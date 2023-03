Brazil has 71 oil and gas field development plans under analysis, according to watchdog ANP.

Most of the plans being evaluated by the regulator (54) concern onshore assets.

They include several fields operated by Petrorecôncavo, including through its subsidiaries Potiguar E&P and SPE Miranga; 3R Petroleum through 3R Ventura and 3R Macau; and Origem Energia.

Offshore, 16 development plans are under assessment, mostly involving fields operated by federal oil company Petrobras, such as Tupi, Sépia, Sururu and Berbigão.

Shell with the Argonauta field, PRIO (Wahoo), Origem Energia (Paru) and BW Energy (Maromba) are the private players on the offshore list, which is as follows:

Field Basin Operator Environment Água Grande Recôncavo 3R Rio Ventura Onshore Agulhinha Sergipe-Alagoas

Petrobras Offshore Agulhinha Oeste Sergipe-Alagoas Petrobras Offshore Albacora Campos

Petrobras Offshore Apraiús Recôncavo SPE Miranga Onshore Argonauta Campos Shell Offshore Atapu Santos

Petrobras Offshore Berbigão Santos Petrobras Offshore Biriba Recôncavo SPE Miranga Onshore Bom Lugar Recôncavo Alvopetro

Onshore Bonsucesso/ Gomo Recôncavo 3R Rio Ventura Onshore Budião e Budião Noroeste Sergipe-Alagoas Petrobras Offshore Budião e Budião Sudeste Sergipe-Alagoas Petrobras Offshore Carapitanga Sergipe-Alagoas EPG do Brasil

Onshore Carmópolis Sergipe Carmo Energy

Onshore Cassarongongo Recôncavo Petrorecôncavo Onshore Cavala Sergipe-Alagoas Petrobras Offshore Cidade de Aracaju Sergipe-Alagoas EPG do Brasil Onshore Conceição Tucano

Origem Energia Onshore Fazenda Cedro Espírito Santo

Seacrest

Onshore Fazenda Imbé Recôncavo Petrobras Onshore Fazenda Matinha Tucano Origem Energia Onshore Fazenda Onça Recôncavo SPE Miranga Onshore Fazenda Pau Brasil Sergipe-Alagoas Petrosynergy

Onshore Fazenda Santa Rosa Tucano Origem Energia Onshore Fazenda São Jorge Espírito Santo Seacrest Onshore Furado Alagoas Origem Energia Onshore Gomo Recôncavo Petrorecôncavo Onshore Inhambu Espírito Santo Seacrest Onshore Irara Espírito Santo BGM Petróleo

Onshore Jacuípe Recôncavo SPE Miranga Onshore Jacumirim Recôncavo BrasilRefino

Onshore Jacutinga Espírito Santo Seacrest Onshore Janduí Potiguar

Potiguar E&P Onshore Jiribatuba Camamu

BrasilRefino Onshore Lagoa Suruaca Espírito Santo Seacrest Onshore Manati Camamu Petrobras Offshore Maromba Campos BW Energy Offshore Mata de São João Recôncavo Petrorecôncavo Onshore Miranga Recôncavo SPE Miranga Onshore Miranga Norte Recôncavo SPE Miranga Onshore Murucututu Recôncavo Alvopetro Onshore Norte de Fazenda Caruaçu Recôncavo Petrorecôncavo Onshore Palombeta Sergipe-Alagoas Petrobras Offshore Paru Alagoas Origem Energia Offshore Pilar Alagoas Origem Energia Onshore Ponta do Mel Potiguar 3R Macau Onshore Quererá Tucano Origem Energia Onshore Redonda Potiguar 3R Macau Onshore Remanso Recôncavo Petrorecôncavo Onshore Riacho da Forquilha Potiguar Potiguar E&P Onshore Riacho São Pedro Recôncavo SPE Miranga Onshore Rio dos Ovos Recôncavo Petrorecôncavo Onshore Rio Itaúnas Espírito Santo Seacrest Onshore Rio Mossoró Potiguar Potiguar E&P Onshore Rio Subaúma Recôncavo Petrorecôncavo Onshore Sabiá Potiguar Potiguar E&P Onshore São Pedro Recôncavo Petrorecôncavo Onshore Sépia Santos Petrobras Offshore Sesmaria Recôncavo Petrorecôncavo Onshore Sundara Espírito Santo BGM Petróleo Onshore Sururu Santos Petrobras Offshore Sussuarana Recôncavo SPE Miranga Onshore Tapiranga Norte Recôncavo 3R Rio Ventura Onshore Tiriba Recôncavo Slim Drilling

Onshore Três Marias Potiguar Potiguar E&P Onshore Tupi Santos Petrobras Offshore Uirapuru Recôncavo Petrosynergy Onshore Upanema Potiguar Potiguar E&P Onshore Varginha Potiguar Potiguar E&P Onshore Wahoo Campos PRIO Offshore

Source: BNamericas based on ANP data