Tijuana habría denegado a la firma mexicana Jeca Railway los permisos para construir el enlace ferroviario Sky Tren Baja, que tendrá un recorrido de 21,6km entre Tijuana y Playas de Rosarito, pese a que el estado de Baja California le otorgara la concesión para operar el proyecto el año pasado.

Sin embargo, la empresa no entregó los estudios geológicos a tiempo, señaló la alcaldesa de Tijuana, Montserrat Caballero Ramírez, al medio local El Imparcial.

“Yo dije que si no me traían los estudio geológicos no se iba a hacer, entonces nunca se llegó a esta oficina con los estudios de mecánica de suelo”, afirmó.

La gobernadora Marina del Pilar Ávila presentó el proyecto el año pasado como parte del programa Respira, un conjunto de obras de infraestructura para mejorar la movilidad en Baja California.

Sin embargo, Arturo Espinoza Jaramillo, titular de la Secretaría de Infraestructura, Desarrollo Urbano y Reordenación Territorial (Sidurt) de Baja California, manifestó a BNamericas a principios de marzo que el proyecto avanzaba y que la administración estaba “revisando las condiciones de la concesión para poder valorar nuestros tiempos y tomar una decisión”.

La autoridad agregó que la iniciativa tuvo un “adelanto en permisos de construcción y derechos de vías, pero está atorado desde noviembre para acá. No han presentado ningún otro avance”.

Según el anuncio original, el tren eléctrico empleará una vía elevada desde el puerto de entrada de San Ysidro, entre San Diego y Tijuana, y se extenderá hasta la costa.

La línea contará con ocho estaciones y será íntegramente financiada por Jeca. La compañía invertirá 3.600 millones de pesos (US$189 millones) durante la concesión a 30 años, según el sitio local de noticias Zeta Tijuana.

Jeca Railway, propiedad de Jesús Alfredo Acosta Gómez, fue fundada en 2020 y pertenece a un conglomerado que incluye a Soluciones Marítimas Jeca, Accal Grupo Industrial, Kaje Tecnología de México, Gaal Petroquímica Mexicana, Jeca Tecnología y Jeca Mobility y Comunicaciones y Transportes, según Forbes México.