nacionales espantaría la llegada de inversión extranjera y, a más largo plazo, perjudicaría a las industrias de electrónicos, automóviles, productos farmacéuticos y alimentos.

Así lo explicó Armando Alatorre (en la foto), vicepresidente del colegio de ingenieros de minas, metalurgistas y geólogos CIMMGM.

La iniciativa legal enviada a fines de marzo por el presidente Andrés Manuel López Obrador a la Cámara de Diputados reduciría las vigencias de las concesiones mineras de 50 a solo 15 años, con una sola renovación.

“El aspecto más relevante es la reducción del tiempo de las concesiones, pues no toma en cuenta que encontrar un yacimiento te puede llevar hasta 15 años, y nuestras concesiones son de exploración y explotación al mismo tiempo”, dijo Alatorre a BNamericas.

El ingeniero geólogo puso el ejemplo de una minera que en una exploración encuentra un yacimiento de buen tamaño y se le agota la primera concesión, pero solo puede renovarla una vez. “¿Lo va a poder consumir en 15 años? Posiblemente no. Entonces no se van a hacer inversiones que tal vez no se puedan recuperar fácilmente”, comentó.

“Se te acaban tus 30 años. ¿Qué va a pasar con las instalaciones que hiciste, que invertiste para llevar maquinaria equipo y demás? ¿Se van a quedar ahí abandonadas habiendo la posibilidad de seguir produciendo? Es algo que está en el aire”, agregó el experto.

Alatorre señaló que la alternativa sería buscar yacimientos más chicos que se puedan explotar en menos tiempo, pero advirtió que con el tiempo eso afecta a la economía por contar con más “miniminas” operando en el país que van a producir menos.

La propuesta legislativa busca además prohibir el otorgamiento de permisos en zonas con escasez de agua o en áreas naturales protegidas, no reconocer actos de derecho privado para la transmisión de las concesiones mineras, eliminar el derecho de los titulares de concesiones a obtener la expropiación de terrenos sin un acuerdo con sus propietarios y crear concesiones de agua específicas para la minería, renovables por cinco años.

Alatorre dijo las concesiones hídricas para la minería por solo 5 años, aunque sean prorrogables, “suman más incertidumbre” porque, si una compañía obtiene una concesión minera por 15 años, no se tiene la seguridad de que se contará con la de uso de agua por todo el período.

Al consultarle sobre los efectos a mediano y largo plazos, el experto resaltó que la propuesta no le pegaría solo a la industria minera, sino que a la manufacturera, incluidas las empresas de electrónicos, electrodomésticos, automóviles, productos farmacéuticos, alimentos y hasta de la construcción.

“¿Qué pasará cuando los mineros produzcamos menos? ¿Qué va a pasar con la industria de la transformación? ¿De dónde van a obtener las cantidades de cobre que requiere la industria electrónica o automotriz mexicanas? Al no haber, van a tener que importar, lo cual va a tener un costo adicional por el flete”, dijo Alatorre, y agregó que eso se traduciría en una mayor inflación para los consumidores finales.

El experto considera que el efecto de la iniciativa presidencial sobre la minería se vería en unos 10 a 15 años, mientras que sobre la inversión extranjera directa (IED) serían “casi de inmediato”.

“En un largo plazo, de 15 o 30 años, la inversión extranjera en minería podría llegar a cero, porque no van a llegar inversiones nuevas y, las que están acá, conforme se vayan agotando los yacimientos, van a ir cerrando operaciones y retirándose”, advirtió.

El proyecto de ley debe ser analizado por las comisiones legislativas correspondientes para su discusión y aprobación. Posteriormente, se enviará al Senado.

Alatorre dijo que aunque la ley mexicana estipula que hay colegios de profesionales que tienen la obligación de ser órganos de consulta del gobierno sobre sus respectivas áreas de desempeño, el borrador del proyecto no fue revisado por ninguno de los colegios o gremios directamente relacionados con la minería.

“Esperamos que nos permitan debatir, presentar documentos y que esos documentos sean tomados en cuenta. Esa es la parte trascendente”, pidió Alatorre.