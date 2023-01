En momentos en que sector aeroportuario de Brasil está a punto de alcanzar los niveles prepandémicos, faltan señales claras sobre nuevas subastas de concesiones.

“Las subastas de nuevas concesiones aeroportuarias en Brasil dependen ahora más de la voluntad política que de otros factores, ya que los aeropuertos que aún pueden ofrecerse a privados tienen una estructura avanzada en cuanto al modelo del contrato”, dijo Alberto Sanz Sogayar, socio de MAMG Advogados y especialista en contratos de infraestructura, asociaciones público-privadas y project finance, en conversación con BNamericas.

Según Sogayar, el gobierno podría concentrarse este año en comprender mejor la situación de cada aeropuerto y preparar las subastas a partir del próximo año.

Los aeropuertos que cubren alrededor del 90% del transporte de pasajeros ya están concesionados a compañías como CCR, Socicam, Invepar, XP, Aena Desarrollo, Vinci Airports, Inframérica, Fraport y Flughafen Zürich.

Pero las oportunidades aún existen.

AEROPUERTOS DE RÍO DE JANEIRO

La administración de Jair Bolsonaro planeó ofrecer los aeropuertos internacional Galeão e interno Santos Dumont en un solo paquete, pero el actual gobierno revisa los planes.

Los planes de concesión existían desde hace años y la subasta, que abarcaba otros 15 aeropuertos, estaba prevista para el año pasado.

Sin embargo, el gobierno suspendió el proceso porque el operador del aeropuerto internacional Galeão, RIOGaleão, controlado por la firma singapurense Changi Airport, decidió devolver su concesión debido al colapso del número de pasajeros. El contrato era válido hasta 2039.

El ministro de Puertos y Aeropuertos, Márcio França, dijo en una conferencia que el gobierno está tratando de persuadir a RIOGaleão para que mantuviera la concesión.

“Hay una situación legal y política. Vamos a estudiar la reanudación de esta sociedad [con RIOGaleão] porque es la forma más sencilla. Esta es una de las empresas más grandes del mundo. Sabemos que sufrieron la pandemia”, indicó el ministro.

"Es legalmente posible mantener este contrato con RIOGaleão después de reequilibrar el contrato, pero, en esta etapa, cuando la empresa ya ha expresado su intención de devolver el activo, se sentaría un precedente para que varias otras compañías adopten un camino similar", advirtió Sogayar.

OTRAS CONCESIONES

Otros dos contratos siguen en el limbo, pues los titulares de las concesiones quieren devolverlas, pero el gobierno no ha proporcionado detalles sobre su subasta.

En 2020, Inframérica anunció que contemplaba devolver su concesión del aeropuerto São Gonçalo do Amarante, en el estado de Rio Grande do Norte, porque las proyecciones del número de pasajeros no se materializaron. La compañía con sede en Argentina asumió la concesión en 2011.

En tanto, Aeroportos Brasil Viracopos —compuesta por la empresa local de infraestructura Triunfo Participações e Investimento, UTC Engenharia y Egis— se adjudicó en 2012 la concesión del aeropuerto de Viracopos, que presta servicios a la ciudad paulista de Campinas,.

El Tribunal de Cuentas TCU ya autorizó volver a ofrecer las concesiones.

RECUPERACIÓN

"El volumen de pasajeros que tuvimos en 2019 se recuperaría por completo para fines de este año", pronosticó el jefe de infraestructura y project finance de Fitch Ratings, Bruno Pahl, en un seminario.

La autoridad de aviación civil ANAC señaló en un comunicado que el número de pasajeros del año pasado fue el más alto desde 2020, cuando comenzó la pandemia.

En general se contabilizaron 82,2 millones de pasajeros nacionales, 31,4% más frente a 2019 y 81,8% más respecto de 2020, y 15,6 millones de pasajeros internacionales, lo que supone un incremento respectivo de 226% y 131%.

Las cifras corresponden al 86,5% de los pasajeros nacionales y al 64,7% de los internacionales en 2019 , agregó la ANAC.