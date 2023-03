Destacando la participación inédita de un grupo de proveedores nacionales de soluciones mineras, el subsecretario de Minería, Willy Kracht, realizó el tradicional corte de cinta inaugural del Pabellón Chile, durante la primera jornada de la 91° versión de la Prospectors & Developers Association of Canada 2023 (PDAC por sus siglas en inglés), que desde ayer espera en el recinto ferial del North Building of the Metro Toronto Convention Centre a más de 25.000 inversionistas, analistas, ejecutivos del sector, geólogos y funcionarios gubernamentales de más de 130 países.

“Es la primera vez que participamos en esta conferencia con una delegación que va más allá de las instituciones del gobierno. Cuando vinimos el año pasado nos pareció que esta feria era una buena oportunidad de asistir con la industria minera en general. Y este año, con la delegación de cerca de 50 personas que nos acompañan, esperamos ser capaces de posicionar a Chile no sólo como un vendedor de minerales sino también como un exportador de minería», afirmó Kracht, al momento de inaugurar el stand en la convención de exploraciones mineras más importante del mundo.

La delegación nacional encabezada por el Ministerio de Minería, está integrada por representantes de varias entidades públicas y privadas, tales como Corporación Alta Ley, Sernageomin, Sonami, Cochilco, Enami, InvestChile, la Cámara Chileno Canadiense de Comercio, y ProChile, además de ejecutivos de siete empresas con alto desarrollo tecnológico para que muestren su oferta de bienes y servicios en el marco de PDAC. Se trata de siete proveedoras (Mine Class, JRI Ingeniería S.A., Inversiones Desarrollo y Asesoría en Ingeniería, Prevsis, Ingeniería y Construcciones Salas Hnos. Ltda., Pessa S.A. y Geoatacama) más la Asociación de Industriales de Antofagasta.

“El negocio minero requiere de innovación y en su desarrollo, existe mucha creación de valor local que se hace en Chile – dijo el subsecretario en el corte de cinta -, entonces vinimos a mostrar que, así como somos capaces de aportar minerales para la transición energética, también podemos exportar formas de hacer minería.

Estamos en Toronto para posicionar la marca Chile país minero y dar mayor visibilidad a los proveedores de la industria a nivel internacional”, comentó la autoridad junto al embajador de Chile en Canadá, Raúl Fernández.

Tras la inauguración del pabellón Chile, el subsecretario de Minería, asistió a un encuentro preparatorio de la Conferencia Anual de Ministerios de Minería de las Américas – CAMMA, como parte de la agenda oficial en PDAC. Esta mañana, el subsecretario Kracht lidera el seminario “Chile: Leading a journey towards traceable, transparent and responsible mining”, que se llevará a cabo con la intervención de las máximas autoridades de Cochilco, Corporación Alta Ley, Sonami y Cancham.

Por la tarde, está contemplada su presencia en el 8° IMMS - International Mines Ministers Summit, Cumbre Internacional de Ministerios de Minería, que se realiza anualmente, en el marco de la convención, para que la comunidad minera mundial explore los desafíos y oportunidades que afectan a la industria. Finalmente, el segundo día ferial cierra con el networking “Chile at PDAC”, sesión organizada por Cesco con objetivo de crear espacio de encuentro con la delegación nacional y difundir la presencia de la minería chilena.

Sobre PDAC

La convención anual de PDAC es el principal evento sobre exploración minera y minería a nivel mundial. Como es habitual, se inaugura el primer domingo del mes de marzo. Por su historia y tradición, la Convención anual de PDAC se ha transformado en una plataforma para establecer contactos, intercambiar ideas sobre las tendencias y descubrir nuevos avances tecnológicos aplicable a la industria.

Chile inició su participación el año 2006 con una delegación empresarial privada y desde el año 2007, se inició una participación con un pabellón en la feria. En esta oportunidad, la delegación nacional estará presente en un espacio de 56 m2 ubicado en el booth 1349, del recinto ferial.

Ministerio de Minería de Chile