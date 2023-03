El programa mexicano Internet para Todos, que pretende dar conectividad a las zonas desconectadas del país, no está teniendo los resultados previstos a pesar de que el gobierno ha destinado un gran presupuesto.

“Llevamos cuatro años trabajando y no hemos podido [alcanzar los objetivos]. Yo espero que antes de terminar se cumpla con este compromiso de que haya internet para todos”, señaló el presidente Andrés Manuel López Obrador en un evento reciente.

“Yo creo que si algo ha pasado durante esta administración es que no hay una transparencia sobre qué es lo que se está haciendo, cómo se está haciendo”, dijo a BNamericas Gonzalo Rojón, analista de la consultora The CIU.

Elena Estavillo, directora ejecutiva de Centro-i para la Sociedad del Futuro, indicó a BNamericas que “parte del problema de que no se vean avances es que las acciones que se han tomado a partir de CFE no se derivan de una estrategia integral de inclusión digital. Faltan muchas partes de la ecuación y en algunos casos la participación de la CFE no es la opción más eficiente”.

“La pregunta que debemos hacernos es: ¿qué es lo que está fallando realmente? Porque presupuesto no es”, apuntó Rojón, quien añadió que el presupuesto de CFE para telecomunicaciones es “el más alto de todas las dependencias de gobierno”, con un 16,2% de todo el presupuesto de TIC del gobierno.

De acuerdo con el periódico Expansión, CFE Telecomunicaciones e Internet para Todos (CFE TEIT) invirtió 6.146 millones de pesos (US$336 millones) para instalar torres. La compañía ya ha instalado 4.177 torres entre agosto y enero de 2023.

“Estamos ahora levantando 12.000 torres en todo el territorio nacional, pero nos ha llevado tiempo”, declaró el presidente AMLO.

Previamente, AMLO había dicho que invertirían 300.000 millones de pesos para llevar internet a todo el país, aunque el destino de esa inversión no ha sido especificado.

CFE-TEIT brinda servicios de internet móvil inalámbrico y fibra óptica. Recientemente, el regulador IFT le concedió una concesión para dar servicios mayoristas.

ALTÁN

El año pasado, el gobierno invirtió en la red compartida móvil de Altán y asumió el control de la operación.

“La verdad es que está teniendo un crecimiento sostenido en el número de líneas”, sostuvo Rojón. Altán cuenta con cerca de 7,9 millones de accesos del conjunto de operadores móviles virtuales (OMV) que utilizan su red. La compañía creció un estimado del 50% en cantidad de líneas durante 2022, según cifras de Rojón.

El éxito de Altán tiene que ver con el hecho de que permite a los operadores móviles virtuales hacer ofertas mucho más competitivas que la de sus competidores.

Rojón remarcó que el proceso de quiebra que atravesó la compañía tuvo que ver con los cambios a su contrato que se impusieron posteriormente. “Ahora que ya tienen financiamiento, veo que están adquiriendo una línea ascendente de crecimiento”, apuntó.

México cuenta con el 95% de la población cubierta con infraestructura. Altán tiene un compromiso de llegar al 98%.

“Yo creo que ese es un reto muy importante, el llegar a poblaciones donde no hay cobertura, pero ya lo está haciendo Altán. No entiendo por qué hay una necesidad de tener a CFE TEIT”, manifestó el especialista.

La nueva red de CFE-TEIT podría duplicar esfuerzos que ya está realizando Altán. Incluso, las ofertas de su servicio móvil son muy similares a las que ya están ofreciendo los operadores móviles virtuales a través de la red compartida, expresó Rojón.

CFE MAYORISTA

CFE cuenta con cerca de 1.000km de fibra óptica.

“CFE no solo está brindando servicios mayoristas, sino también servicios minoristas que están llegando a zonas donde hay presencia de otros operadores. Esto no debería ocurrir, pero en la práctica está sucediendo sin que haya una estrategia para no distorsionar la competencia”, aseveró Estavillo.

La especialista aclaró que aunque las ofertas sean atractivas para los usuarios, “pueden afectar los incentivos a la inversión de los operadores comerciales”, agregó.

“Los recursos dedicados a estos servicios minoristas podrían estar mejor empleados subsidiando directamente a la población para que adquieran sus servicios en las zonas donde ya hay presencia comercial”, recomendó Estavillo.